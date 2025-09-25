Nikitscher Tamás bejátszhatja magát a Rio Ave kezdőcsapatába

Túlzás lenne kijelenteni, hogy Nikitscher Tamás gólpassza alapjaiban rengette meg a portugál klubfutballt, de elvitathatatlan, közvetve hozzájárult ahhoz, hogy az ibériai ország egyik vezető (sport jellegű) beszédtémájának részesévé váljon. A sérüléséből nemrégiben felépülő 25 éves magyar középpályás kedd este a Benfica elleni lisszaboni mérkőzés hajrájában állt be a Rio Avéba, és bár a hazaiak voltak a találkozó toronymagas esélyesei, a felek úgy zártak 1–1-re, hogy a 90+1. percben ő adta a labdát André Luiznak, aki aztán kiegyenlített. Jóllehet a gól egyértelműen a brazil támadó érdeme, Nikitscher Tamás átadása pedig csak technikailag tekinthető gólpassznak, a statisztikát nézve akkor is pontot ér a kanadai táblázaton, arról nem is beszélve, hogy alig több mint negyedórányi játékát a legtöbb portugál elemző kiemelkedőnek minősítette. Hogy mást ne mondjunk, az ország vezető sportlapja, az A Bola hatosra értékelte (tízből) úgy, hogy a mezőny legjobbja, a gólszerző André Luiz hetest kapott, a Benficából pedig senki sem ment hatos fölé.

A Rio Ave előzőleg 2005 novemberében tudott pontot szerezni a Benfica otthonában, azóta 16 vereségbe szaladt bele a Vila do Conde-i csapat, így önmagában is érthető, Portugália legnépszerűbb klubjánál miért ingatják a fejüket. Csakhogy egy sor egyéb súlyosító körülmény is korbácsolja a kedélyeket. Először is, a lisszaboni óriás kispadján most mutatkozott be a Luz Stadion közönsége előtt a régi-új edző, José Mourinho, de a csapat teljesítménye fikarcnyit sem volt jobb, mint az azt megelőző két hazai meccsen (Santa Clara 1–1, Qarabag a BL-ben 2–3), amelyek miatt menesztették az elődjét, Bruno Lage-t. Továbbá a Benficánál egy hónap múlva tisztújító közgyűlést tartanak, és nagyon úgy fest, a rossz eredmények miatt a regnáló elnököt, Rui Costát elsöpri a pártoló tagság elégedetlensége. Jellemző a helyzetre, hogy a Rio Ave elleni botlást követően rögtönzött válságértekezletet tartottak a klub seixali edzőközpontjában, ahol a teljes vezetőség jelen volt.

A portugál sportközvélemény természetesen a Benfica helyzetéről beszél, a Rio Avéról pedig legfeljebb a szűkebb pátrián belül esik szó, a szaksajtó szerint viszont a Luzban mutatott teljesítmény alapján a hat forduló után még nyeretlen zöld-fehérek eséllyel pályáznak a bennmaradásra, Nikitscher Tamás pedig arra, hogy az eddigi kiegészítő szerepkörből a kezdőcsapat felé közelítsen.