Na, ez jobb foci! – Vincze András jegyzete

Éveken át pufogtam amiatt, hogy vacak ez a lebonyolítás, merthogy nyár derekán elkezdődik a bajnokság, és mire négyet-ötöt pislog az ember, már eldől, hogy a Ferencváros lesz a bajnok. Hát most, 2025 végén nem lehet panasz a versenyre: az ETO FC áll az NB I-es tabella élén, és szépen megy a tülekedés a győriek mögött, ott van az FTC, a DVSC és a Paks is mint potenciális bajnokjelölt. Azaz végre elérkezett a pillanat, hogy úgy várhatja a focirajongó a tavaszi folytatást, hogy még márciusban is lehet számolgatni, drukkolni, s persze vitatkozni azon, ki lesz az aranyérmes. Azt persze nem írom le továbbra sem, hogy ez a háromkörös lebonyolítás jó, mert nem jó, sőt a páratlan számok „csúfsága” miatt igazságtalan, s hogy ne lehetne rájátszással, osztályozóval (kinek mi tetszik) még fokozni a bajnokság végi drámát (hiszen lehetne), de most legalább valódi küzdelemre hasonlít az NB I-es futballozás. Hosszú éveken át hallgathattuk, milyen izgalmas a kiesés elleni harc, amire csak legyintettem, mondván, nagy baj az, ha a leggyengébb csapatok csatája a legérdekesebb, legyen inkább négy, igazán míves futballozásra képes klubja az élvonalnak, mert abból már lehet erőt és hitet meríteni.

S ha már a küzdelem…

A rajt előtt az ügyben okoskodtam egy sort, hogy végre Újpesten is eljött a nagy pillanat, mert van pénz, paripa, fegyver a jó focira, annál jobb pedig nem történhet, mint hogy ezáltal arany fényűvé válhat az ősi pesti rangadó, de kiderült, a Megyeri úton még van munka bőven – és ahogy hallgattam a minap az új sportigazgatót, Dárdai Pált, minimum egy, de inkább két esztendőt várni kell a játékszínvonal-emelkedésre (a vasárnapi, tabellautolsó Kazincbarcika elleni, emberelőnyben kibrusztolt 2–1 csak erősítette ezt a tételt).

No, tehát a lényeg: nem volt rossz az őszi szezon, s ha majd május végén is ugyanerről lehet értekezni (mármint, hogy végre valódi csata ment az első helyért), akkor még kevesebb kritikus szó penderedik ki a klaviatúrából a 2025–2026-os bajnoki idény kapcsán, hiszen nem lehet mást leírni, csak azt: na, ez jobb foci!

