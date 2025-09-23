Gruber Zsombor 48 percenként gólt szerez vagy gólpasszt ad az FTC-ben

Gyakran elhangzik a kritika a Ferencvárossal szemben, hogy kevés fiatalt épít fel. Úgy tűnik, a nemzetközi szintet megütő külföldi játékosok mellett alig vannak, akik érvényesülni tudnak, ám az utóbbi egy-két évben ezen a területen előrelépett a klub, hiszen Lisztes Krisztián és Tóth Alex után újabb ígéretes labdarúgónak adja meg a lehetőséget a kibontakozásra: Gruber Zsombornak.
Ez nem mindig volt így. A 2004-es születésű támadó a Puskás Akadémiában ötven mérkőzésen tíz gólt szerzett és öt gólpasszt adott, mígnem 2024 februárjában a szintlépés jegyében a zöld-fehérekhez igazolt. A biztos játéklehetőség érdekében rögvest kölcsönadták a ZTE FC-nek, amelynél jól kezdett (kilenc meccs, három gól), ám részleges bokaszalag-szakadást szenvedett és visszatért az FTC-hez. A tavaly nyáron kinevezett Pascal Jansen vezetőedző csupán ötször jelölte a kezdő tizenegybe, 14 mérkőzésen összesen 503 percet adott neki. Epizódszereplőként nem sokat lendített a csapaton (igaz, a DVSC ellen két perccel pályára küldését követően egyenlítő gólt szerzett a tizenhatoson kívülről és a Dinamo Kijev elleni Európa-liga-találkozón gólpasszt adott), így a télen ismét kölcsönadta a Ferencváros: a tavasszal az MTK-nál próbálta formába hozni magát. A kék-fehéreknél öt fordulót kisebb sérülés miatt kihagyott, Horváth Dávid vezetőedzőnél kilenc meccsen (553 perc alatt) két gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Az idén nyáron felvetődött, hogy marad a Hungária körúton, ám alighanem az NSMI fiatalpercekre vonatkozó támogatási rendszere is közrejátszott abban, hogy az FTC marasztalta.
És milyen jól jártak a zöld-fehérek, hogy megadták a 21 éves ballábas támadónak az esélyt! Azt nem lehet állítani, hogy alapember lenne Robbie Keane vezetőedzőnél, hiszen az idényben a csapat játékperceinek 42.4 százalékát töltötte a pályán, de a Ferencváros egyik legfontosabb futballistájává lépett elő. Bajnoki mutatója lehengerlő, az NB I-ben hat mérkőzésen hattal vezeti a góllövőlistát és két gólpasszt jegyez, míg a Bajnokok Ligája selejtezőjében négy meccsen egy gólpasszt adott, a Ludogorec ellen Varga Barnabást szolgálta ki – átlagosan kevesebb mint 48 percenként kiveszi a részét tehát egy-egy FTC-gólból.
A Cube adatelemző rendszer szerint NB I-es viszonylatban a posztriválisaival összehasonlítva kiemelkedik beadás, cselezés, lövésminőség, lövésmennyiség, tizenhatoson belüli jelenlét, labdavezetés és támadóharmadbeli jelenlét terén, ám a támadó légi párharcokban, a helyzetkialakításokban és a szerelésekben is átlagon felüliek a mutatói. Jobb oldali támadóként rá van bízva a döntés, kihúzódik-e a szélre vagy befelé tör, gyakran keresi a védelem mögé kerülés lehetőséget, és a labdáért is visszalép, ha a helyzet úgy kívánja. Önbizalmát nemcsak góljainak, gólpasszainak száma fokozhatja, hanem az is, hogy az NB I-ben eddigi 28 cselezési kísérletéből 27 sikeres volt. Ha nemzetközi szinten többet játszana klubjában (ezt kiérdemelte teljesítményével), kiderülhetne, megérett-e arra, hogy a válogatottban is hangsúlyosabb szerepet kapjon – például Örményország ellen kezdőként.
Gruber Zsombor NB I-es statisztikai mutatói posztriválisaival összehasonlítva a 2025–2026-os idényben
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Szeptember 21., vasárnap
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–1
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 1–0
|1. Paksi FC
7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. Debreceni VSC
7
|4
|1
|2
|11–10
|+1
|13
|3. ETO FC Győr
6
|3
|3
|–
|15– 7
|+8
|12
|4. Ferencvárosi TC
6
|3
|2
|1
|14– 6
|+8
|11
|5. MTK Budapest
7
|3
|1
|3
|13–13
|0
|10
|6. Puskás Akadémia
7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Kisvárda
6
|3
|1
|2
|7– 9
|–2
|10
|8. Újpest FC
7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|9. Diósgyőri VTK
7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza
7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
7
|–
|4
|3
|10–15
|–5
|4
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Csütörtök
21.00: Ferencvárosi TC–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!