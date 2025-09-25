A Liverpool tinisztárja aláírta első profi szerződését – hivatalos

Rio Ngumoha 2024 szeptemberében a Chelsea-től érkezett meg a Liverpool akadémiájára, a „vörösök” első csapatában pedig eddig ötször lépett pályára. Legutóbb a keddi, Southampton elleni Carabao-kupa-mérkőzésen, amelyet csapata 2–1-re megnyert.

A 17 éves támadó augusztusban, a Newcastle elleni meccsen mutatkozott be a Liverpool színeiben a Premier League-ben, és a Newcastle elleni 3–2-re megnyert találkozón csapata győztes találatát szerezte a 100. percben.

Ngumoha a 2024–2025-ös idényben a Pool U18-as, U19-es és U21-es csapataiban is szerepelt, a nagyok között pedig idén januárban Arne Slot irányítása alatt debütált az Accrington Stanley elleni FA-kupa-mérkőzésen.