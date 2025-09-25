Új Hátsó füves-sorozat október 2-ától: Bakonyi stoplinyomok

Bakonyi stoplinyomok címen hamarosan új sorozattal jelentkezik a Hátsó füves. A Nemzeti Sport, a Laczkó Dezső Múzeum és a Hátsó Füves Alapítvány közreműködésével forgatott epizódok egy különleges kirándulás kalandjait és tapasztalatait dolgozzák fel: a bakancsos-hátizsákos túrára induló stáb arra vállalkozott, hogy négy nap alatt futballcsapatot szervez az erdei sétányokon és a bakonyi településeken megismert emberekből.

Fotó: Kovács Péter

A merész célkitűzés az volt, hogy a társaság a hosszú gyalogút végén megmérkőzzön az ország leglelkesebb csapatával, az előző bajnoki idényben pont nélkül maradt Bakonybél együttesével. A csapatszervezés rögös ösvényén mindeközben a résztvevők megismerhették a bakonyi vidék lenyűgöző szépségét, a romlatlan természet varázsát, a falubeliek mindennapjait és az amatőr labdarúgás küzdelmes közegét is. A filmkockákon és a képeken őszintén tárul a nézők elé a térségben élők valósága, a társadalmi folyamatokat tükröző futballhátország földszagú, emberközeli világa.

Fotó: Szabó Miklós

A hetente jelentkező videósorozat első epizódja október 2-án, csütörtökön jelenik meg a nemzetisport.hu/hatsofuves oldalon. A Kaiser Tamás operatőri munkájával készült videót Kovács Péter és Szabó Miklós fotóriporterek lélegzetelállító fényképanyaga teszi teljessé, az első képriport a nyomtatott Nemzeti Sport október 4-i, Képes Sport című mellékletében és párhuzamosan a Hátsó füves online oldalán jelenik meg.

Fotó: Kovács Péter

A kirándulás szakmai segítője és a csapat kalauza Törő Balázs néprajzkutató, muzeológus, amatőr labdarúgó volt. Ahogyan az idén tízéves országjáró sorozat tavasszal közölt, Balaton-felvidéki témájú riportsorozata, úgy a Bakonyi stoplinyomok is része a közelgő veszprémi kiállítást felvezető terepmunkának: a Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című tárlat 2026 tavaszán nyílik meg a Laczkó Dezső Múzeumban.

Fotó: Kovács Péter

Fotó: Szabó Miklós

Ugrás a Hátsó füves főoldalára

Hátsó füves Facebook