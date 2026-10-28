Húsz magyar pont a női kosárlabda Euroligában

2026.10.28. 22:59
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Lelik Réka 11 pontja is kevés volt az üdvösséghez (Fotó: FIBA)
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Takács-Kiss Virág Emlak Konut női kosárlabda Euroliga Valencia kosárlabda Lelik Réka
A világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott alapemberei közül Lelik Réka 11, Takács-Kiss Virág kilenc pontot szerzett a női kosárlabda Euroliga csoportkörének szerdai játéknapján.

Az európai szövetség honlapja szerint Lelik 37 percet töltött a pályán a török Emlak Konut SK csapatában, amely 80–65-re kikapott a cseh USK Praha otthonában. A magyar légiós négy lepattanót szerzett és kilenc gólpasszt adott.

Takács-Kiss bő húsz percet játszott a spanyol Valencia BC-ben, amely otthon 105–47-re verte a román Rapid Bucuresti együttesét. A magyar kosaras hat lepattanót kaparintott meg.

Mindkét magyar érdekeltségű csapat egy győzelemmel és két vereséggel áll a tabellán.

Papp Klaudia tíz pontjával a lyoni LDLC Asvel 81–71-re nyert a Monaco vendégeként a Francia Kupa második fordulójában, ezzel a nyolcaddöntőbe jutott.

A férfi Bajnokok Ligája csoportkörében Somogyi Ádámnak 25 perc alatt öt pontja, öt lepattanója és hat gólpassza volt a spanyol Surne Bilbaóban, amely 103–100-as vereséggel távozott a német Alba Berlin otthonából, és két győzelemmel, illetve egy vereséggel rendelkezik.

 

Takács-Kiss Virág Emlak Konut női kosárlabda Euroliga Valencia kosárlabda Lelik Réka
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