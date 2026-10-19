Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: távozik a DEAC vezetőedzője

K. Zs.K. Zs.
2026.10.19. 12:02
null
Pethő Ákos (Fotó: DEAC Kosárlabda Facebook)
Címkék
Pethő Ákos férfi kosárlabda NB I DEAC
Távozik posztjáról Pethő Ákos, a férfi kosárlabda NB I-ben négy forduló után nyeretlen DEAC vezetőedzője. A klub hétfői tájékoztatása szerint az újonc Fót elleni, szombati hazai vereséget követően a szakember felajánlotta lemondását, melyet a vezetőség elfogadott.

A csapat irányítását a novemberi válogatott szünetig hátralévő öt mérkőzésen az eddigi segédedzők – Kovács Márk és Jávor Barna – veszik át.

„Nagyon sajnáljuk Ákos távozását, a gyengébb kezdés ellenére a részünkről még élt a bizalom, ugyanakkor megértjük és tiszteletben tartjuk a döntését – jelentette ki Becsky István szakosztályvezető. – Egyelőre házon belül oldjuk meg a pótlását, a bajnoki szünetben pedig döntést hozunk a továbbiakról. Pethő Ákosnak az egész DEAC család nevében köszönjük a munkáját, és további sok sikert kívánunk edzői pályafutásához.”
 

Pethő Ákos tavaly márciusban váltotta Andjelko Mandicsot a kispadon, s rögtön a későbbi bajnok Szolnoki Olajbányász legyőzésével mutatkozott be. Vezetőedzőként 52 alkalommal irányította a Debreceni Egyetem alakulatát, mérlege 27 győzelem és 25 vereség. A 2024–2025-ös idényben az ötödik helyen végzett a csapattal, ami a klub történetének a második legjobb szereplése.
 

(MTI)

 

Pethő Ákos férfi kosárlabda NB I DEAC
Legfrissebb hírek

Sopron: krízishelyzet, de csak a pályán kívül

Kosárlabda
3 órája

A Szolnok kikapott Sopronban a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.10.17. 21:37

Férfi kosár NB I: az idényben először 100 pont fölött a Falco

Kosárlabda
2026.10.16. 20:03

Százmillió forint hiányzik a Sopron KC költségvetéséből

Kosárlabda
2026.10.16. 16:48

Férfi kosárlabda NB I: krízishelyzet a Sopron KC-nál

Kosárlabda
2026.10.15. 21:21

Férfi kosár NB I: elképesztő hajrával verte a Honvéd a Fehérvárt, megvan a Fót első győzelme

Kosárlabda
2026.10.11. 20:36

A Sopron sem jelentett kihívást, továbbra is hibátlan a Paks a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2026.10.10. 20:12

Simán nyert az Olaj, továbbra is nyeretlen a Körmend a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.10.09. 19:49