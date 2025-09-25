Parasport: A fiatalok és példaképeik együtt próbálták ki a sportágakat

„Látom, megrohamoztak…” – mondta együttérzően az egyik vendég, mire a büfés mosolyogva válaszolt: „Még szép, sportnap van!”

Több szervezet (a Mozgásjavító EGYMI, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, a Paraktív Alapítvány és a Zsótér Pál Alapítvány) összefogásával ismét megrendezték a Mozgásjavító Általános Iskolában a Ne parázz! tanévnyitó sportnapot, amelyen együtt sportoltak a mozgáskorlátozott és a látássérült fiatalok. A megnyitóra előbújt a jegesmedve is: Csúszka, a magyar jégkorong kabalafigurája különösen népszerű volt, vidáman pacsiztak és fényképezkedtek vele a gyerekek.

Odakint szakadt az eső, de annyi baj legyen, az intézmény termei és folyosói zsúfolásig megteltek a sportolni vágyó diákokkal. Senkit sem kellett noszogatni, inkább az jelentette a kihívást, hogy mindenre jusson idő – az aulában, az alagsorban és az emeleten csaknem negyven sportágat próbálhattak ki az érdeklődők.

Bocsa, ülőröplabda, kerekesszékes vívás, csörgőlabda, falmászás, sakk, asztalitenisz – és akkor még csak néhányat említettünk. Az állomások felfedezésében versenysportoló példaképek segédkeztek: az esemény három nagykövete paralimpiai bajnok úszónk, Illés Fanni, kerekesszékes vívónk, Bőhm Bendegúz, valamint világ- és Európa-bajnok karatékánk, Kákosy Olívia volt. Illés Fanni a megnyitón hangsúlyozta, az úszásnak köszönheti, hogy legyőzte a szorongását és megtalálta önmagát.

„A sport megmutatja, hogy semmi sem lehetetlen. Bármit elérhetünk általa, bárkiből lehet szuperhős – bátorította a résztvevőket a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Schmidt Gábor, aki a Magyar Edzők Napja alkalmából a szakembereket is méltatta. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár beszédében azt üzente a diákoknak, hogy ne féljenek kipróbálni valami újat, továbbá kiemelte, a sportpályán nincsenek címkék, csak teljesítmény, öröm és tisztelet van.

A közösségépítést szolgálta a szokásos bemelegítés is, amire megtelt a nagyterem, sőt még az étkezőben is tornáztak. A negyedik alkalommal megszervezett tanévnyitó sportnap reggeltől délutánig tartott, a fekvenyomástól a dartson át az íjászatig mindegyik sportágat széles mosollyal próbálták ki a fiatalok.