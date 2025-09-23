Három hónappal kinevezése után távozott a Magyar Kupa-győztes edzője

Az elmúlt évtized egyik legsikeresebb női labdarúgócsapatának számító ETO az előző idényben elbukta az FTC elleni bajnoki döntőt, s hiába nyerte meg emellett a Magyar Kupát, a csapat éléről négy év után távozott Dörnyei Balázs. A szakember helyét június 21-én vette át a Kaposvár férfi csapatát és a szombathelyi női együttest is korábban irányító Székely Tibor, akinek vezetésével a várakozások alatt kezdték az új idényt a Rába-partiak, akik az első öt fordulóban háromszor botlottak: a címvédő FTC-től 4–1-re kaptak ki otthon, majd Szegeden 2–1-es vereséget szenvedtek.

A csapat hétfőn, Facebook-oldalán tudatta, hogy Székely Tibor közös megegyezéssel távozott az ETO-tól és a Puskás Akadémia elleni 1–1 során már az eddigi másodedző, Süle János irányította a Rába-partiakat. Közölték azt is, hogy a vezetőedzői poszt végleges betöltéséről hamarosan tájékoztatást adnak, de addig Süle János készíti fel a csapatot.