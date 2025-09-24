Hornyák Zsolt: Bántanak a vereségek, de tudom, a munkánknak lesz gyümölcse

– Négy tétmérkőzés óta nyeretlen a Puskás Akadémia, a kupából kiesett, az NB I-ben botladozik: nagy a baj?

– Nem vagyok ideges, bánt az eredménytelenség, de csupán apró részleteken mennek el a meccsek – mondta lapunknak Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője. – Átalakulóban van a csapat, a nyáron jelentős változások történtek, kulcsemberek távoztak, az újak pedig még nem tudják őket pótolni. A játékot tekintve nincs nagy baj, a mérkőzések nagy részén mi irányítottunk, magas az xG, azaz a várható gólok száma. Tény, a támadójátékot és a védekezést tekintve bőven van min javítani, ugyanis nem megy a gólszerzés, illetve túl sok gólt kapunk. Pécsi Ármint és Jonathan Levit nem egyszerű helyettesíteni, az apró, buta hibák pedig sokba kerülnek. Az új játékosok még nem épültek be, s azt érzem, a csapatkohézió nem olyan erős, mint korábban. Ez idővel egyre jobb lesz, minden játékos dolgozik és javulni akar.

– Volt már ekkora hullámvölgyben az együttes az irányítása alatt?

– Kétévente előfordul hasonló, így ez nem újdonság. Tavaly nyáron senki sem jött, nem volt változás, meg is maradt a stabilitás. Volt olyan is, hogy egy-egy érkező alábecsülte az NB I ritmusát, s több idő kellett neki az alkalmazkodáshoz. Szóval, kétévente előfordulnak hasonló hullámvölgyek, de a játékosok tudják, mi a dolguk, ugyanaz a cél, felelősségteljesen teszik a dolgukat. Ami a támadójátékot illeti, az adatok alapján a labdabirtoklás megvan, de kevés helyzetet dolgoz ki a csapat. A rossz helyzetkihasználás nagyobb probléma. Rengeteget gyakoroljuk az átmeneteket, a kettő az egy, valamint a három a kettő elleni játékot és a visszatámadást. Az edzéseken ezek mind jól néznek ki, de sajnos a meccseken sokat hibázunk, ezáltal előnybe kerül az ellenfél, s kétgólos hátrányból minden együttes ellen nehéz felállni. Csapatként kell javulnunk támadásban és védekezésben, elöl jobb százalékban kell értékesíteni a helyzeteket.

– Mi a helyzet a védekezéssel? Sokkal több ziccert dogoznak ki az ellenfelek, mint a korábbi években.

– Csapatszinten követünk el hibákat. A védekezésben nagyon fontos a hatos és a nyolcas pozíció, Michael Okekét ezért igazoltuk – ő már az első meccsén sokat tett a játékhoz –, és Szolnoki Roland is visszatérőben van a sérülése után. Nem vagyok elégedett a középpályás védekezéssel, kevés labdát szerzünk, itt mindenképpen fejlődnünk kell. Több koncentrációt várok el a játékosoktól. Említette a kulcsemberek távozását, és tény, Jonathan Levi, Pécsi Ármin és Jakub Plsek hiánya meglátszik. Jonathan Levi játékmesterként, Pécsi Ármin kapusként tündökölt, utóbbi magasra tette a lécet a magyar kapusoknál, sok pontot köszönhettünk neki. Jakub Plsek védekezésben és támadásban is remek volt, sőt, csatárként is számíthattam rá. Ennek a három kulcsembernek a távozása nagy érvágás, azon vagyunk, hogy pótoljuk őket. Ugyanakkor elégedett vagyok a srácok munkájával, lesz gyümölcse annak, amit befektetnek.

– Az újaknak mennyi idő kellhet a beilleszkedéshez?

– Lukács Dánielt és Németh Andrást kiemelném, mindketten elképesztő edzésmunkát raknak le az asztalra az első perctől. Biztos vagyok benne, hogy minden új futballista megmutatja, megérte szerződtetni. Javarészt magyarok érkeztek, igyekszünk a jövőre is figyelni, de meg kell említeni, ha Komáromi György, Gruber Zsombor, Corbu Marius és Pécsi Ármin évekig velünk maradt volna, nekünk lenne a legerősebb magyar magunk. Sok futballista jelentős játékhiánnyal érkezett, fel kell építeni őket. Németh András másfél évig nem játszott, Dárdai Palkó sem kapott lehetőséget a Herthában, Szappanos Péter a magyar közegből jött, egyből felvette a ritmust, de stabilitást kell adnia – hozzáteszem, ez is csapatmunka. Elment három kulcsember, jött helyette öt-hat másik játékos, akik nem tudtak egyből segíteni. Az utóbbi évekhez képest sokkal nagyobb a keret, de nem jön ki a valódi erőnk.

– Nem lesz könnyű a következő bajnoki sem, Paksra utaznak.

– Szombati ellenfelünk agresszív futballt játszik, sok ívelésre és beadásra készülünk. Sohasem egyszerű Pakson, de képesek vagyunk jó eredményt elérni.