Molnár Ádin villanásával nyert az MTK a ZTE ellen

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (Molnár Á. 75.)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2403 néző. Vezette: Erdős
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Kényszerű változtatás – már a kezdő sípszó előtt. Az MTK Budapest egyik legjobbja, Ilia Beriasvili a mérkőzést megelőző bemelegítésnél hátfájdalomra panaszkodott, nem vállalta a játékot, így a helyét Szépe János vette át beugróként a védelem tengelyében. Ott volt viszont a kezdő tizenegyben némi meglepetésre Varju Benedek, aki május 3-án játszott legutóbb a kék-fehéreknél, elhúzódó vállsérülését követően először nevezte a keretbe Horváth Dávid vezetőedző. A ZTE FC a néhány forduló óta alkalmazott háromvédős felállását húzta elő ismét, ám Nuno Campos megkeverte a kártyáit, nehezen érthető módon kihagyta csapatából a betegségét teljesen maga mögött hagyó Kiss Bencét és a bajnokság egyik legjobb fiataljaként számontartott Bakti Balázst.
Az óvatoskodó futball negyedórán át tartott, majd megélénkült a meccs. Skribek Alen pocsék oldalszabadrúgása után Demjén Patrik kirúgásból indította villámgyorsan a vendégvédők által üresen hagyott Bognár Istvánt, aki a tizenhatoshoz érve a középen érkező Molnár Ádint kereste a labdával, ám a beadás a kapuját elhagyó Gundel-Takács Bence zsákmánya lett. A 17. percben Marin Jurina fejelt a kapus kezébe, majd a túloldalon szép akció végén Joao Victor lőtt, Demjén Patrik lábbal védett. A 25. percben Csonka András tempóváltása után nagyszerűen ugratta ki Skribek Alent, ám a támadó rossz labdaátvétele miatt csak szöglet lett az ígéretes támadásból.
A félidő legszebb jelenetére a 34. percig kellett várni: Molnár Ádin remek gólt lőhetett volna, miután testcsellel faképnél hagyta Csóka Dánielt, ám Gundel-Takács Bence ujjheggyel az alapvonalon túlra tolta a jobb felsőbe tartó labdát. A játékrész végén az addig nagyobb helyzeteket kialakító MTK majdnem ráfázott Kovács Patrik hatalmas hibájára, aki a saját térfelén, a középhátvéd pozíciójában veszített labdát, ám Joao Victor nem tudta kihasználni a lehetőséget, Horváth Artúr az utolsó pillanatban közbelépett, leleste a brazil passzát.
Nuno Campos is érezte, csapata védekezése annak ellenére nem valami acélos, hogy kapott gól nélkül abszolválta az első negyvenöt percet, ezért a mindvégig bizonytalannak tűnő Csóka Dániel helyett pályára küldte a bemutatkozó Diego Borgest. Az MTK gyorsan járatta a labdát, játéka direktebb volt, mint korábban, ezért tíz perc elteltével a fiatalos lendület reményében jöttek az újabb vendégcserék.
Csapongó lett a játék, egymás hibáiból élhettek volna a felek, csakhogy telt-múlt az idő, és egyik oldalon sem tudtak lövésig jutni a csapatok. A 67. percben aztán Bognár István hozta magát csellel helyzetbe, Várkonyi Bencét remek mozdulattal verte át, ám nem a léc alá, hanem fölé bombázta a labdát. Ezután Stefan Bitca mutatta meg, mocorog benne valami, a moldovai futball reménysége tornásztatta meg Demjén Patrikot.
A 75. percben megtört a jég: az alacsony színvonalú összecsapáson vezetést szerzett az MTK! A kék-fehérek egyik legnagyobb tehetségének tartott Molnár Ádin az előkészítésben gyakran jeleskedik, ám a góllal adós maradt – egészen vasárnap estig, megszerezte ugyanis idénybéli elsőjét a csereként beálló Németh Krisztián passza után.
Utóbb kiderült, a villanás három pontot ért az MTK-nak, amely az ötödik helyen zárta a fordulót. A Zalaegerszegnél aggódhatnak, mert a csapat játéka meg sem közelíti azt a szintet, amelyet az első három fordulóban mutatott, egymást követő harmadik vereségét szenvedte el, és egyelőre nem látszik, miként tudna kilábalni a rossz sorozatból. 1–0
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. Debreceni VSC
7
|4
|1
|2
|11–10
|+1
|13
|3. ETO FC Győr
6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|4. Ferencvárosi TC
6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|5. MTK Budapest
7
|3
|1
|3
|13–13
|0
|10
|6. Puskás Akadémia
7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Kisvárda
6
|3
|1
|2
|7–9
|–2
|10
|8. Újpest FC
7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|9. Diósgyőri VTK
7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
7
|–
|4
|3
|10–15
|–5
|4