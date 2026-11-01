Takács-Kiss Virág és Juhász Dorka is csapata legjobbja volt

A spanyol liga honlapja szerint Takács-Kiss több mint 22 percet töltött a pályán a címvédő Valencia BC csapatában – amely otthon 81–52-re nyert a sereghajtó Celta Femxa Zorka ellen –, 13 pontjával holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt, szerzett 12 lepattanót és adott két gólpasszt is. Csapata egy vereség mellett ötödször nyert az élvonalban.

Juhász több mint 23 perc alatt 16 pontot dobott – ezzel holtversenyben csapata legeredményesebbje lett –, öt lepattanót szerzett és egy gólpasszt adott a Galatasarayban, amely 85–65-ös győzelemmel távozott a Melikgazi Kayseri otthonából, és a mezőnyben egyedüliként továbbra is veretlen.