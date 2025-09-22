Nemzeti Sportrádió

Molnár Ádin elárulta, mit üzent Molnár Rajmundnak az ollózós gólja után

2025.09.22. 07:55
Molnár Ádin az idénybeli első gólját lőtte a ZTE ellen (Fotó: Török Attila)
ZTE MTK Budapest labdarúgó NB I Molnár Rajmund MTK Molnár Ádin
Ki veheti át Molnár Rajmund szerepét az MTK-ban, vajon Molnár Ádinnál áttört a gát, miután megszerezte első idei gólját a ZTE ellen? Többek között erről is beszélgettünk az 1–0-s győzelem után a kék-fehérek csatárával. Ahogy nem mehettünk el szó nélkül volt csapattársa vasárnapi ollózós gólja mellett sem.

„Az volt az első gondolatom, hogy végre megvan az első gólom, ebből kellene táplálkozni és minél többet rúgni idén” – mondta Molnár Ádin, miután az idénybeli első góljával nyert az MTK 1–0-ra a ZTE ellen. 

Videónkban felidézte a gólt, valamint azt is megtudtuk, kitől leste el a gólörömét. Szóba kerül az is, ki veheti át Molnár Rajmund helyét a csapatban, aki az idény elején többször is betalált az ellenfelek kapujába, mielőtt a lengyel Pogonhoz igazolt. S ha már róla beszéltünk, nem mehettünk el szó nélkül a vasárnapi bajnokin lőtt ollózós gólja mellett sem. Mit üzentek egymásnak a volt csapattársak? Molnár Ádin ezt is elárulta az NSO Tv-nek. 

Molnár Ádin villanásával nyert az MTK a ZTE ellen

A támadó idénybéli első találata három pontot ért a házigazdának – a gyengén teljesítő ZTE továbbra is nyeretlen a bajnokságban.

Molnár Rajmund először volt kezdő a Pogonban, ollózós góllal hálálta meg – videó

„Fantasztikus gól volt, sok mindent elárul játékosunk technikai képzettségéről” – méltatta a beugró vezetőedző a magyar játékost.

LABDARÚGÓ NB I 
7. FORDULÓ
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (Molnár Á. 75.)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2403 néző. Vezette: Erdős

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁS       
1. Paksi FC

7

4319–10+915
2. Debreceni VSC

7

41211–10+113
3. ETO FC Győr

6

3315–7+812
4. Ferencvárosi TC

6

32114–6+811
5. MTK Budapest

7

31313–13010
6. Puskás Akadémia

7

31310–12–210
7. Kisvárda

6

3127–9–210
8. Újpest FC

7

21410–1007
9. Diósgyőri VTK

7

14212–16–47
10. Nyíregyháza Spartacus

7

1248–15–75
11. Kazincbarcika

6

1146–12–64
12. Zalaegerszegi TE

7

4310–15–54

 

Ezek is érdekelhetik