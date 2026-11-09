Női kosár Euroliga: 2030-ig Zaragozában lesz a hatos döntő

További három évig Zaragoza adhat otthont a nő kosárlabda Euroliga hatos döntőjének – adta hírül a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség. Az elitsorozat zárószakaszának a 10 828 férőhelyes Pabellón Príncipe Felipe ad otthont, ahol 2025 óta rendezik a finálét. A jövő évi tornát április 14. és 18. között tartják; a női Euroliga csoportkörébe idén nem jutott be magyar csapat.