Hornyák Zsolt: Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni

Hornyák Zsolt azzal kezdte az értékelést, hogy a csapatának már elmondta az öltözőben, min szeretne változtatni a jövőben.

„Hat tiszta helyzetig számoltam, ha a huszadik percben vezetünk kettő-nullára akkor senki nem szólhatott volna semmit. De hát ilyen technikai hibákkal, ennyi ki nem használt helyzettel nem is érdemeltük volna meg, hogy továbbjussunk. Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni. Néhány embernek magába kell néznie, és a nulláról kezdeni a munkát, változtatni a hozzáállásukon.”

A Puskás Akadémia vezetőedzője nem rejtette véka alá, hogy a következő meccseken lesznek olyanok, akiknek kevesebb lehetőséget fog adni, mint eddig. Hogy pontosan kikre gondolt, az akár a jövő hétvégi, ETO elleni bajnokin kiderülhet. A sajtótájékoztatón név szerint csak a frissen beszálló cserékről beszélt: Németh András teljesítményét dicsérte, ellenben Urho Nissilát és az üres kaput közelről el nem találó ifj. Dárdai Pált kritikával illette.

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője hangsúlyozta, az égvilágon nem nyertek semmit, így alázatosan és szerényen kell pályára lépniük a következő mérkőzéseken, főleg, hogy egyelőre az NB II-ben csak a negyedik helyen állnak.

„A legszebb álmomban sem gondoltam volna, hogy négy-egyre nyerünk. Az első húsz percben megilletődött volt a csapat, de utána úgy futballoztunk, ahogyan azt terveztük. A végén fiesztahangulat lett a stadionban, de nincs három gól különbség a két csapat között – szerencsénk is volt, az ellenfél sok helyzetet kihagyott, Uram János pedig nagyszerűen védett.”