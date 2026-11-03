Női kosárlabda Euroliga: Takács-Kiss csapata legyőzte a címvédőt

A liga honlapja szerint a világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott alapembere, Takács-Kiss Virág 18 és fél percet töltött a pályán, két pontot és öt lepattanót szerzett és egy gólpasszt adott. Spanyol bajnok csapata két vereség után másodszor nyert a mostani idényben.

Lelik Réka török együttese, az Emlak Konut SK 85–79-re kikapott a lengyel Lotto AZS UMCS Lublin otthonában. A válogatott játékos 27 és fél perc alatt hét pontot dobott és két gólpasszt adott. Az isztambuli csapat egy siker mellett harmadszor veszített.