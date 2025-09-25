Félelem nélkül futballozik Varju Benedek, akinek az egykor a MÁV-DAC csapatában játszó nagyapja is segített

Újra bajnoki mérkőzésen szerepelt Varju Benedek. Az MTK Budapest 24 éves labdarúgója, a ZTE FC ellen a hétvégén 1–0-ra megnyert hazai meccsen kezdőként kapott lehetőséget Horváth Dávid vezetőedzőtől, teljesítményén egyáltalán nem látszott, hogy sérülése miatt négy hónapot ki kellett hagynia.

„Noha szeptember tizenharmadikán a Siófok elleni Magyar Kupa-találkozón is játszottam, valójában a vasárnapi számít az igazi visszatérésnek – mondta megkeresésünkre a kék-fehérek védője. – A harmadik ligás Siófok elleni meccs teljesen más kategóriának számított, s nem csupán azért, mert hét gólt szereztünk. A ZTE ugyanakkor jelentős erőbedobásra kényszerített bennünket. Nem tudom, a többiek hogy voltak vele, de én rettenetesen elfáradtam, a kimerültséget nem is a mérkőzést követő napon éreztem, hanem a második napon. Az aznapi edzést senkinek sem kívánom, mindenem fájt. De természetesen az a legfontosabb, hogy végre futballozhattam. Vállsérüléssel bajlódtam, azt hittem, nem kell sokat kihagynom miatta, de a műtét közben kiderült, más gondok is vannak. Száz szónak is egy a vége, a beavatkozásnak köszönhetően meggyógyultam, tulajdonképpen szeptember eleje óta már teljes értékű edzésmunkát végzek.”

Arra a kérdésre, hogy a kényszerpihenő utáni visszatérésekor érzett-e némi félelmet a vasárnapi meccsen, egyértelmű nemmel válaszolt.

„Anyai nagyapám, aki egykor a győri MÁV-DAC-ban futballozott, azt szokta mondani, ha félsz, újra megsérülsz – magyarázta a Győrhöz közeli Abdáról származó Varju Benedek. – Papa nem félt senkitől, sajnos mégis sérülés miatt hagyta abba a futballt. Szóval nem tartottam semmitől, megpróbáltam betartani az edzői utasításokat, valamint a taktikát, amit hét közben gyakoroltunk. A rutinunknak, az összeszokottságnak köszönhető, hogy nem okozott zavart a bemelegítésnél hátfájásra panaszkodó és így a kezdőből kimaradó Ilija Beriasvili pótlása. Azt pedig nem is tudtuk, hogy miközben a grúz belső védőnk helyén játszó Szépe János hiba nélkül futballozott, felesége mindenórásként vajúdott a szülészeten, társunk a lefújás után rögtön a kórházba sietett.”

Varju Benedek hozzátette: nem volt könnyű megbontani a zalaegerszegiek védekezését, kontráikat pedig fegyelmezett futballal, megfelelően összpontosítva ártalmatlanította az MTK hátsó alakzata.

„Noha viszonylag későn szereztünk gólt, biztos voltam a győzelemben, ezt éreztem a hajrában is, amikor a ZTE mindent megtett az egyenlítésért. Örülök, hogy hosszú kihagyásom után győztes meccsen térhettem vissza az NB I-be, ráadásul úgy, hogy végigjátszottam a mérkőzést. Kihevertem a hétvége fáradalmait, izomlázam sincs már, teljes erőbedobással készülök társaimmal a Kisvárda elleni vasárnapi bajnokira.”