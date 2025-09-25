Nemzeti Sportrádió

Boris Becker aggódik Lamine Yamal miatt

2025.09.25. 17:01
Boris Becker napjainkban (Fotó: Getty Images)
A korábbi német teniszcsillag, Boris Becker egy interjúban aggodalmát fejezte ki az FC Barcelona klasszisa, Lamine Yamal miatt. A német legenda ezért azt tanácsolta a 18 éves labdarúgónak: válogassa meg alaposan a barátait, mert ha nem így tesz, akkor bajba sodorhatja magát.

Boris Becker pályafutása során hat Grand Slam-tornán diadalmaskodott (két Australian Open, három Wimbledon, egy US Open), és máig az angol nyílt teniszbajnokság (Wimbledon) legfiatalabb győztesének számít. Így igencsak hiteles tapasztalata van arról, hogy milyen érzés nagyon fiatalon kupákat nyerni és a csúcsra kerülni.

A német legenda most a TalkSportnak adott egy interjút, amelyben többek között Lamine Yamalról beszélt: „Lamine csodálatos, mindent meg fog nyerni. Jelenleg ő a világ legjobb fiatal labdarúgója. Saját magamra emlékeztet, amikor tizenhét éves voltam. Ezzel együtt szólaltak meg a vészharangok.”

„Elég csak azt megnézni, hogy min megy keresztül mostanában – folytatta Becker, aki azt tanácsolta Yamalnak, hogy válogassa meg bölcsen a barátait. – Szerintem igen nagy a valószínűsége annak, hogy tíz-tizenöt év múlva szembesül majd bizonyos nehézségekkel. Az esetében tudni kell, hogy nagyon szegény körülmények között nőtt fel, most azonban az egész családja gazdag, és sokan fogják érdeklődésekkel megkeresni. Elvesztette minden magánéletét. Két-három komoly emberre van szüksége maga körül, bölcsen kell megválasztania a barátait, meg kell bíznia a családjában, és ki kell építenie egy biztonsági hálót, hogy miután befejezi a futballt, ne kövessen el nyilvánvaló hibákat.”

A most 57 éves Becker úgy látja, aki nagyon fiatalon csúcsra ér, az érzelmileg sokszor nehezen tudja feldolgozni a győzelmeket. Ezt egy személyes példán keresztül érzékeltette: „Amikor 17 évesen megnyertem Wimbledont, még mindig próbáltam felnőni és megtalálni a helyem a világban. Miután megnyersz valamit, bármit is teszel, abból világszerte hír lesz és a legnagyobb újságok címlapjára kerülsz. Örülök, hogy háromszor is nyertem Wimbledonban, de tizenhét évesen talán még túl fiatal voltam hozzá. Még gyerek voltam” – zárta gondolatait.

 

