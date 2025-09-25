Babos Bence az őszi szezon felfedezettje a fiatalok mezőnyében

Heti összefoglalónkban (teljes fordulók után) a 2004. január 1. után született futballisták NB I-ben nyújtott teljesítményét vizsgáljuk, ezúttal a 7. kört elemezzük. A pénteki Ferencváros–Diósgyőri VTK bajnokin (2–2) máris a fiatalok voltak a főszereplők. A miskolciak szerezték meg a vezetést a 32. percben a szemfüles Babos Bence révén (7-es osztályzat lapunktól), ez volt a 21 éves szélső negyedik gólja az előző négy bajnokiján. A Demeter Szilárddal (6) felálló DVTK-védelem derekasan állta a sarat (a kezdő tizenegy erőfeszítéseit átlagban 6.44-es osztályzattal díjaztuk), s őrizte kétgólos előnyét a második játékrészben, de az elmúlt hetekben jó formában játszó Gruber Zsombor kíméletlen helyzetkihasználása révén duplázott, egy pontot megmentve csapatának – a fiatalok közül az FTC-től még Tóth Alex játékát értékelte tudósítónk (6), kettejük osztályzata magasan kiemelkedett társaik átlaga közül (4.92).

Szombaton a Paks nyíregyházi vendégjátéka (1–1) nagy küzdelmet hozott a mezőnyben, de nem dúskált látványos akciókban, s ez meg is mutatkozott az NS-osztályzatokon. Hazai részről az alapemberré váló Manner Balázs 4-esre, Farkas Bendegúz 5-ösre végzett tízes skálánkon (külföldi és rutinosabb társaik középértéke 5.55 volt), míg a listavezetőnél a mindig látványosan játszó Horváth Kevin szervezte ügyesen a játékot a támadóharmadban (6), de a bosszantó pontvesztés miatt nem adhattunk kifejezetten magas átlagosztályzatot a többieknek (5.6).

Szombaton megszerezte története első élvonalbeli sikerét az Újpestet megverő a Kazincbarcika (2–0): minden borsodi kezdő – beleértve az NB I-ben először pályára lépő Balázsi Leventét – az átlagosnál valamivel jobb teljesítményt (6) nyújtott, kivéve Sós Bencét és Könyves Norbertet – 7-es értékelésük 6.2-re tornázta fel a csapatátlagot. A lila-fehéreknél ezúttal sem lépett pályára U21-es labdarúgó, a 4.5-ös csapatközépérték ezúttal is a forduló leggyengébbje volt. Este a Puskás Akadémia fogadta az ETO-t (0–2), a találkozón esett két korai gól rányomta bélyegét a játék képére. A győriek (5.55) ügyesen őrizték előnyüket – ezúttal a szokásostól eltérőn csupán egy „fiatalperces” játékossal, Bíró Barnabással (5) a pályán –, míg az eleinte görcsösen játszó PAFC bár becsülettel próbálkozott – különösen a csapat színeiben először pályára lépő Michael Okeke (7) volt aktív –, igazán veszélyes helyzetet képtelen volt kialakítani. A szürkén játszó Markgráf Ákos 4-es osztályzatot kapott tudósítónktól, kettejük 5.5-ös átlaga viszont így is jóval felfelé húzta a gyenge csapatátlagot (4.66).

Vasárnap keleti rangadót rendeztek az NB I-ben, a Kisvárda fogadta a Debrecent (0–1). A győztes oldalról Szűcs Tamás nem látványosan, de hasznosan játszott (5) – ez sokakról volt elmondható a DVSC-ben (5.33-as csapatátlag). Az újoncnál nagyobb védés híján Popovics Ilija ezúttal is 0-s értékelést kapott, a csereként beálló Pintér Filip (5, csakúgy, mint a többi osztályzott csapattársa középértéke) sokat nem tett hozzá a játékhoz, nem úgy, mint az élvonalban bemutatkozó Szabó Szilárd (6), aki ha kicsit szerencsésebb, 12 méterről nem a kapufát találja el, s akár pontot, pontokat szerezhetett volna együttesének. A forduló utolsó összecsapásán az MTK 1–0-ra nyert hazai pályán a ZTE ellen – a színvonalasnak nem mondható találkozón fontos három pontot szerzett a fővárosi klub. Kovács Patrik és Átrok István csupán 4-est kapott tudósítónktól, a mérkőzés játékosa a győztes gólt szerző Molnár Ádin (6) volt, aki Kosznovszky Márk és Molnár Rajmund értékesítése után egyértelműen az együttes húzóembere lett (a három „fiatalperces” labdarúgó átlaga 4.66 lett, rutinosabb társaiké 5.3). Zalaegerszegi részről nehéz feladatnak mutatkozik Dénes Vilmos és Yohan Croizet pótlása (az egyébként is gyenge 4.75 csapatközépértéket csak lejjebb húzták a támadók), de Papp Csongor és az NB I-ben bemutatkozó Bodnár János 5-ös értékelést érő játékára azért nem lehetett különösebb panasz.

A hetedik fordulóban 19 utánpótláskorú futballistát (valamint Popovics Iliját, akinek 0-s osztályzatát nem adtuk hozzá az átlaghoz) értékeltünk. Már szinte nem is hírértékű, de ezúttal is Gruber Zsombor 8-as osztályzata volt a legerősebb a korosztályban, és persze Babos Bence gólerős játéka, Michael Okeke és Szabó Szilárd jó bemutatkozása és Molnár Ádin meccset eldöntő villanása előtt is megemelhetjük a kalapunkat. A „fiatalperces” labdarúgók ebben a fordulóban átlagosan 5.473-as osztályzatot kaptak tudósítóinktól, amely épphogy elmarad a harmadik körös 5.478-as csúcsértéktől, de ezúttal is magasabb átlaggal zártak (5.264) mint a náluk idősebb magyarok, valamint a légiósok.