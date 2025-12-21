A gól és a győzelem lenne Bíró Bence igazi karácsonyi ajándéka

A 2025-ös esztendő utolsó magyar futballbajnokiját a DVSC és a Kisvárda Master Good játssza vasárnap este. Három nappal szenteste előtt, ami itthon nem szokványos. Akadnak országok, ahol hagyománya van a karácsonyi futballnak, Angliában feltétlenül, de Bíró Bence, a kisvárdaiak középpályása tapasztalta, hogy Portugáliában is.

„A Vitória Guimaraes játékosaként utánpótláskorú és felnőtt futballistaként is volt részem abban, hogy közvetlenül karácsony előtt még meccsem volt, emlékszem, egyszer csak néhány napra tudtam hazajönni az ünnepek idején, mert december huszonhetedikén már edzésünk volt – mondta lapunknak a Kisvárda Master Good 27 éves futballistája, aki négy találattal vezeti csapata házi gólrangsorát. – Magyarországon kevésbé jellemző a karácsony környéki futball, de most ez jutott, profiként ennek kell megfelelni. Tavaly december első napján játszottuk az utolsó meccset, de akkor a másodosztályban, úgyhogy szó sincs arról, hogy visszasírnám azt az időszakot, mert mégiscsak jobb az élvonalban futballozni. Bevallom, még sehogyan sem állok az ajándékok beszerzésével, a hétvégém sem szabad, hiszen vasárnapi meccset játszunk, de lesz még rá egy-két napom, hogy megoldjam ezt a feladatot. Addig csak a debreceni mérkőzéssel vagyok hajlandó foglalkozni.”

Volt feladat bőven Kisvárdán, a jó formában lévő DVSC játékának ellenszerét is meg kellett találni, közben pedig az egyes posztokon szereplő helyetteseket is, hiszen tekintélyes a várdaiak sérült és eltiltott labdarúgóinak listája. Tetejében szeptember 21-én, a két csapat kisvárdai meccsét is a DVSC nyerte meg Bárány Donát hajrában elért góljával 1–0-ra.

„Az kiegyenlített mérkőzés volt, a gól nélküli döntetlen éppúgy benne volt a játékban, mint hogy valamelyik fél egy nullára nyer, ez a csapat sajnos a Debrecen volt – emlékezett az éppen három hónapja történtekre Bíró Bence, bízva abban, hogy a dátumot jelentő 21-es szám most csapatának lesz nyerő. – A Loki titka talán abban rejlik, hogy egyénileg is nagyon jó labdarúgók alkotják, miközben a csapatjátékuk is kidolgozott. Bízom benne, hogy megtaláltuk az ellenszert, mindenesetre ugyanolyan kiegyensúlyozott meccsre számítok, mint amilyen a kisvárdai volt.”

A szárnyaló DVSC fogadja a jócskán a várakozáson felül teljesítő Kisvárdát a 2025-ös esztendő utolsó magyar bajnokiján. A karácsonyvárásba belefér egy jó meccs, amelyen ha nehezen is, de otthon tartja a három pontot a hazai együttes. NS-TIPP: BERECZKY Attila

Amikor a Kisvárda október 26-án – Bíró Bence élete első NB I-es góljának is köszönhetően – hazai pályán 3–2-re nyert az ETO FC ellen, a teljes élvonalbeli mezőnyben az újoncnak volt a legtöbb győzelme, hat. Az azóta lejátszott hat mérkőzésen csak eggyel növelte sikerei számát a rétközi gárda – ezt nevezik hullámvölgynek?

„Nem gondolnám, hogy gödörbe kerültünk, inkább arról van szó, hogy kiváló csapatokkal játszottunk, hiszen erre az időszakra jutott a Ferencváros elleni két fellépésünk és legutóbb a jó formába lendülő Zalaegerszeggel játszottunk, és ha nem is nyertünk, a döntetlennel megszakítottuk a zalaiak négyes győzelmi sorozatát. Az sem javított a helyzetünkön, hogy sok a sérültünk. Akárhogyan is, de a DVSC elleni idegenbeli meccs lehetőség arra, hogy szépen fejezzük be az évet, arra is törekszünk, hogy győzelemmel sikerüljön. A gólszerzés terén sem zártam még le magamban kétezerhuszonötöt, ha betalálnék a Loki kapujába, hozzá tudnám segíteni a csapatot vasárnapi célunk eléréséhez.”

NB I

18. FORDULÓ

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!