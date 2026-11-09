Női kosár Euroliga: 2030-ig Zaragozában lesz a hatos döntő

2026.11.09. 18:11
Fotó: Getty Images
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FIBA Zaragoza női kosárlabda Euroliga
A spanyolországi Zaragoza további három évig, 2030-ig ad otthont a női Euroliga hatos döntőjének – jelentette be hétfőn a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA).

További három évig Zaragoza adhat otthont a nő kosárlabda Euroliga hatos döntőjének – adta hírül a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség. Az elitsorozat zárószakaszának a 10 828 férőhelyes Pabellón Príncipe Felipe ad otthont, ahol 2025 óta rendezik a finálét. A jövő évi tornát április 14. és 18. között tartják; a női Euroliga csoportkörébe idén nem jutott be magyar csapat.

 

FIBA Zaragoza női kosárlabda Euroliga
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