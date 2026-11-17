KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, N-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 85–60 (23–25, 21–14, 21–9, 20–12)

Miskolc, 1700 néző. V: Coanus (francia), Sztojanova (bolgár), Stojanovic (horvát)

MAGYARORSZÁG: Studer 3/3, Aho N., LELIK 22/6, JUHÁSZ 14/3, TAKÁCS-KISS 16/3. Csere: Kányási 5/3, Török 14/6, Turner 4, Dombai 4, Papp K. 1, Dúl P. 2, Tóth F. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

DÁNIA: Gudmand 3/3, Rimdal 8, Formann 12/3, Erikstrup 5/3, OKOSUN 22. Csere: Christiansen 5/3, Svanholm 2, Langer, Pedersen, Lundin 3/3. Szövetségi kapitány: Eduardo Herrero González

Az eredmény alakulása: 2. perc: 7–2. 5. p.: 14–11. 7. p.: 19–19. 10. p.: 21–25. 13. p.: 27–32. 16. p.: 40–32. 24. p.: 58–41. 29. p.: 63–44. 32. p.: 70–48. 36. p.: 80–50. 38. p.: 82–58

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – A második félidőben felőröltük a dánokat, többen vagyunk, amit ki tudtuk használni. Sikerült megnyugtatóbb előnyt kialakítanunk, ezt követően már nyugodtan kosárlabdáztunk. Az első félidőben még tizenegy, a másodikban csak hat eladott labdánk volt, így nem kaptunk könnyű kosarakat. A túlsegítéseket is kivettük a játékunkból, valamint a második félidőre az ellenfél domináns centereit is úgy fogtuk, ahogy az elejétől kellett volna.

Eduardo Herrero González: – Az első félidőben felvettük a versenyt ellenfelünkkel, amely aztán fizikailag keményebben lépett fel. Nem szeretnék kifogásokat keresni, de nem volt teljes a rotációnk, emiatt a második félidő nagyon nehéz volt nekünk. Elismerésem a magyar válogatottnak, úgy vélem, a legjobb kosárlabdát játssza a csoportunkban.

Itt már lehetett megbotlani. A világbajnoki nyolcadik helyezett magyar válogatott első két Európa-bajnoki selejtezőjét megnyerte, előbb Németországban, aztán itthon Portugália ellen, így kényelmes helyzetbe kormányozta magát a továbbjutást illetően. Persze csak akkor, ha kedden hozza a kötelezőt Dánia ellen, ismét Miskolcon. Hozta, bár a rivális eleinte viszonylag nagy ellenállást fejtett ki – amíg bírta és engedtük neki.

Lelik Réka négy pontjával kezdtük az összecsapást, de nem sikerült azonnal ellépni a vendégektől, akik lelkesen termelték a kosarakat. A hetedik perc végére ki is egyenlítettek, ami egyértelműen jelezte, szigorítani kell a védekezésen, mert a látottak nem voltak összhangban azzal, amit ezen a téren a legutóbbi két fellépésén mutatott csapatunk. Másfél perccel később vezettek is a dánok, de aggódni még nem kezdtünk el, bár voltak az elmúlt években váratlanul kemény mérkőzéseink a borsodi megyeszékhelyen, külön kiemelnénk a bolgárok elleni 15 pontos fiaskót 2024-ből.

A korábban a Csatát erősítő Alberte Rimdal gyakorlatilag díszkíséretet kapott, vörös szőnyeget terítettünk elé, úgy dobhatott ziccert – 32–27-re vezetett ekkor a látogató. Hét nullás sorozattal vettük át a kezdeményezést, érkezett is a dán időkérés, ám sikerült 13-ra növelni az egymás után megszerzett pontokat. Aho Nina kapott nagy tapsot labdaszerzése után, az ellene elkövetett megállító hiba miatti két büntetőt azonban nem tudta értékesíteni. Egyértelműen agresszívabb lett a magyar védekezés, ami nem ízlett riválisunknak, egyre többet hibázott, és lassanként az is megnyugodhatott, aki feszült volt az első szűk másfél negyed miatt.

Sőt, a 15 perces pihenő után állva hagyták Dániát a mieink, a nagyszerű dupla duplával kirukkoló Takács-Kiss Virág csapatkapitány kosaraival 58–41-es előnyre tettek szert, és ezzel gyakorlatilag el is döntötték, melyik fél örülhet majd két pontnak a végső dudaszó után. A 35. percben Tóth Frankát is becserélte Völgyi Péter szövetségi kapitány, így mindenki lehetőséget kapott a mostani 12-es keretből – szerencsére nem volt jelentősége, kik vannak fent a parketten, ekkor ugyanis már 26 ponttal álltunk előrébb. A differencia érdemben a hátralévő percekben sem változott.

A három klasszisunk, vagyis Takács-Kiss, Lelik és Juhász Dorka kitett magáért, Európában szerencsére kevés csapat mondhatja el magáról, hogy ilyen triót vonultathat fel. De a hármas igazi erejét majd a kontinensviadalon kell érvényre juttassa, és addig még lesz feladat: februárban három újabb mérkőzéssel zárul a selejtezősorozat, jönnek a németek, aztán megyünk Portugáliába és Dániába. A végkimenetel nem is lehet kétséges, irány az Eb! Aztán meglátjuk, mit tartogat nekünk a következő jó másfél év… 85–60