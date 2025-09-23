Büntetett az MLSZ a múlt heti kupa- és a bajnoki fordulók után

A harmadosztályú Tatabányának és az NB I-es Győrnek azért kell fizetnie, mert a szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, az Újpestet és a Nyíregyházát pedig drukkerei obszcén bekiabálásai miatt büntették meg.

Az NB II-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették. Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.