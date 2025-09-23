Nemzeti Sportrádió

Büntetett az MLSZ a múlt heti kupa- és a bajnoki fordulók után

Vágólapra másolva!
2025.09.23. 20:46
null
Pirotechnika miatt is büntetett a szövetség (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I MLSZ fegyelmi
A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága öt klubot pénzbüntetéssel sújtott a Magyar Kupa 3. fordulós mérkőzéseit követően, illetve eljárást indított hat élvonalbeli és egy másodosztályú egyesülettel szemben a hétvégi bajnoki találkozók után.

A harmadosztályú Tatabányának és az NB I-es Győrnek azért kell fizetnie, mert a szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, az Újpestet és a Nyíregyházát pedig drukkerei obszcén bekiabálásai miatt büntették meg.

Az NB II-es Békéscsaba szimpatizánsai mindkét fegyelmi vétséget elkövették. Az MLSZ honlapjának keddi beszámolója szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.

 

NB I MLSZ fegyelmi
Legfrissebb hírek

Három hónappal a kinevezése után távozott a Magyar Kupa-győztes edzője

Labdarúgó NB I
7 órája

Egy nap alatt elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar–örmény vb-selejtezőre

Magyar válogatott
8 órája

Gruber Zsombor 48 percenként gólt szerez vagy gólpasszt ad az FTC-ben

Labdarúgó NB I
11 órája

Bárány Donát: Fel akarom hívni Marco Rossi figyelmét

Labdarúgó NB I
15 órája

Gyász: elhunyt a Pécs korábbi NB I-es csatára

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:58

Nuno Campos: A munka előbb-utóbb eredményességgel is párosul

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:51

Reagált az MLSZ: nem volt és nincs is vita a kupalebonyolítás kapcsán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:48

Kiss Bence reméli, nem lesz jó napja az MTK-nak

Labdarúgó NB I
2025.09.21. 10:46
Ezek is érdekelhetik