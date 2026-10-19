Férfi kosárlabda NB I: távozik a DEAC vezetőedzője

A csapat irányítását a novemberi válogatott szünetig hátralévő öt mérkőzésen az eddigi segédedzők – Kovács Márk és Jávor Barna – veszik át.



„Nagyon sajnáljuk Ákos távozását, a gyengébb kezdés ellenére a részünkről még élt a bizalom, ugyanakkor megértjük és tiszteletben tartjuk a döntését – jelentette ki Becsky István szakosztályvezető. – Egyelőre házon belül oldjuk meg a pótlását, a bajnoki szünetben pedig döntést hozunk a továbbiakról. Pethő Ákosnak az egész DEAC család nevében köszönjük a munkáját, és további sok sikert kívánunk edzői pályafutásához.”



Pethő Ákos tavaly márciusban váltotta Andjelko Mandicsot a kispadon, s rögtön a későbbi bajnok Szolnoki Olajbányász legyőzésével mutatkozott be. Vezetőedzőként 52 alkalommal irányította a Debreceni Egyetem alakulatát, mérlege 27 győzelem és 25 vereség. A 2024–2025-ös idényben az ötödik helyen végzett a csapattal, ami a klub történetének a második legjobb szereplése.



(MTI)