Nuno Campos: A munka előbb-utóbb eredményességgel is párosul

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1 (Bárány 80.)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2170 néző. Vezette: Bognár T.
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője
– Erre mondják, hogy lehetett volna fordítva is?
– Az első félidőben még óvatosabbak voltak a csapatok, mi is, és a DVSC is visszazárt a labda vonala mögé. A második félidőben átvettük a kezdeményezést, folyamatosan az ellenfél térfelén játszottunk. A debreceni kontraakciókban benne volt a veszély, és a gólt egy tizenhatos környéki labdavesztés után kaptuk. A beadás után Bárány Donát úgy is a kapuba tudott fejelni, hogy három emberünk ott volt rajta. Ez egyértelmű védekezési és koncentrációs hiba volt.
– Szabó Szilárd és a csereként beálló Stephen Adayilo személyében két újoncot is avattak: milyennek látta a teljesítményüket?
– Szabó Szilárd megoldotta a feladatát, volt egy veszélyes lövése. Stephen Adayilo is megtett mindent a rendelkezésére álló időben, ahogy a többi játékosunk is, hiszen hazai pályán mindenféleképpen nyerni szerettünk volna.
– Most először nem szereztek gólt ebben a bajnokságban. A támadójátéknak kell javulnia?
– Nagyon sok beadási lehetőségünk volt most is, amelyekkel nem tudtunk élni. Látható volt, hogy ezekre a szituációkra készült a Debrecen, hiszen sok emberrel védte a tizenhatoson belüli területet. Létszámban megvoltunk mi is a kapu előtt, de nem jöttek jó beadások egyik oldalról sem, többször is jobb megoldást kellett volna választanunk.
Sergio NAVARRO, a Debrecen vezetőedzője
– Hogyan látta a pályán történteket?
– Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, hiszen tudtuk, a Kisvárda három győztes bajnokiból álló sorozattal érkezett erre a bajnokira. Keményen edzettünk, és a meccstervünk is működött. Az első félidőben alkalmazkodnunk kellett a helyzethez, a játékrész második húsz percében látottakkal pedig már elégedett is lehettem. Szünet után egyértelmű helyzeteink is voltak, és bár sokáig úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, a hajrában betaláltunk, és elégedett vagyok azzal, hogy sikerült megmutatnunk az erősségeinket.
– Ezek közé tartozik, hogy Bárány Donát személyében meccset eldönteni képes csatára van?
– Igen, Bárány Donát igazi befejező csatár, nagyon keményen dolgozik az ilyen gólokért és pillanatokért. Jó munkát végzett a mérkőzésen, örömmel tölt el, hogy sikerült betalálnia.
– Álex Bermejo és Amos Youga ebben az idényben először volt tagja a kezdő tizenegynek. Ők hogyan illeszkedtek a csapat szerkezetébe?
– Mindkettőjükkel nagyon elégedett vagyok, különösen Álex Bermejóval, aki sokat dolgozott. Nagy szükségünk van az ilyen nagy munkabírású játékosokra, mint amilyen ő, és Amos Youga, de összességében mindegyik játékosom mindent megtett a győzelemért.
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (Molnár Á. 75.)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2403 néző. Vezette: Erdős
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője
– Minden úgy történt, ahogy eltervezte?
– Felkészültünk a ZTE-ből, még úgy is, hogy Dénes Vilmos és Yohan Croizet távozása után nem volt egyértelmű, mire is számíthatunk. Ugyanakkor az egész meccs alatt úgy éreztem, nemhogy nem kaphatunk ki, győztesen hagyjuk el a játékteret.
– Az első félidőben ugyan voltak helyzetei az MTK-nak, de igazából akkor vált veszélyesebbé, amikor Németh Krisztián és Robert Polievka is pályára lépett.
– A rutinos játékosainknak köszönhetően gyorsabbá, veszélyesebbé és agresszívebbé is vált a csapat, s egy jobb oldali akció után szereztük meg a győztes találatot.
– Hogy tetszett a gól?
– Minden gólnak örül az ember, főleg akkor, ha három pontot is jelent. Dicséretes, hogy Molnár Ádin kidolgozott akció végén talált a kapuba.
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Ezúttal sem futballozott gyáván a csapata, de csak a hajrában vált veszélyessé: minek tulajdonítja ezt?
– Az út elején járunk, a munka előbb-utóbb eredményességgel is párosul. Olyan meccset játszottunk az MTK-val, amelyben benne volt a döntetlen, de a győzelem lehetősége is. Az igaz, hogy a csapat támadóstílusa leginkább a mérkőzés hajrájában mutatkozott meg.
– Mennyire okozott gondot a közelmúltban távozó két meghatározó játékos, Dénes Vilmos és Yohan Croizet pótlása?
– Azokkal foglalkozom, akik játszottak, akik a pályán voltak, és mindent megtettek most a csapatért. Ám ha már itt tartunk, azt el kell mondani, hogy a csapatból egyetlen labdarúgó volt, aki elmúlt huszonöt éves, a többiek a fiatalabb korosztályhoz tartoztak.
– Elégedett az újonnan érkezőkkel?
– Három labdarúgó is játszott az MTK ellen, akik még ismerkedési fázisban vannak. Alig-alig edzettek velünk, egyelőre nincsenek olyan állapotban, mint a többiek. Azért dolgozunk, hogy erőben is utolérjék a társakat.
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. Debreceni VSC
7
|4
|1
|2
|11–10
|+1
|13
|3. ETO FC Győr
6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|4. Ferencvárosi TC
6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|5. MTK Budapest
7
|3
|1
|3
|13–13
|0
|10
|6. Puskás Akadémia
7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Kisvárda
6
|3
|1
|2
|7–9
|–2
|10
|8. Újpest FC
7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|9. Diósgyőri VTK
7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
7
|–
|4
|3
|10–15
|–5
|4