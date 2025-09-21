Nemzeti Sportrádió

Molnár Ádin villanásával nyert az MTK a ZTE ellen

2025.09.21. 21:56
A tökéletesen elkapott pillanat – az MTK pedig a zalaegerszegieket kapta el (Fotó: Török Attila)
Az MTK Budapest mezőnyfölénye a mérkőzés végén érett góllá, Molnár Ádin idénybéli első találata három pontot ért a házigazdának – a gyengén teljesítő ZTE FC továbbra is nyeretlen a bajnokságban.

 

LABDARÚGÓ NB I 
7. FORDULÓ
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (Molnár Á. 75.)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2403 néző. Vezette: Erdős

Kényszerű változtatás – már a kezdő sípszó előtt. Az MTK Budapest egyik legjobbja, Ilia Beriasvili a mérkőzést megelőző bemelegítésnél hátfájdalomra panaszkodott, nem vállalta a játékot, így a helyét Szépe János vette át beugróként a védelem tengelyében. Ott volt viszont a kezdő tizenegyben némi meglepetésre Varju Benedek, aki május 3-án játszott legutóbb a kék-fehéreknél, elhúzódó vállsérülését követően először nevezte a keretbe Horváth Dávid vezetőedző. A ZTE FC a néhány forduló óta alkalmazott háromvédős felállását húzta elő ismét, ám Nuno Campos megkeverte a kártyáit, nehezen érthető módon kihagyta csapatából a betegségét teljesen maga mögött hagyó Kiss Bencét és a bajnokság egyik legjobb fiataljaként számontartott Bakti Balázst.

Az óvatoskodó futball negyedórán át tartott, majd megélénkült a meccs. Skribek Alen pocsék oldalszabadrúgása után Demjén Patrik kirúgásból indította villámgyorsan a vendégvédők által üresen hagyott Bognár Istvánt, aki a tizenhatoshoz érve a középen érkező Molnár Ádint kereste a labdával, ám a beadás a kapuját elhagyó Gundel-Takács Bence zsákmánya lett. A 17. percben Marin Jurina fejelt a kapus kezébe, majd a túloldalon szép akció végén Joao Victor lőtt, Demjén Patrik lábbal védett. A 25. percben Csonka András tempóváltása után nagyszerűen ugratta ki Skribek Alent, ám a támadó rossz labdaátvétele miatt csak szöglet lett az ígéretes támadásból.

(Fotó: Török Attila)

A félidő legszebb jelenetére a 34. percig kellett várni: Molnár Ádin remek gólt lőhetett volna, miután testcsellel faképnél hagyta Csóka Dánielt, ám Gundel-Takács Bence ujjheggyel az alapvonalon túlra tolta a jobb felsőbe tartó labdát. A játékrész végén az addig nagyobb helyzeteket kialakító MTK majdnem ráfázott Kovács Patrik hatalmas hibájára, aki a saját térfelén, a középhátvéd pozíciójában veszített labdát, ám Joao Victor nem tudta kihasználni a lehetőséget, Horváth Artúr az utolsó pillanatban közbelépett, leleste a brazil passzát.

Nuno Campos is érezte, csapata védekezése annak ellenére nem valami acélos, hogy kapott gól nélkül abszolválta az első negyvenöt percet, ezért a mindvégig bizonytalannak tűnő Csóka Dániel helyett pályára küldte a bemutatkozó Diego Borgest. Az MTK gyorsan járatta a labdát, játéka direktebb volt, mint korábban, ezért tíz perc elteltével a fiatalos lendület reményében jöttek az újabb vendégcserék.

Csapongó lett a játék, egymás hibáiból élhettek volna a felek, csakhogy telt-múlt az idő, és egyik oldalon sem tudtak lövésig jutni a csapatok. A 67. percben aztán Bognár István hozta magát csellel helyzetbe, Várkonyi Bencét remek mozdulattal verte át, ám nem a léc alá, hanem fölé bombázta a labdát. Ezután Stefan Bitca mutatta meg, mocorog benne valami, a moldovai futball reménysége tornásztatta meg Demjén Patrikot.

fotó 2025.09.21.

NB I: MTK–ZTE 1–0 (Fotók: Török Attila)

A 75. percben megtört a jég: az alacsony színvonalú összecsapáson vezetést szerzett az MTK! A kék-fehérek egyik legnagyobb tehetségének tartott Molnár Ádin az előkészítésben gyakran jeleskedik, ám a góllal adós maradt – egészen vasárnap estig, megszerezte ugyanis idénybéli elsőjét a csereként beálló Németh Krisztián passza után.

Utóbb kiderült, a villanás három pontot ért az MTK-nak, amely az ötödik helyen zárta a fordulót. A Zalaegerszegnél aggódhatnak, mert a csapat játéka meg sem közelíti azt a szintet, amelyet az első három fordulóban mutatott, egymást követő harmadik vereségét szenvedte el, és egyelőre nem látszik, miként tudna kilábalni a rossz sorozatból. 1–0

AZ ÁLLÁS       
1. Paksi FC

7

4319–10+915
2. Debreceni VSC

7

41211–10+113
3. ETO FC Győr

6

3315–7+812
4. Ferencvárosi TC

6

32114–6+811
5. MTK Budapest

7

31313–13010
6. Puskás Akadémia

7

31310–12–210
7. Kisvárda

6

3127–9–210
8. Újpest FC

7

21410–1007
9. Diósgyőri VTK

7

14212–16–47
10. Nyíregyháza Spartacus

7

1248–15–75
11. Kazincbarcika

6

1146–12–64
12. Zalaegerszegi TE

7

4310–15–54

 

 

Ezek is érdekelhetik