Romániában jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott

A pótselejtező első, a magyar válogatott által 3–2-re megnyert debreceni mérkőzéséhez hasonlóan a craiovai visszavágóra is szépszámú közönség látogatott ki, ami érthető, hiszen a jövő évi lett, litván, szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságon való részvétel volt a tét. A magyar válogatott kapitánya, Sergio Mullor az odavágón sárga lapos eltiltását letöltő Rutai Balázsra és Szalmás Zoltánra is számíthatott, ám az első mérkőzésen combizomsérülést szenvedő Pál Patrik elhagyta a nemzeti csapatot.

Az egygólos előny ellenére Sergio Mullor csapata nem számított könnyű mérkőzésre, de némi meglepetésre a románok nem rontottak neki a mieinknek, sőt, a találkozó elején inkább a magyar csapatnak voltak próbálkozásai, Rábl János például szabadrúgásból a kapufát találta el. A mi kimaradt helyzeteink után a románok viszont első, kaput eltaláló lövésükből kiegyenlítették a párharcot Darius Nastai góljával.

Nem sokkal később viszont váratlan közjáték zavarta meg a mérkőzést, amikor néhány román szurkoló befutott a pályára, összecsapott a másik szurkolói csoporttal és a biztonságiakkal, majd a magyar válogatott az öltözőbe vonult. A kényszerszünet alatt a román ultrák petárdákat, hanggránátokat is bevetettek, a hatóságok pedig könnygázt használtak a rendbontó ultrák semlegesítésére.