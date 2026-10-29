Erste Liga: a DEAC nyerte a forduló rangadóját

Azt már előre lehetett sejteni, hogy a DEAC és a Gyergyói HK mérkőzése a két kapusról szólhat. A hajdúságiak portása, Hetényi Zoltán a forduló előtt vezette a kapusok rangsorát, míg a vendégektől Rasmus Rinne is ott volt a liga élmezőnyében. A két hálóőr nem hazudtolta meg magát, egymást licitálták túl a védéseket tekintve, egészen a 39. percig nem is kapituláltak. A második harmad vége előtt azonban Szécsi Patrik okos, erős, de lapos lövésével nem tudott mit kezdeni Rinne. A túloldalon az 53. percben tört meg a jég, Orban Brance távoli lökete kötött ki Hetényi kapujában. Végig kiélezett mérkőzést láthattak a szurkolók, hol az egyik, hol a másik fél volt picit aktívabb, de igazán egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni hosszú távon, ebben még a kiállításokkal tűzdelt második játékrész sem hozott változást. Már-már úgy tűnt, a kiegyenlített bajnokin a ráadásban dől majd el a győzelem sorsa, de aztán a rendes játékidő utolsó percébe lépve Kiss Patrik szép hát mögötti passza a középen üresen érkező Kovács Alexet találta meg, aki pontos lövéssel szerezte meg a három pontot a DEAC-nak.

Dunaújvárosban nem sokon múlt, hogy hatalmas meglepetés szülessen, a hazaiak már fél perc után vezettek, majd a 27. percben megduplázták előnyüket Makszim Aszkarov révén. A Csíkszereda kétgólos hátrányból várhatta az utolsó harmadot, de a játékrész közepén öt perc alatt kétszer betalált és egalizált. A mérkőzésen a ráadás döntött, a 64. percben Becze Tihamér gólja két pontot ért a Sportklubnak.

A Budapest Jégkorong Akadémia és a FEHA19 találkozója is tartogatott izgalmakat, a két együttes kicsit fogd meg-ereszd meg játékot játszott egymással. A BJA az első harmad után 2–0-ra vezetett, ám a 25. percben szépítettek a fehérvári fiatalok, később ismét betalált a hazai csapat, de erre is jött válasz a vendégektől. Az utolsó tíz percre fordulva Magosi Bálint révén ismét egyre zárkózott a FEHA19, a hajrában le is vitte kapusát Tokaji Viktor, de ezt Nagy Gergő kihasználta és bebiztosította a győzelmet a BJA-nak.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

DEAC–GYERGYÓI HK (romániai) 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Debrecen, 420 néző. V: Gampel, Belák, Gottlibet, Szabó D.

DEAC: HETÉNYI – Mártonffy, Usztyinyenko / Kiss D., Bukor / Jurkovics, Szécsi 1 / Haranghy – Németh Z., Senfeld, Culigin / Kiss P. (1), Sztyepanov (1), Kulesov (1) / Tóth Richárd, KOVÁCS ALEX 1, Varga B. / Ördög. Edző: Vaszjunyin Artyom

GYERGYÓ: RINNE – Imre, Fejes / Horváth A., Sárpátki / Fodor, Szabó T. / Sándor – Ambrus G., Császár, Bodó / ORBAN 1, Tranca (1), Sándor-Székely / Ádám, Ravasz, Szigeti / Csiszer, Szilassy L., Simon L. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 40–40

Gól – emberelőnyből: 5/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Az első két harmadban túl nagy tempót diktáltunk, ezért a harmadikban egy kicsit szenvedtünk, már nem úgy mozogtunk, ahogy kellett volna. Ezzel együtt is mentünk előre, a végén pedig sikerült megszerezni a győztes gólt. Azt hiszem, nem érdemtelenül nyertünk, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Felívelő szakaszban vagyunk, és remélem, a többi sérültünk visszatérésével még jobb teljesítményre leszünk képesek.

Szilassy Zoltán: – Amit első két harmadban letettünk a jégre, az a röhej kategóriájába tartozik. Ilyen előnyt nem lehet adni egy bajnokesélyes csapatnak, örülhettünk, hogy nem kaptunk hat gólt. A harmadik harmadban megmutattuk, hogy megvan a kondink és a képességünk a jó hokira, csak ezt éppen hatvan percen keresztül kellene bizonyítani. Az attitűdön kell változtatni, mert ilyen arrogáns hozzáállással sokra nem megyünk ebben a bajnokságban.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–1) – hosszabbításban

Dunaújváros, 147 néző. V: Dósa, Soós, Sábián, Varjú

DAB: VÁRADI – AGAFONOV 1, Lévai / Balázsi, Orosz / Bánki, Szécsi – Zorin (1), BABELIAK (2), ASZKAROV 1 (1) / Strenk, Mesterházy, Saroka / Csémi, Simic, Nyerusai / Dávid, Taczman. Edző: Németh Péter

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Salló, Kristó / Szekeres, LÁDAY (2) / Kovács, Salamon / Nyisztor – Fodor 1, Silló, BECZE 1 / Lehtimaki (1), Galoha 1, Väyrynen (1) / Márton, Ágoston, Bíró / Szopos, Kozma, Mic. Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 27–56

Gól – emberelőnyből: 2/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Németh Péter: – Remekül kezdtük a mérkőzést, és nem feltétlenül a lőtt gólunkra gondolok, hanem a mutatott játékra. Aztán a srácok ezt folytatták a második harmadban, igaz, a Csíkszereda feljavult, tehát akkor már azért voltak neccesebb, melegebb szituációk a mi kapunk előtt. Majd számomra érthetetlenül a harmadik harmadra úgy érkeztünk meg, mintha félnénk a győzelem lehetőségétől. Valószínűleg még meg kell tanulnunk azt, hogyan kell megnyerni egy ilyen meccset. A jégen mutatott teljesítmény már elegendő hozzá, mentálisan kell fejlődni.

Staffan Lund: – Nehéz mérkőzés volt. Nagyon rosszul indult számunkra, rögtön az első lövésből gólt kaptunk, szóval a kezdés nem volt ideális. Rengeteg helyzetünk volt az első negyven percben, és nem sikerült betalálnunk. Úgyhogy igen, kicsit felfelé ívelő küzdelem volt, de a végére 2–2 lett az állás, a hosszabbításban pedig szerencsénk volt, és sikerült megszerezni a győzelmet jelentő gólt.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–FEHA19 5–3 (2–0, 2–2, 1–1)

Tüskecsarnok, 352 néző. V: Szabó D., Tóth R., Kovács P., Kucsma

BJA HC: Farkas R. – Szabó D. (1), SZABÓ B. 1 / Karjaleinen, Pozsgai / Varga A., Boros – Keresztes Zs. (1), Zapernick (1), Molnár B. 1 / SCHLEKMANN (2), NAGY G. 1 (1), Nádasy / Percic (1), Nagy K. 1, Nádor / Bóna (1), Weidemann (1), Zimányi 1. Edző: Kangyal Balázs

FEHA19: Csibi – Dóczi Zs. (1), Deák / Sivrin, Bajkó / Angyaláti, Szabó P. (1) – MAGOSI 1, Keceli-Mészáros, FEHÉR K. (2) / Molnár Z., Alapi, Schwartz / Pallós, KARÓ 1 (1), Balasits / Pallag-Bozsák 1, Heitkov, Bánhegyi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 35–28

Gól – emberelőnyből: 2/0, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Több oldalról meg lehet közelíteni ezt a mérkőzést. A játékunkon látszik, hogy kicsit fáradtabb a társaság mentálisan, a döntések többsége ezért inkább rossz. Ezt kezelnünk kell majd és regenerálódnunk. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nyertünk, a magyar bajnoki rájátszását nézve ezek a sikerek fontosak.

Tokaji Viktor: – Végig szoros volt a mérkőzés, nagyon jól játszottunk. Büszke vagyok a srácokra, kivédekeztük az összes emberhátrányunkat, emberelőnyben betaláltunk, Csibi is remekül védett. Sok energiát tettünk ebbe bele, a túloldalon rengeteg válogatottság és ICEHL-tapasztalat állt a három sorunkkal szemben. Nagy lépést tettünk a jó irányba.