Juhász Dorka kilenc pontja ellenére kikapott a Galata az Euroligában

2026.10.29. 20:17
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Fotó: FIBA
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Galatasaray Juhász Dorka Crvena zvezda női kosárlabda Euroliga
Juhász Dorka kilenc pontja ellenére a török Galatasaray házigazdaként meglepetésre 78–68-ra kikapott a szerb KKS Crvena zvezdától a női kosárlabda Euroliga csoportkörének csütörtöki játéknapján.

A liga honlapja szerint az előző szezon legértékesebb játékosának (MVP) megválasztott Juhász kezdőként 36 percet töltött a pályán, és szerzett nyolc lepattanót, illetve adott két gólpasszt is.

A Galatasaray az előző idényben a bajnokságban és az Euroligában is ezüstérmes lett a Fenerbahce mögött. A világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott alapembere nyáron ismét a Minnesota Lynxet erősítette, amely megnyerte az alapszakaszt az észak-amerikai profiligában (WNBA), a rájátszásban viszont már az első fordulóban búcsúzott.

Az isztambuli klub hétfőn jelentette be, hogy Juhász ismét csatlakozott a csapathoz, amely egy győzelem mellett másodszor veszített a csoportkörben. Csütörtöki veresége azért is számít meglepetésnek, mert a Crvena zvezda a selejtezőből – ahol a Diósgyőrt is legyőzte – került fel a főtáblára.

 

Galatasaray Juhász Dorka Crvena zvezda női kosárlabda Euroliga
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