Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda-vb: kétszettes hátrányból fordítottak az amerikaiak ellen a bolgárok

Vágólapra másolva!
2025.09.25. 17:10
null
Öröm a köbön: elődöntős a bolgár csapat férfi röplabda-vb-n (Fotó: Getty Images)
Címkék
Egyesült Államok negyeddöntő férfi röplabda-világbajnokság Alekszandar Nikolov Bulgária
A negyedik negyedöntőben a bolgár válogatott 0:2-ről fordítva legyőzte a tavaly Párizsban olimpiai bronzérmes amerikai válogatottat, ezzel bejutott a legjobb négy közé a Fülöp-szigeteken zajló férfi röplabda-világbajnokságon.

Az első két játszma az 1986-ban világbajnok, három éve vb-hatodik, a magyar származású, 64 éves Karch Kiraly irányította amerikai csapaté volt, ám a rivális nem tört meg, és innen tudott egyenlíteni. A bolgárok a záró játékrészben is remekeltek, fokozatosan léptek el, és vezettek már 10-6-ra is. A végjátékban a tengerentúliak feljöttek 12:10-re, aztán 14:10-et követően még három meccslabdát tudtak hárítani, de a végül alulmaradtak a közel két és fél órás negyeddöntőben.

A csata hőse Alekszandar Nikolov volt, aki 29 – támadásban 26, blokkból 1 és szervából 2 – ponttal járult hozzá a sikerhez.

A bolgárok a csehekkel találkoznak az elődöntőben.

FÉRFI RÖPLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
Bulgária–Egyesült Államok 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13)

Korábban
Csehország–Irán 3:1 (-22, 25, 20, 21)

Szerdán játszották
Lengyelország-Törökország 3:0 (15, 22, 19)
Olaszország-Belgium 3:0 (13, 18, 18)

Az elődöntő párosítása 
Csehország-Bulgária
Lengyelország-Olaszország

 

Egyesült Államok negyeddöntő férfi röplabda-világbajnokság Alekszandar Nikolov Bulgária
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda-vb: Bulgária tizenöt év után jutott nyolc közé

Röplabda
2025.09.22. 12:19

Otthon omlott össze Törökország a spanyolok ellen, hatot kaptak Konyában

Foci vb 2026
2025.09.07. 22:40

Szon Hung Min remekelt az amerikaiak ellen

Minden más foci
2025.09.07. 13:22

Ez ujjgyakorlat volt: egy félidő alatt lerendezték a spanyolok a bolgárokat Szófiában

Foci vb 2026
2025.09.04. 22:38

Könnyed sikerrel negyeddöntősök az amerikaiak a női röplabda vb-n

Röplabda
2025.09.01. 14:36

Videók: Müller és Szon is megszerezte első MLS-gólját, de Gazdag is betalált

Minden más foci
2025.08.24. 10:43

Jövőre Bulgáriában rajtol a Giro d'Italia mezőnye

Kerékpár
2025.08.07. 17:40

Birkózás a békéért: 6–4-re verték az oroszok az amerikaiakat a KIMBA-n

Birkózás
2025.07.22. 09:16
Ezek is érdekelhetik