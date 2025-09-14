Nemzeti Sportrádió

Hornyák Zsolt: Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 08:38
null
Hornyák Zsolt a játékosai hozzáállásával és a helyzetkihasználással volt elégedetlen
Címkék
Vasas Puskás Akadémia Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Erős Gábor Hornyák Zsolt
A Puskás Akadémia már a Mol Magyar Kupa 3. fordulójában búcsúzott, miután a Vasas 4–1-re nyert Hornyák Zsolt csapata ellen. A vezetőedző a játékosai hozzáállását és a helyzetkihasználást bírálta. Erős Gábor legszebb álmaiban sem gondolta volna, hogy ilyen különbséggel nyernek.

Hornyák Zsolt azzal kezdte az értékelést, hogy a csapatának már elmondta az öltözőben, min szeretne változtatni a jövőben.

„Hat tiszta helyzetig számoltam, ha a huszadik percben vezetünk kettő-nullára akkor senki nem szólhatott volna semmit. De hát ilyen technikai hibákkal, ennyi ki nem használt helyzettel nem is érdemeltük volna meg, hogy továbbjussunk. Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni. Néhány embernek magába kell néznie, és a nulláról kezdeni a munkát, változtatni a hozzáállásukon.”

A Puskás Akadémia vezetőedzője nem rejtette véka alá, hogy a következő meccseken lesznek olyanok, akiknek kevesebb lehetőséget fog adni, mint eddig. Hogy pontosan kikre gondolt, az akár a jövő hétvégi, ETO elleni bajnokin kiderülhet. A sajtótájékoztatón név szerint csak a frissen beszálló cserékről beszélt: Németh András teljesítményét dicsérte, ellenben Urho Nissilát és az üres kaput közelről el nem találó ifj. Dárdai Pált kritikával illette. 

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője hangsúlyozta, az égvilágon nem nyertek semmit, így alázatosan és szerényen kell pályára lépniük a következő mérkőzéseken, főleg, hogy egyelőre az NB II-ben csak a negyedik helyen állnak. 

„A legszebb álmomban sem gondoltam volna, hogy négy-egyre nyerünk. Az első húsz percben megilletődött volt a csapat, de utána úgy futballoztunk, ahogyan azt terveztük. A végén fiesztahangulat lett a stadionban, de nincs három gól különbség a két csapat között – szerencsénk is volt, az ellenfél sok helyzetet kihagyott, Uram János pedig nagyszerűen védett.”

 

Labdarúgó NB I
12 órája

A Vasas a Puskás Akadémiát, az Ajka a Kisvárdát ejtette ki a Magyar Kupában

A Videoton és a Szeged-Csanád GA is továbbjutott az NB II-as csapatok közül.

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
VASAS FC (NB II)–PUSKÁS AKADÉMIA FC 4–1 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1997 néző. Vezette: Csonka Bence (Kóbor Péter, Szert Balázs)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Doktorics – Cseke (Kapornai, a szünetben), Hidi M. S. – Radó (Rab, 72.), Urblík J. (Zimonyi, 87.), Tóth M. (Ódor, 90.) – Pethő B. (Horváth R., 72.). Vezetőedző: Erős Gábor
PAFC: Szappanos – Maceiras (Nagy Z., 83.), Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Favorov, L. Duarte (Nissilä, 76.) – Soisalo (Dárdai P., 58.), Lukács D., Nagy Zs. – Colley (Németh A., 58.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt
Gólszerző: Pethő B. (37.), Tóth M. (49. – 11-esből), Otigba (65.), Pávkovics (82.), ill. Favorov (57.)

 

Vasas Puskás Akadémia Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Erős Gábor Hornyák Zsolt
Legfrissebb hírek

A Vasas a Puskás Akadémiát, az Ajka a Kisvárdát ejtette ki a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
12 órája

A Szpari tizenegyesek után kiesett, a Paks öt, a DVTK három gólt szerezve jutott tovább a kupában

Labdarúgó NB I
12 órája

Schön Szabolcs góllal mutatkozott be az ETO-ban, az MTK-ban Németh Krisztián mesterhármasig jutott

Labdarúgó NB I
14 órája

Tizenöt gólt szerzett a Ferencváros Magyar Kupa-meccsen Szarvaskenden

Labdarúgó NB I
15 órája

Először nyert tétmeccset a ZTE – 13–0-s siker a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
17 órája

A Budafok továbbjutásával kezdődött a szombati Magyar Kupa-program

Labdarúgó NB I
18 órája

Tóth Milán önmagának is bizonyítana a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-meccsen

Labdarúgó NB I
22 órája

Élete mérkőzésére készül a szarvaskendiek sírkövese

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik