A Kazincbarcikánál pontosan tudják, az újpestieknek most bizonyítaniuk kell

2025.12.21. 10:39
Aljosa Matkót (balra) féken kell tartani, ezzel Kuttor Attila, a Barcika vezetőedzője is tisztában van (Fotó: Dömötör Csaba)
Az NB I-es újonc Kolorcity Kazincbarcika még a bajnokság kezdetén meglepetésre legyőzte az Újpestet, s bár Kuttor Attila óvatosan nyilatkozott, ugyanakkor nem lenne ellenére az újabb bravúr – a lila-fehérek játékosai eközben már az új sportigazgatónak, Dárdai Pálnak is bizonyíthatnak.

Szép emléke már van a Kazincbarcikának, a csapat a klubtörténet egyik nagy sikerét érte el szeptember 20-án: az élvonal újonca a mezőkövesdi albérletben 2–0-ra legyőzte a hússzoros magyar bajnok Újpestet, megszerezve első győzelmét az NB I-ben. Talán mondani, és írni sem kell: vasárnap a Szusza Ferenc Stadionban is meglepetésre készülnek a barcikaiak.

„A csapat és klub életében is óriási siker volt a szeptemberi győzelmünk – mondta a Kazincbarcika 55 éves vezetőedzője, Kuttor Attila a klubhonlapnak. – Persze akkor, úgymond, másik Újpesttel találkoztunk, ezért mindenkit óva intenék attól, hogy abból a meccsből induljon ki. Nagy titkot nem árulok el, ha azt mondom, hogy a két klub lehetőségeit össze sem lehet hasonlítani, a mi dolgunk ezért elsősorban az, hogy ez a különbség a pályán ne legyen annyira szembetűnő, így elsősorban saját magunknak akarunk bizonyítani vasárnap. Sajnos továbbra is sok a hiányzónk, a kezdőcsapatot illetően is vannak még kérdőjelek, de mindent megteszünk azért, hogy szépen búcsúzzunk az évtől.”  

A futballban bármi megtörténhet, az is, hogy Dávid legyőzi Góliátot, azaz a kis csapatnak számító Kazincbarcika vasárnap másodszor is nyer a nagy múltú Újpest ellen.

Dárdai Pál személyében új sportigazgatót neveztek ki az Újpest FC irányítói, s bár a német Herthától érkező 49 éves szakember csak január elején áll munkába, érkezése jó hatással lehet az eddig a megbízott vezetőedzővel, Bodor Boldizsárral készülő együttesre. Ráfér a csapatra némi pluszmotiváció, az őszi szereplés ugyanis egyáltalán nem a várakozásnak megfelelően alakult, sőt... A lila-fehér csapat az őszi szezonban eddig csupán ötször nyert, négyszer döntetlent játszott, nyolcszor pedig vesztesen hagyta el a pályát, s egyelőre az NB I-es tabella kilencedik helyén áll. Némi vigaszt jelenhet a lila-fehér klubszínekért rajongók számára, hogy Damir Krznar vezetőedző menesztése után nem kis meglepetésre Aljosa Matko vezérletével 3–1-re verték meg idegenben a bajnoki dobogóra pályázó Paksot, majd a legutóbbi fordulóban szintén idegenben, a szezon legjobb játékát nyújtva az MTK-t is legyőzték 4–3-ra, ugyancsak a szlovén légiós vezérletével. Egészen biztos, hogy a táblázat utolsó helyén szerénykedő Kazincbarcika legyőzésével újabb nagy lökést kaphatna az együttes a felzárkózáshoz, nem beszélve arról, hogy a riválishoz hasonlóan győzelemmel szeretné búcsúztatni a 2025-ös esztendőt.

Noha a legrosszabb hazai mérlege az Újpestnek van az idényben, szerintem győzelemmel zárja az évet a Szusza Ferenc Stadionban. Persze nem azért gondolom így, mert a lila-fehérek meggyőzően teljesítenek, hanem mert a Kazincbarcika rossz passzban van és a bajnokság leggyengébb csapatának tartom – 2–0-s végeredményt tippelek.
NS-TIPP: BORSOS László

NB I
18. FORDULÓ
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS       
1. ETO FC Győr

18

105336–17+1935
2. Ferencvárosi TC

18

104435–18+1734
3. Paksi FC

18

96339–26+1333
4. Debreceni VSC

17

94426–20+631
5. Puskás Akadémia

18

84624–23+128
6. Kisvárda

17

73721–29–824
7. Zalaegerszegi TE

18

66629–26+324
8. MTK Budapest

18

63933–37–421
9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

18

46824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus

18

351019–34–1514
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

 

