Paraúszó-vb: Konkoly Zsófia bronzérmes 400 m gyorson

Harmadik érmét szerezte a szingapúri paraúszó-világbajnokságon Konkoly Zsófia, aki 400 méteres gyorsúszásban szerzett bronzérmet. A szám párizsi paralimpiai bajnoka 4:48.77 perccel ért célba, és az ausztrál Lakeisha Patterson (4:39.40), valamint a horvát Emma Mecic (4:42.55) mögött végzett a harmadik helyen az S9-es sérültségi kategóriában.

Konkoly Zsófia korábban ezüstöt nyert 100 méter pillangón és bronzot 200 méter vegyesen a szingapúri vb-n.

A csütörtöki versenynapon Hotz Csenge az S10-es kategóriában 100 m pillangón hetedik lett.

A távol-keleti viadalon 60 ország több mint 600 versenyzője vesz részt.