„Ki akartam pókhálózni” – Urblík József eloszlatta a kételyt a Puskásnak lőtt góljáról

2025.09.14. 10:45
Urblík József a gólja után Erős Gáborhoz rohant ünnepelni (Fotó: Dömötör Csaba)
Lecsúszott a beadás vagy Urblík József ki akarta pókhálózni a hosszú felsőt? A Vasas csapatkapitánya kétséget sem hagyott afelől, hogy utóbbi volt a szándéka a Puskás Akadémia ellen 4–1-re megnyert Mol Magyar Kupa mérkőzés harmadik találatánál.

„Ki akartam pókhálózni” – vágta rá a választ Urblík József arra a kérdésre, hogy a hosszú felsőbe akarta-e lőni a labdát vagy beadásnak szánta a Vasas Puskás Akadémia ellen szerzett harmadik gólját.

Videónkban azt is elmondja, minek köszönheti, hogy a labda Szappanos Péter kapujában kötött ki, valamint arról is beszél, a tizenegyest is lőtte volna, de megvolt az oka, hogy azt átengedje Tóth Milánnak. Emellett arról is szó esik, mikor kaptak vérszemet az NB I-es ellenféllel szemben, s mit bizonyítottak be a mutatott játékkal. 

Labdarúgó NB I
15 órája

A Vasas a Puskás Akadémiát, az Ajka a Kisvárdát ejtette ki a Magyar Kupában

A Videoton és a Szeged-Csanád GA is továbbjutott az NB II-as csapatok közül.
Labdarúgó NB I
4 órája

Hornyák Zsolt: Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni

A cserék közül Németh Andrást dicsérte, ifj. Dárdai Pált és Urho Nissilát azonban kritikával illette.

 

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
VASAS FC (NB II)–PUSKÁS AKADÉMIA FC 4–1 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1997 néző. Vezette: Csonka Bence (Kóbor Péter, Szert Balázs)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Doktorics – Cseke (Kapornai, a szünetben), Hidi M. S. – Radó (Rab, 72.), Urblík J. (Zimonyi, 87.), Tóth M. (Ódor, 90.) – Pethő B. (Horváth R., 72.). Vezetőedző: Erős Gábor
PAFC: Szappanos – Maceiras (Nagy Z., 83.), Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Favorov, L. Duarte (Nissilä, 76.) – Soisalo (Dárdai P., 58.), Lukács D., Nagy Zs. – Colley (Németh A., 58.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt
Gólszerző: Pethő B. (37.), Tóth M. (49. – 11-esből), Otigba (65.), Pávkovics (82.), ill. Favorov (57.)

Ezek is érdekelhetik