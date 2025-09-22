Nuno Campos: A munka előbb-utóbb eredményességgel is párosul

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1 (Bárány 80.)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2170 néző. Vezette: Bognár T.

GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője

– Erre mondják, hogy lehetett volna fordítva is?

– Az első félidőben még óvatosabbak voltak a csapatok, mi is, és a DVSC is visszazárt a labda vonala mögé. A második félidőben átvettük a kezdeményezést, folyamatosan az ellenfél térfelén játszottunk. A debreceni kontraakciókban benne volt a veszély, és a gólt egy tizenhatos környéki labdavesztés után kaptuk. A beadás után Bárány Donát úgy is a kapuba tudott fejelni, hogy három emberünk ott volt rajta. Ez egyértelmű védekezési és koncentrációs hiba volt.

– Szabó Szilárd és a csereként beálló Stephen Adayilo személyében két újoncot is avattak: milyennek látta a teljesítményüket?

– Szabó Szilárd megoldotta a feladatát, volt egy veszélyes lövése. Stephen Adayilo is megtett mindent a rendelkezésére álló időben, ahogy a többi játékosunk is, hiszen hazai pályán mindenféleképpen nyerni szerettünk volna.

– Most először nem szereztek gólt ebben a bajnokságban. A támadójátéknak kell javulnia?

– Nagyon sok beadási lehetőségünk volt most is, amelyekkel nem tudtunk élni. Látható volt, hogy ezekre a szituációkra készült a Debrecen, hiszen sok emberrel védte a tizenhatoson belüli területet. Létszámban megvoltunk mi is a kapu előtt, de nem jöttek jó beadások egyik oldalról sem, többször is jobb megoldást kellett volna választanunk.

Sergio NAVARRO, a Debrecen vezetőedzője

– Hogyan látta a pályán történteket?

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, hiszen tudtuk, a Kisvárda három győztes bajnokiból álló sorozattal érkezett erre a bajnokira. Keményen edzettünk, és a meccstervünk is működött. Az első félidőben alkalmazkodnunk kellett a helyzethez, a játékrész második húsz percében látottakkal pedig már elégedett is lehettem. Szünet után egyértelmű helyzeteink is voltak, és bár sokáig úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, a hajrában betaláltunk, és elégedett vagyok azzal, hogy sikerült megmutatnunk az erősségeinket.

– Ezek közé tartozik, hogy Bárány Donát személyében meccset eldönteni képes csatára van?

– Igen, Bárány Donát igazi befejező csatár, nagyon keményen dolgozik az ilyen gólokért és pillanatokért. Jó munkát végzett a mérkőzésen, örömmel tölt el, hogy sikerült betalálnia.

– Álex Bermejo és Amos Youga ebben az idényben először volt tagja a kezdő tizenegynek. Ők hogyan illeszkedtek a csapat szerkezetébe?

– Mindkettőjükkel nagyon elégedett vagyok, különösen Álex Bermejóval, aki sokat dolgozott. Nagy szükségünk van az ilyen nagy munkabírású játékosokra, mint amilyen ő, és Amos Youga, de összességében mindegyik játékosom mindent megtett a győzelemért.