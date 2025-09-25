Nem hagyja következmények nélkül Ekitiké butaságait a Liverpool

Hugo Ekitiké hőssé válhatott volna, hiszen a 85. percben ő szerezte a 2–1-es hazai győzelmet jelentő találatot az Anfielden, ám a gólöröm során levette a mezét, amiért megkapta a második sárga lapját, így értelemszerűen a pirosat is.

Ekitiké a Southampton elleni találkozó korábbi szakaszában már besárgult, amikor dühében elütötte a labdát a játékvezető, Thomas Bramall egyik ítélete után. A fegyelmezetlen megmozdulásokat látva Arne Slot vezetőedző sem volt elragadtatva, hiszen a csatárt automatikusan eltiltják, így nem játszhat szombaton a Crystal Palace elleni bajnokin.



A Liverpool csapatkapitány-helyettese, Andy Robertson a mérkőzés után nyíltan bírálta társát, aki közösségi oldalán kért elnézést a történtekért.

Slot várhatóan Alexander Isaknak szavaz bizalmat a Palace ellen, míg Ekitiké kénytelen lesz kívülről szemlélni a küzdelmet. A fiatal támadó a kétheti fizetésmegvonással fontos leckét kap arról, hogy a „vörösöknél” a fegyelem legalább annyira számít, mint a gólok.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombat

16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4)