Molnár Ádin elárulta, mit üzent Molnár Rajmundnak az ollózós gólja után

„Az volt az első gondolatom, hogy végre megvan az első gólom, ebből kellene táplálkozni és minél többet rúgni idén” – mondta Molnár Ádin, miután az idénybeli első góljával nyert az MTK 1–0-ra a ZTE ellen.

Videónkban felidézte a gólt, valamint azt is megtudtuk, kitől leste el a gólörömét. Szóba kerül az is, ki veheti át Molnár Rajmund helyét a csapatban, aki az idény elején többször is betalált az ellenfelek kapujába, mielőtt a lengyel Pogonhoz igazolt. S ha már róla beszéltünk, nem mehettünk el szó nélkül a vasárnapi bajnokin lőtt ollózós gólja mellett sem. Mit üzentek egymásnak a volt csapattársak? Molnár Ádin ezt is elárulta az NSO Tv-nek.