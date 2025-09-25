Férfi röplabda-vb: kétszettes hátrányból fordítottak az amerikaiak ellen a bolgárok

Az első két játszma az 1986-ban világbajnok, három éve vb-hatodik, a magyar származású, 64 éves Karch Kiraly irányította amerikai csapaté volt, ám a rivális nem tört meg, és innen tudott egyenlíteni. A bolgárok a záró játékrészben is remekeltek, fokozatosan léptek el, és vezettek már 10-6-ra is. A végjátékban a tengerentúliak feljöttek 12:10-re, aztán 14:10-et követően még három meccslabdát tudtak hárítani, de a végül alulmaradtak a közel két és fél órás negyeddöntőben.

A csata hőse Alekszandar Nikolov volt, aki 29 – támadásban 26, blokkból 1 és szervából 2 – ponttal járult hozzá a sikerhez.

A bolgárok a csehekkel találkoznak az elődöntőben.

FÉRFI RÖPLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Bulgária–Egyesült Államok 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13)

Korábban

Csehország–Irán 3:1 (-22, 25, 20, 21)

Szerdán játszották

Lengyelország-Törökország 3:0 (15, 22, 19)

Olaszország-Belgium 3:0 (13, 18, 18)

Az elődöntő párosítása

Csehország-Bulgária

Lengyelország-Olaszország