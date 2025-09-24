Nemzeti Sportrádió

Romániában jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.24. 20:52
null
Romániában jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Címkék
magyar férfi futsalválogatott román férfi futsalválogatott futsal Eb futsal Európa-bajnokság magyar válogatott futsal Eb-pótselejtező
A magyar férfi futsalválogatott döntetlent (2–2) játszott Craiovában az Eb-pótselejtező visszavágóján Romániával, és kijutott a 2026 januárjában Lettországban, Litvániában és Szlovéniában rendezendő Európa-bajnokságra. A mérkőzés a 7. percben bő fél órára félbeszakadt, mert néhány román szurkoló keresztülrohant a pályán, hogy összeverekedjen a másik szurkolótáborral.

A pótselejtező első, a magyar válogatott által 3–2-re megnyert debreceni mérkőzéséhez hasonlóan a craiovai visszavágóra is szépszámú közönség látogatott ki, ami érthető, hiszen a jövő évi lett, litván, szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságon való részvétel volt a tét. A magyar válogatott kapitánya, Sergio Mullor az odavágón sárga lapos eltiltását letöltő Rutai Balázsra és Szalmás Zoltánra is számíthatott, ám az első mérkőzésen combizomsérülést szenvedő Pál Patrik elhagyta a nemzeti csapatot.

Az egygólos előny ellenére Sergio Mullor csapata nem számított könnyű mérkőzésre, de némi meglepetésre a románok nem rontottak neki a mieinknek, sőt, a találkozó elején inkább a magyar csapatnak voltak próbálkozásai, Rábl János például szabadrúgásból a kapufát találta el. A mi kimaradt helyzeteink után a románok viszont első, kaput eltaláló lövésükből kiegyenlítették a párharcot Darius Nastai góljával.

Nem sokkal később viszont váratlan közjáték zavarta meg a mérkőzést, amikor néhány román szurkoló befutott a pályára, összecsapott a másik szurkolói csoporttal és a biztonságiakkal, majd a magyar válogatott az öltözőbe vonult. A kényszerszünet alatt a román ultrák petárdákat, hanggránátokat is bevetettek, a hatóságok pedig könnygázt használtak a rendbontó ultrák semlegesítésére.

Kapcsolódó tartalom

Több mint fél órára félbeszakadt a magyar futsalválogatott Románia elleni Eb-pótselejtezője

A hazai szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant.

Kiderült, a román drukkerek miért estek neki a csendőröknek és egymásnak a Magyarország elleni Eb-pótselejtezőn – fotó

Több mint fél órát állt a játék, amíg a románok nézőtéri rendbontást tartottak Craiovában.

A közel félórás szünet után a román ultrák nélkül folytatódott a pótselejtező visszavágója, s úgy tűnt, a közjáték nem volt hatással a mieinkre, mert Rábl János megint telibe találta a kapufát. Egy perccel később gyors támadásunk végén már remekül, góllal fejezte be az akciót a magyar válogatott csapatkapitánya. A 12. percben aztán a megsérült Raphinha buktatása miatt tízmétereshez juthatott a magyar csapat, de Rutai Balázs nem tudta gólra váltani a büntetőnket. Alig két perccel később a mieinknek is összegyűjt a faultja, de a románok Daniel Araujo révén már gólra váltották tízméteresüket.

A második játékrész kevesebb helyzetet, lövést hozott mint az első, a gólhoz a mieink álltak közelebb, a játékrész derekán például Fekete Márk is a kapufát találta el, a hajrára fordulva pedig újabb nagy helyzeteket puskáztunk el. Az utolsó percekben a románoknak is voltak ígéretes pillanataik, de Alasztics Marcell több bravúrt is bemutatva megakadályozta a hazai gólszerzést. Bő másfél perccel a mérkőzés vége előtt a mieink egyenlítettek Rábl passza után Büki Baltazár góljával, ami azt jelentette: a magyar válogatott a 2–2-es döntetlennel kijutott a 2026 januárjában rendezendő Európa-bajnokságra – tíz év után először és összességében negyedszer vehet részt a kontinenstornán.

Büki Baltazár Eb-részvételt érő egyenlítő gólja (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

FUTSAL
EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
ROMÁNIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Craiova. V: Veselic, Peric (szlovénok)
MAGYARORSZÁG: Alasztics – Raphinha, Nagy I., Rábl, Büki. Csere: Rutai, Hadházi, Fekete M., Bencsik, Suscsák, Szalmás, Kajtár, Szabó L. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor
Gólszerző: Nastai (5.), Araujo (15. – tízméteresből), ill. Rábl (8.), Büki (38.)
Az első mérkőzésen: 2–3
Továbbjutott: Magyarország, 5–4-es összesítéssel

KÉSŐBB
20.00: Bosznia-Hercegovina–Belgium
Az első mérkőzésen: 2–7

A futsal Európa-bajnokságot 2026. január 21. és február 7. között Lettországban (Riga), Litvániában (Kaunas) és Szlovéniában (Ljubljana) rendezik 16 csapat részvételével. A csoportkör beosztását 2025. október 24-én készítik el. Lettország biztosan az A-, Litvánia a B-, Szlovénia a C-csoportba kerül, Fehéroroszország pedig a C-be vagy a D-be, mert így biztosan Ljubljanában játszhat. Az A-csoport mérkőzéseinek Riga, a B-nek Kaunas, a C-nek és a D-nek Ljubljana ad otthont.

A futsal Európa-bajnokság résztvevői: Lettország (társrendező), Litvánia (társrendező), Szlovénia (társrendező), Örményország, Csehország, Lengyelország, Portugália, Ukrajna, Horvátország, Fehéroroszország, Spanyolország, Olaszország, Grúzia, MAGYARORSZÁG

 

magyar férfi futsalválogatott román férfi futsalválogatott futsal Eb futsal Európa-bajnokság magyar válogatott futsal Eb-pótselejtező
Legfrissebb hírek

Több mint fél órára félbeszakadt a magyar futsalválogatott Románia elleni Eb-pótselejtezője

Magyar válogatott
2 órája

Egy nap alatt elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar–örmény vb-selejtezőre

Magyar válogatott
Tegnap, 13:52

Rossi rekordot döntött; túl az 50. újoncon – az idei a Tóthok éve

Magyar válogatott
2025.09.22. 19:15

Bolla sérülés miatt nem játszott, de nincs veszélyben a vb-selejtező

Magyar válogatott
2025.09.22. 17:54

Szalai Attila: Oda-vissza le kell győznünk az örményeket

Magyar válogatott
2025.09.22. 07:14

Kétmeccses eltiltást kapott Sallai Roland, az örmények ellen sem játszhat

Magyar válogatott
2025.09.19. 08:50

Ötgólos meccsen győzte le Romániát, előnnyel utazhat a visszavágóra a magyar futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.09.18. 22:05

Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés a magyar válogatott örmények elleni vb-selejtezőjére

Magyar válogatott
2025.09.17. 17:50
Ezek is érdekelhetik