Socca: távozik a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Roni Ribeiro Da Silva irányításával a magyar csapat több nagy tornán is részt vett. A legnagyobb siker a 2024-es Copa América volt, ahol a válogatott ezüstérmet szerzett. Emellett a nemzeti csapat két Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon indult az irányításával.

A brazil szakember munkásságát a fiatal tehetségek támogatása jellemezte, számos játékosnak adott lehetőséget a nemzetközi bemutatkozásra.

A november 27. és december 9. között sorra kerülő mexikói világbajnokságra már az új szakmai stáb irányításával készül a válogatott – adta hírül a Magyar Socca Sportszövetség, amely hamarosan bejelenti az új szövetségi kapitányt.