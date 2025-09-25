Marozsán szerint a rövidítés első és harmadik pontja jelentette a fordulópontot Bonzi ellen

„Az első szett elején kicsit görcsösebben kezdtem, nem jöttek annyira a szerváim és sokáig fej fej mellett haladtunk, de ahogy tartottam az adogatásomat, fogadóként is egyre több esélyem adódott, és ki tudtam alakítani labdameneteket Bonzi adogatása mögött. A játszma vége felé sokkal jobban ritörnöztem, volt sanszom, hogy brékeljek, de ennek végül a rövidítésben lett igazán eredménye. Úgy gondolom, a tie-break első és harmadik pontja jelentették a fordulópontot, nagy labdameneteket nyertem és ez magabiztosságot adott. Fontos volt, hogy elhozzam a szettet, és mivel ez sikerült, megnyugodtam” – nyilatkozta Marozsán Fábián.

„Összességében úgy gondolom, magas színvonalú találkozó volt, örülök, hogy újra meccset nyertem 500-as torna főtábláján, méghozzá ranglistán nálam előrébb jegyzett rivális ellen. Azért jöttem ide, hogy élvezzem a teniszt, nyomás nélkül játsszak és eredményes legyek, ez most a legfontosabb” – folytatta a magyar versenyző, hozzátéve, hogy a francia Alexandre Müller ellen kényelmetlen meccsre számít.