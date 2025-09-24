Romániában jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott

A pótselejtező első, a magyar válogatott által 3–2-re megnyert debreceni mérkőzéséhez hasonlóan a craiovai visszavágóra is szépszámú közönség látogatott ki, ami érthető, hiszen a jövő évi lett, litván, szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságon való részvétel volt a tét. A magyar válogatott kapitánya, Sergio Mullor az odavágón sárga lapos eltiltását letöltő Rutai Balázsra és Szalmás Zoltánra is számíthatott, ám az első mérkőzésen combizomsérülést szenvedő Pál Patrik elhagyta a nemzeti csapatot.
Az egygólos előny ellenére Sergio Mullor csapata nem számított könnyű mérkőzésre, de némi meglepetésre a románok nem rontottak neki a mieinknek, sőt, a találkozó elején inkább a magyar csapatnak voltak próbálkozásai, Rábl János például szabadrúgásból a kapufát találta el. A mi kimaradt helyzeteink után a románok viszont első, kaput eltaláló lövésükből kiegyenlítették a párharcot Darius Nastai góljával.
Nem sokkal később viszont váratlan közjáték zavarta meg a mérkőzést, amikor néhány román szurkoló befutott a pályára, összecsapott a másik szurkolói csoporttal és a biztonságiakkal, majd a magyar válogatott az öltözőbe vonult. A kényszerszünet alatt a román ultrák petárdákat, hanggránátokat is bevetettek, a hatóságok pedig könnygázt használtak a rendbontó ultrák semlegesítésére.
A közel félórás szünet után a román ultrák nélkül folytatódott a pótselejtező visszavágója, s úgy tűnt, a közjáték nem volt hatással a mieinkre, mert Rábl János megint telibe találta a kapufát. Egy perccel később gyors támadásunk végén már remekül, góllal fejezte be az akciót a magyar válogatott csapatkapitánya. A 12. percben aztán a megsérült Raphinha buktatása miatt tízmétereshez juthatott a magyar csapat, de Rutai Balázs nem tudta gólra váltani a büntetőnket. Alig két perccel később a mieinknek is összegyűjt a faultja, de a románok Daniel Araujo révén már gólra váltották tízméteresüket.
A második játékrész kevesebb helyzetet, lövést hozott mint az első, a gólhoz a mieink álltak közelebb, a játékrész derekán például Fekete Márk is a kapufát találta el, a hajrára fordulva pedig újabb nagy helyzeteket puskáztunk el. Az utolsó percekben a románoknak is voltak ígéretes pillanataik, de Alasztics Marcell több bravúrt is bemutatva megakadályozta a hazai gólszerzést. Bő másfél perccel a mérkőzés vége előtt a mieink egyenlítettek Rábl passza után Büki Baltazár góljával, ami azt jelentette: a magyar válogatott a 2–2-es döntetlennel kijutott a 2026 januárjában rendezendő Európa-bajnokságra – tíz év után először és összességében negyedszer vehet részt a kontinenstornán.
FUTSAL
EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
ROMÁNIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Craiova. V: Veselic, Peric (szlovénok)
MAGYARORSZÁG: Alasztics – Raphinha, Nagy I., Rábl, Büki. Csere: Rutai, Hadházi, Fekete M., Bencsik, Suscsák, Szalmás, Kajtár, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor
Gólszerző: Nastai (5.), Araujo (15. – tízméteresből), ill. Rábl (8.), Büki (38.)
Az első mérkőzésen: 2–3
Továbbjutott: Magyarország, 5–4-es összesítéssel
A futsal Európa-bajnokságot 2026. január 21. és február 7. között Lettországban (Riga), Litvániában (Kaunas) és Szlovéniában (Ljubljana) rendezik 16 csapat részvételével. A csoportkör beosztását 2025. október 24-én készítik el. Lettország biztosan az A-, Litvánia a B-, Szlovénia a C-csoportba kerül, Fehéroroszország pedig a C-be vagy a D-be, mert így biztosan Ljubljanában játszhat. Az A-csoport mérkőzéseinek Riga, a B-nek Kaunas, a C-nek és a D-nek Ljubljana ad otthont.
A futsal Európa-bajnokság résztvevői: Lettország (társrendező), Litvánia (társrendező), Szlovénia (társrendező), Örményország, Csehország, Lengyelország, Portugália, Ukrajna, Horvátország, Fehéroroszország, Spanyolország, Olaszország, Grúzia, MAGYARORSZÁG