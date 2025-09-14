„Ki akartam pókhálózni” – Urblík József eloszlatta a kételyt a Puskásnak lőtt góljáról

„Ki akartam pókhálózni” – vágta rá a választ Urblík József arra a kérdésre, hogy a hosszú felsőbe akarta-e lőni a labdát vagy beadásnak szánta a Vasas Puskás Akadémia ellen szerzett harmadik gólját.

Videónkban azt is elmondja, minek köszönheti, hogy a labda Szappanos Péter kapujában kötött ki, valamint arról is beszél, a tizenegyest is lőtte volna, de megvolt az oka, hogy azt átengedje Tóth Milánnak. Emellett arról is szó esik, mikor kaptak vérszemet az NB I-es ellenféllel szemben, s mit bizonyítottak be a mutatott játékkal.