„Ki akartam pókhálózni” – Urblík József eloszlatta a kételyt a Puskásnak lőtt góljáról

„Ki akartam pókhálózni” – vágta rá a választ Urblík József arra a kérdésre, hogy a hosszú felsőbe akarta-e lőni a labdát vagy beadásnak szánta a Vasas Puskás Akadémia ellen szerzett harmadik gólját.
Videónkban azt is elmondja, minek köszönheti, hogy a labda Szappanos Péter kapujában kötött ki, valamint arról is beszél, a tizenegyest is lőtte volna, de megvolt az oka, hogy azt átengedje Tóth Milánnak. Emellett arról is szó esik, mikor kaptak vérszemet az NB I-es ellenféllel szemben, s mit bizonyítottak be a mutatott játékkal.
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
VASAS FC (NB II)–PUSKÁS AKADÉMIA FC 4–1 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1997 néző. Vezette: Csonka Bence (Kóbor Péter, Szert Balázs)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Doktorics – Cseke (Kapornai, a szünetben), Hidi M. S. – Radó (Rab, 72.), Urblík J. (Zimonyi, 87.), Tóth M. (Ódor, 90.) – Pethő B. (Horváth R., 72.). Vezetőedző: Erős Gábor
PAFC: Szappanos – Maceiras (Nagy Z., 83.), Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Favorov, L. Duarte (Nissilä, 76.) – Soisalo (Dárdai P., 58.), Lukács D., Nagy Zs. – Colley (Németh A., 58.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt
Gólszerző: Pethő B. (37.), Tóth M. (49. – 11-esből), Otigba (65.), Pávkovics (82.), ill. Favorov (57.)