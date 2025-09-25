Atlétika: Szabados Ármin nem tett le az U20-as világrekordról

A 19 éves kalapácsvető, Szabados Ármin az idén már több alkalommal megpróbálta túlszárnyalni az U20-as világcsúcsot, és ígérete szerint október elején ismét megkísérli a rekord megdöntését.

A korosztályhoz illő 6 kilós szerrel a rekordot Ashraf Amgad Elseify tartja 85,57 méterrel. A katari versenyző a 2012-es barcelonai U20-as vb-n érte el ezt az eredményt.

A Haladás VSE fiatalja legutóbb augusztus végén próbálta meg megdöntetni a világcsúcsot. Akkor a legjobbja 83,25 méter lett a pápai viadalon, amelyen a zuhogó eső nem segítette a dobásait. Eredménye így is a világ idei legjobb U20-as eredményének számított.

Szabados október negyedikén a veszprémi dobóversenyen tesz újabb kísérleteket a világrekord megjavítására.

A sokra hivatott atléta májusban a hatkilós kalapáccsal dobott 85,21 métere mindössze 36 centiméterrel volt gyengébb a világcsúcsnál, azonben ez az eredmény nemzetközi szinten nem elfogadott, mert a verseny nem lett bejelentve a World Athletics felé, így nem szerepelt annak versenynaptárában. Ezzel együtt U20-as országos csúcsnak számít.

Szabados Ármin Forrás: MASZ

Szabados kitűnő évadot tudhat maga mögött.

Szeptemberben a tokiói világbajnokságon a döntőbe jutott, majd ott a felnőttszerrel 77,15 méterrel az előkelő nyolcadik helyet érdemelte ki.

Augusztus elején pedig a finnországi Tamperében rendezett U20-as Európa-bajnokságon 82,91 méterrel nyert aranyérmet.

A felnőttszerrel az egyéni legjobbját a májusi csapatbajnokságon érte el, amikor a Lantos Mihály Sportközpontban 78,06 métert dobott. A nemzetközi szövetség adatbázisa szerint ez a világ valaha volt harmadik legnagyobb U20-as dobása a 7,26 kilogrammos kalapáccsal.

Szabados egyébként áprilisban a 6 kilós kalapáccsal 82,93, a felnőttszerrel pedig 75,14 métert elérve lett U20-as hazai rekorder. Mindkét korábbi rekordot az olimpiai ezüstérmes Halász Bence tartotta 2016 óta, előbbit 73,97, utóbbit 82,64 méterrel. Szabados korábban kétszer nyert EYOF-ot (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál), tavaly pedig bronzérmes lett az U20-as világbajnokságon.

(Kiemelt képünkön: Szabados Ármin Forrás: European Athletics)