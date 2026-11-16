Ismét Berényi Sándor a Debrecen férfi kosárcsapatának vezetőedzője

Berényi Sándor visszatért a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő DEAC vezetőedzői posztjára.
A debreceniek Pethő Ákos irányításával kezdték az idényt, ő azonban október közepén lemondott. Azóta átmenetileg Kovács Márk látta el a vezetőedzői feladatokat, de megbízatása a válogatott szünet kezdetén lejárt.
A klub honlapjának hétfői közleménye felidézi, hogy a DEAC korábban éppen – a debreceni születésű, 43 éves – Berényi irányításával jutott fel az élvonalba. Utána két idényen át irányította az együttest, amellyel Magyar Kupa-bronzérmet nyert, majd 2022-ben visszatért és Jorgosz Vovoraszt váltotta 13 mérkőzés erejéig. Azóta a DEAC Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott.
A csapat egy győzelemmel és hét vereséggel az élvonal tabellájának 12. helyén áll.
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