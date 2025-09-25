Katona Levente lábbal is gólt szerezne az újpestiek ellen...

– Mérföldkőhöz ér pénteken az Újpest ellen, hiszen pályafutása ötvenedik NB I-es mérkőzésén léphet pályára.

– Bevallom, nem számolgattam, nem tudtam róla, hogy most érem el az ötvenedik meccset, de örülök neki – mondta lapunknak Katona Levente, a Nyíregyháza Spartacus 23 esztendős védője. – Ettől függetlenül ugyanúgy készülök, mint mindig, szeretnék győzelemmel ünnepelni, a három pontért megyünk Újpestre. Mindig nyerni akarok, még edzésen az egymás közötti játék alkalmával is dühít, ha a csapatom veszít, s mi hozhatjuk az üdítőket…

– Ott tart a pályafutásában, ahol elképzelte?

– Amikor a Kecskeméthez kerültem, nehéz időszakon mentem keresztül, nem voltam a megfelelő szinten, de rengeteg munkával sikerült stabil élvonalbeli játékossá válnom. Érzem, hogy folyamatosan fejlődök, s tudom, még ennél is jobb lehetek. Nem szoktam azon gondolkodni, hol kellene tartanom, de az biztos, hogy Nyíregyházán Szabó István vezetőedzőnél a lehető legjobb helyen vagyok. Vannak jelentős céljaim, például a válogatottba kerülés vagy erős bajnokságba igazolás, de most az a legfontosabb, hogy a Szparival sikeresek legyünk.

– Negyvenkilenc NB I-es meccsén két gólt szerzett, mindkettőt kecskemétiként, az elsőt a pénteki ellenfél, az Újpest, a másodikat jelenlegi csapata, a Nyíregyháza elleni meccsen.

– Pontosan emlékszem mindkettőre. Az elsőnél éppen Szabó István volt a vezetőedzőnk Kecskeméten, s a Megyeri úton ezzel a góllal szereztük meg a vezetést, aztán sajnos kikaptunk három egyre. Szögletet követőn Lukács Dániel löbbölte a labdát a hosszú oldalra, én pedig Bese Barnabást megelőzve fejeltem a kapuba. Emlékezetes mozzanat, ráadásul az első NB I-es gólomat éppen a patinás Újpest ellen szereztem. Ami a másodikat illeti, azt is kecskemétiként értem el, s valóban, éppen mostani csapatom, a Nyíregyháza ellen. Ezzel mentettünk pontot; Lukács Dániel adta a gólpasszt, s Temesvári Attilát megelőzve fejeltem a hálóba. Mindkét fejes szép volt, most már jó lenne lábbal is betalálni az élvonalban. Mondjuk, pénteken a Szusza Ferenc Stadionban… Védőként nem a gólszerzés az elsődleges feladatom, de persze ettől még törekszem rá.

– Ha már a pénteki meccset említette: mit vár az összecsapástól?

– Nehéz lesz, az biztos. Az Újpest az utóbbi időben nem olyan eredményeket ért el, amilyeneket a szurkolói elvárnak, ettől függetlenül remek csapat, tele jó játékossal. Parázs mérkőzésre számítok, a Megyeri úton mindig kiváló a hangulat, szerintem jól szórakozik majd a közönség. S ha már a drukkerek: mi sem értünk el jó eredményeket eddig az idényben, tartozunk nekik, a klubnak és a városnak is. Remélem, pénteken megörvendeztetjük őket.

– Ha valaki, Szabó István tudja, hogyan kell nyerni Újpesten, még KTE-szakvezetőként emlékezetes három nullás győzelmet aratott – ön is játszott akkor.

– Abból a sikerből nem szabad messzemenő következtetést levonni, de hasznunkra lehet, hogy a vezetőedzőnk tudja, miként kell nyerni Újpesten. Ráadásul az is péntek esti meccs volt, taktikailag minden bejött, jól játszottunk, szép gólokat szereztünk. Nagyszerű lenne megismételni azt az eredményt, de engem az sem zavar, ha szűken, egy nullára nyerünk.

– Kellenek is a pontok, mert az Újpesthez hasonlóan önök sem kezdték jól az idényt, az eddigi hét fordulóban csupán egyszer győztek. De az is igaz, hogy a nyáron jelentősen átalakuló Nyíregyháza játéka egyre biztatóbb.

– Én augusztus közepén csatlakoztam a klubhoz, már ment a bajnokság, idő kell az összecsiszolódáshoz, de napról napra jobbak vagyunk, a játékunk kezd összeállni, folyamatosan fejlődünk. Egyértelműen jó irányba haladunk, a győzelmek pedig hatványozottan segítenek az előrejutásban. Érezzük, hogy a szurkolóink mellettünk állnak, a várossal együtt ők is megérdemlik, hogy Nyíregyházának remek NB I-es csapata legyen. Ezért küzdünk minden meccsen, így lesz ez pénteken is.

SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

NB I

8. FORDULÓ

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZEPTEMBER 27., SZOMBAT

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP

14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!