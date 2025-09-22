Molnár Ádin elárulta, mit üzent Molnár Rajmundnak az ollózós gólja után

„Az volt az első gondolatom, hogy végre megvan az első gólom, ebből kellene táplálkozni és minél többet rúgni idén” – mondta Molnár Ádin, miután az idénybeli első góljával nyert az MTK 1–0-ra a ZTE ellen.
Videónkban felidézte a gólt, valamint azt is megtudtuk, kitől leste el a gólörömét. Szóba kerül az is, ki veheti át Molnár Rajmund helyét a csapatban, aki az idény elején többször is betalált az ellenfelek kapujába, mielőtt a lengyel Pogonhoz igazolt. S ha már róla beszéltünk, nem mehettünk el szó nélkül a vasárnapi bajnokin lőtt ollózós gólja mellett sem. Mit üzentek egymásnak a volt csapattársak? Molnár Ádin ezt is elárulta az NSO Tv-nek.
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (Molnár Á. 75.)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2403 néző. Vezette: Erdős
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. Debreceni VSC
7
|4
|1
|2
|11–10
|+1
|13
|3. ETO FC Győr
6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|4. Ferencvárosi TC
6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|5. MTK Budapest
7
|3
|1
|3
|13–13
|0
|10
|6. Puskás Akadémia
7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Kisvárda
6
|3
|1
|2
|7–9
|–2
|10
|8. Újpest FC
7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|9. Diósgyőri VTK
7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
7
|–
|4
|3
|10–15
|–5
|4