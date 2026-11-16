Ismét Berényi Sándor a Debrecen férfi kosárcsapatának vezetőedzője

A debreceniek Pethő Ákos irányításával kezdték az idényt, ő azonban október közepén lemondott. Azóta átmenetileg Kovács Márk látta el a vezetőedzői feladatokat, de megbízatása a válogatott szünet kezdetén lejárt.

A klub honlapjának hétfői közleménye felidézi, hogy a DEAC korábban éppen – a debreceni születésű, 43 éves – Berényi irányításával jutott fel az élvonalba. Utána két idényen át irányította az együttest, amellyel Magyar Kupa-bronzérmet nyert, majd 2022-ben visszatért és Jorgosz Vovoraszt váltotta 13 mérkőzés erejéig. Azóta a DEAC Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott.

A csapat egy győzelemmel és hét vereséggel az élvonal tabellájának 12. helyén áll.