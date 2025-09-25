Nemzeti Sportrádió

Nem hagyja következmények nélkül Ekitiké butaságait a Liverpool

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 16:05
null
Megérte ez az egész Hugo Ekitikének? (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hugo Ekitiké Liverpool büntetés
Könnyen lehet, hogy a Liverpool berobbanó nyári szerzeménye, Hugo Ekitiké elesik kétheti fizetésétől, miután a Southampton elleni mérkőzésen kiállították az angol Ligakupában – írja a Daily Mail.

Hugo Ekitiké hőssé válhatott volna, hiszen a 85. percben ő szerezte a 2–1-es hazai győzelmet jelentő találatot az Anfielden, ám a gólöröm során levette a mezét, amiért megkapta a második sárga lapját, így értelemszerűen a pirosat is.

Ekitiké a Southampton elleni találkozó korábbi szakaszában már besárgult, amikor dühében elütötte a labdát a játékvezető, Thomas Bramall egyik ítélete után. A fegyelmezetlen megmozdulásokat látva Arne Slot vezetőedző sem volt elragadtatva, hiszen a csatárt automatikusan eltiltják, így nem játszhat szombaton a Crystal Palace elleni bajnokin.


A Liverpool csapatkapitány-helyettese, Andy Robertson a mérkőzés után nyíltan bírálta társát, aki közösségi oldalán kért elnézést a történtekért.

Slot várhatóan Alexander Isaknak szavaz bizalmat a Palace ellen, míg Ekitiké kénytelen lesz kívülről szemlélni a küzdelmet. A fiatal támadó a kétheti fizetésmegvonással fontos leckét kap arról, hogy a „vörösöknél” a fegyelem legalább annyira számít, mint a gólok.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ, szombat
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4)

Angol labdarúgás
21 órája

Sajtóhír: súlyos sérülést szenvedett a Liverpool nyári igazolása, a legvékonyabb poszt gyengült

Hamarosan belső védőként is feltűnik Szoboszlai Dominik? Egy sérülésre lehet a hajmeresztő vészmegoldások bevetésétől Arne Slot.

 

Hugo Ekitiké Liverpool büntetés
Legfrissebb hírek

A Liverpool tinisztárja aláírta első profi szerződését – hivatalos

Angol labdarúgás
59 perce

A Crystal Palace lesz a Liverpool ellenfele a Ligakupa nyolcaddöntőjében

Angol labdarúgás
8 órája

Sajtóhír: súlyos sérülést szenvedett a Liverpool nyári igazolása, a legvékonyabb poszt gyengült

Angol labdarúgás
21 órája

„Elragadtak az érzelmek” – Ekitiké elnézést kért meggondolatlan piros lapja után

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:26

A Liverpool és a Chelsea is csak egygólos győzelemmel jutott tovább az angol Ligakupában

Angol labdarúgás
2025.09.23. 22:53

Az UEFA eljárást indított Simeone ellen a liverpooli piros lap után – sajtóhír

Bajnokok Ligája
2025.09.23. 13:36

NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

Angol labdarúgás
2025.09.23. 11:55

Kerkez Milos: A külső hangokra nem figyelek, csak az edzők utasításait követem

Angol labdarúgás
2025.09.22. 18:15
Ezek is érdekelhetik