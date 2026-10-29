Juhász Dorka kilenc pontja ellenére kikapott a Galata az Euroligában

A liga honlapja szerint az előző szezon legértékesebb játékosának (MVP) megválasztott Juhász kezdőként 36 percet töltött a pályán, és szerzett nyolc lepattanót, illetve adott két gólpasszt is.

A Galatasaray az előző idényben a bajnokságban és az Euroligában is ezüstérmes lett a Fenerbahce mögött. A világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott alapembere nyáron ismét a Minnesota Lynxet erősítette, amely megnyerte az alapszakaszt az észak-amerikai profiligában (WNBA), a rájátszásban viszont már az első fordulóban búcsúzott.

Az isztambuli klub hétfőn jelentette be, hogy Juhász ismét csatlakozott a csapathoz, amely egy győzelem mellett másodszor veszített a csoportkörben. Csütörtöki veresége azért is számít meglepetésnek, mert a Crvena zvezda a selejtezőből – ahol a Diósgyőrt is legyőzte – került fel a főtáblára.