Nemzeti Sportrádió

Marozsán szerint a rövidítés első és harmadik pontja jelentette a fordulópontot Bonzi ellen

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 16:39
Fotó: Imago Images
Címkék
férfi tenisz ATP Peking Marozsán Fábián
Mint ismert, Marozsán Fábián Benjamin Bonzi legyőzésével bejutott a pekingi ATP 500-as tenisztorna második fordulójába. A magyar teniszező a találkozó után úgy fogalmazott, hogy a rövidítés volt számára a fordulópont a mérkőzésen.

„Az első szett elején kicsit görcsösebben kezdtem, nem jöttek annyira a szerváim és sokáig fej fej mellett haladtunk, de ahogy tartottam az adogatásomat, fogadóként is egyre több esélyem adódott, és ki tudtam alakítani labdameneteket Bonzi adogatása mögött. A játszma vége felé sokkal jobban ritörnöztem, volt sanszom, hogy brékeljek, de ennek végül a rövidítésben lett igazán eredménye. Úgy gondolom, a tie-break első és harmadik pontja jelentették a fordulópontot, nagy labdameneteket nyertem és ez magabiztosságot adott. Fontos volt, hogy elhozzam a szettet, és mivel ez sikerült, megnyugodtam” – nyilatkozta Marozsán Fábián.

„Összességében úgy gondolom, magas színvonalú találkozó volt, örülök, hogy újra meccset nyertem 500-as torna főtábláján, méghozzá ranglistán nálam előrébb jegyzett rivális ellen. Azért jöttem ide, hogy élvezzem a teniszt, nyomás nélkül játsszak és eredményes legyek, ez most a legfontosabb” – folytatta a magyar versenyző, hozzátéve, hogy a francia Alexandre Müller ellen kényelmetlen meccsre számít.

Tenisz
7 órája

Meggyőző játékkal jutott be a nyolcaddöntőbe Pekingben Marozsán

A magyar teniszező két szettben verte meg az ATP-ranglistán nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzit.

 

férfi tenisz ATP Peking Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Meggyőző játékkal jutott be a nyolcaddöntőbe Pekingben Marozsán

Tenisz
7 órája

24 millió forintért vették meg Andy Murray egyik ütőjét

Tenisz
Tegnap, 15:37

Gyász: elhunyt a férfi tenisz ikonja, Niki Pilic

Tenisz
2025.09.23. 15:22

Roger Federer szerint a nagy tenisztornák szervezői szándékosan „erőltetik” a Sinner–Alcaraz döntőket

Tenisz
2025.09.22. 17:44

Nyilvános vergődés – Malonyai Péter publicisztikája

Tenisz
2025.09.18. 23:33

Tenisz: továbbra is négy magyar a legjobb százban a világranglistákon

Tenisz
2025.09.15. 08:56

Piros Zsombor: A Davis-kupa feltüzel annyira, hogy az energiahiányt is pótolja

Tenisz
2025.09.14. 09:16

Davis-kupa: Marozsán és Piros hozta a párost – szépítettünk az osztrákok ellen

Tenisz
2025.09.13. 13:12
Ezek is érdekelhetik