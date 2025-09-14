Hornyák Zsolt: Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni

Hornyák Zsolt azzal kezdte az értékelést, hogy a csapatának már elmondta az öltözőben, min szeretne változtatni a jövőben.
„Hat tiszta helyzetig számoltam, ha a huszadik percben vezetünk kettő-nullára akkor senki nem szólhatott volna semmit. De hát ilyen technikai hibákkal, ennyi ki nem használt helyzettel nem is érdemeltük volna meg, hogy továbbjussunk. Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni. Néhány embernek magába kell néznie, és a nulláról kezdeni a munkát, változtatni a hozzáállásukon.”
A Puskás Akadémia vezetőedzője nem rejtette véka alá, hogy a következő meccseken lesznek olyanok, akiknek kevesebb lehetőséget fog adni, mint eddig. Hogy pontosan kikre gondolt, az akár a jövő hétvégi, ETO elleni bajnokin kiderülhet. A sajtótájékoztatón név szerint csak a frissen beszálló cserékről beszélt: Németh András teljesítményét dicsérte, ellenben Urho Nissilát és az üres kaput közelről el nem találó ifj. Dárdai Pált kritikával illette.
Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője hangsúlyozta, az égvilágon nem nyertek semmit, így alázatosan és szerényen kell pályára lépniük a következő mérkőzéseken, főleg, hogy egyelőre az NB II-ben csak a negyedik helyen állnak.
„A legszebb álmomban sem gondoltam volna, hogy négy-egyre nyerünk. Az első húsz percben megilletődött volt a csapat, de utána úgy futballoztunk, ahogyan azt terveztük. A végén fiesztahangulat lett a stadionban, de nincs három gól különbség a két csapat között – szerencsénk is volt, az ellenfél sok helyzetet kihagyott, Uram János pedig nagyszerűen védett.”
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
VASAS FC (NB II)–PUSKÁS AKADÉMIA FC 4–1 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1997 néző. Vezette: Csonka Bence (Kóbor Péter, Szert Balázs)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Doktorics – Cseke (Kapornai, a szünetben), Hidi M. S. – Radó (Rab, 72.), Urblík J. (Zimonyi, 87.), Tóth M. (Ódor, 90.) – Pethő B. (Horváth R., 72.). Vezetőedző: Erős Gábor
PAFC: Szappanos – Maceiras (Nagy Z., 83.), Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Favorov, L. Duarte (Nissilä, 76.) – Soisalo (Dárdai P., 58.), Lukács D., Nagy Zs. – Colley (Németh A., 58.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt
Gólszerző: Pethő B. (37.), Tóth M. (49. – 11-esből), Otigba (65.), Pávkovics (82.), ill. Favorov (57.)