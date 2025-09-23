Gruber Zsombor 48 percenként gólt szerez vagy gólpasszt ad az FTC-ben

Gruber Zsombor hat gólt szerzett és három gólpasszt adott idénybeli tíz tétmérkőzésén a klubjában (Fotó: Török Attila)

Gyakran elhangzik a kritika a Ferencvárossal szemben, hogy kevés fiatalt épít fel. Úgy tűnik, a nemzetközi szintet megütő külföldi játékosok mellett alig vannak, akik érvényesülni tudnak, ám az utóbbi egy-két évben ezen a területen előrelépett a klub, hiszen Lisztes Krisztián és Tóth Alex után újabb ígéretes labdarúgónak adja meg a lehetőséget a kibontakozásra: Gruber Zsombornak.

Ez nem mindig volt így. A 2004-es születésű támadó a Puskás Akadémiában ötven mérkőzésen tíz gólt szerzett és öt gólpasszt adott, mígnem 2024 februárjában a szintlépés jegyében a zöld-fehérekhez igazolt. A biztos játéklehetőség érdekében rögvest kölcsönadták a ZTE FC-nek, amelynél jól kezdett (kilenc meccs, három gól), ám részleges bokaszalag-szakadást szenvedett és visszatért az FTC-hez. A tavaly nyáron kinevezett Pascal Jansen vezetőedző csupán ötször jelölte a kezdő tizenegybe, 14 mérkőzésen összesen 503 percet adott neki. Epizódszereplőként nem sokat lendített a csapaton (igaz, a DVSC ellen két perccel pályára küldését követően egyenlítő gólt szerzett a tizenhatoson kívülről és a Dinamo Kijev elleni Európa-liga-találkozón gólpasszt adott), így a télen ismét kölcsönadta a Ferencváros: a tavasszal az MTK-nál próbálta formába hozni magát. A kék-fehéreknél öt fordulót kisebb sérülés miatt kihagyott, Horváth Dávid vezetőedzőnél kilenc meccsen (553 perc alatt) két gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Az idén nyáron felvetődött, hogy marad a Hungária körúton, ám alighanem az NSMI fiatalpercekre vonatkozó támogatási rendszere is közrejátszott abban, hogy az FTC marasztalta.

Gruber Zsombor lövéseinek ponttérképe az NB I 2025–2026-os idényében (Forrás: Cube)

És milyen jól jártak a zöld-fehérek, hogy megadták a 21 éves ballábas támadónak az esélyt! Azt nem lehet állítani, hogy alapember lenne Robbie Keane vezetőedzőnél, hiszen az idényben a csapat játékperceinek 42.4 százalékát töltötte a pályán, de a Ferencváros egyik legfontosabb futballistájává lépett elő. Bajnoki mutatója lehengerlő, az NB I-ben hat mérkőzésen hattal vezeti a góllövőlistát és két gólpasszt jegyez, míg a Bajnokok Ligája selejtezőjében négy meccsen egy gólpasszt adott, a Ludogorec ellen Varga Barnabást szolgálta ki – átlagosan kevesebb mint 48 percenként kiveszi a részét tehát egy-egy FTC-gólból.

Gruber Zsombor karakterisztikái támadásban az NB I 2025–2026-is idényében, posztriválisaival összehasonlítva (Forrás: Cube)

A Cube adatelemző rendszer szerint NB I-es viszonylatban a posztriválisaival összehasonlítva kiemelkedik beadás, cselezés, lövésminőség, lövésmennyiség, tizenhatoson belüli jelenlét, labdavezetés és támadóharmadbeli jelenlét terén, ám a támadó légi párharcokban, a helyzetkialakításokban és a szerelésekben is átlagon felüliek a mutatói. Jobb oldali támadóként rá van bízva a döntés, kihúzódik-e a szélre vagy befelé tör, gyakran keresi a védelem mögé kerülés lehetőséget, és a labdáért is visszalép, ha a helyzet úgy kívánja. Önbizalmát nemcsak góljainak, gólpasszainak száma fokozhatja, hanem az is, hogy az NB I-ben eddigi 28 cselezési kísérletéből 27 sikeres volt. Ha nemzetközi szinten többet játszana klubjában (ezt kiérdemelte teljesítményével), kiderülhetne, megérett-e arra, hogy a válogatottban is hangsúlyosabb szerepet kapjon – például Örményország ellen kezdőként.

Gruber Zsombor NB I-es statisztikai mutatói posztriválisaival összehasonlítva a 2025–2026-os idényben

