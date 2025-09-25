Nemzeti Sportrádió

Socca: távozik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

2025.09.25. 15:52
Fotó: International Socca Federation
Közös megegyezéssel távozik a kispályás (socca) labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya – jelentette be a Magyar Socca Sportszövetség.

Roni Ribeiro Da Silva irányításával a magyar csapat több nagy tornán is részt vett. A legnagyobb siker a 2024-es Copa América volt, ahol a válogatott ezüstérmet szerzett. Emellett a nemzeti csapat két Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon indult az irányításával.

A brazil szakember munkásságát a fiatal tehetségek támogatása jellemezte, számos játékosnak adott lehetőséget a nemzetközi bemutatkozásra. 

A november 27. és december 9. között sorra kerülő mexikói világbajnokságra már az új szakmai stáb irányításával készül a válogatott – adta hírül a Magyar Socca Sportszövetség, amely hamarosan bejelenti az új szövetségi kapitányt.

 

