Ismerős ellen javítana a nyeretlen szolnoki kosárcsapat

A NYÁRIAS, NAPSÜTÉSES, 23 fokos idő és a tervezett rövid utazás mellett az is közrejátszott a szolnokiak jó hangulatában szerda délután, hogy a finn Alexander Madsen és Rudner Gábor is felszállt a Lévára induló buszra. A NHSZ-Szolnoki Olajbányász a FIBA Európa-kupa csoportkörének 3. fordulójában a szlovák Patrioti Levice ellenfele lesz, és nincs a legjobb passzban: még nyeretlen, a lengyel Zielona Góra ellen hazai pályán, egy hete a román Dinamo Bucuresti-től pedig idegenben szenvedett vereséget. Az idei Magyar Kupa-győztes az NB I-ben sem rajtolt jól, az elmúlt hétvégén Sopronban kapott ki és öt fordulót követően már két vereséget számlál. A nyáron újjáalakult csapat egyelőre keresi a célravezető stratégiát a finn Mikko Larkas vezetőedző irányításával, a szintén nyáron igazolt Cseh Botonddal és a négy új légióssal. A szolnokiak védelmében persze meg kell jegyezni, hogy a kulcsembernek érkező Madsen eddig csupán egy bajnokin léphetett pályára egy szerencsétlen orrtörés miatt, ám a finn válogatott magasember már együtt edz a többiekkel, s ha a stáb úgy dönt, pályára is léphet a hatszoros szlovák bajnok ellen.

„Túl vagyunk a soproni vereségen, levontuk a tanulságokat, sosem jó érzés kikapni, ez is kellemetlen volt, de elemeztük a hibákat – mondta a Nemzeti Sportnak a szlovák határ közelében Krnjajszki Borisz, az Olaj magyar válogatott karmestere, aki az első két Ek-meccsen 11 pontot, hat gólpasszt és 4.5 lepattanót jegyzett átlagban. – Készen állunk, hogy jobban teljesítsünk a Levice ellen, amelyet az előző idényben Miskolcon nagyon megvertünk, ám amelytől Pozsonyban egylabdás meccsen kikaptunk. Továbbra is a saját játékunkra figyelünk, nem az ellenfelek taktikájához igazodunk. Madsen tapasztalata és kvalitása nyilván sokat lendíthet a játékunkon, de mindenkinek oda kell tennie magát ahhoz, hogy nyerjünk.”

A lévaiak az előző idényben első szlovák csapatként léphettek pályára a Bajnokok Ligája csoportkörében, az Olajjal is összecsaptak. Az új kiírásban a Levice nem jutott túl a BL-selejtezőn (a finn Salon Vilpas ellen egylabdás meccsen kapott ki), így kiesőként csatlakozott a negyedik számú sorozat mezőnyéhez.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

19.00: Patrioti Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

AZ ÁLLÁS

1. Girona 3 3 – 287–219 6

2. Oostende 3 2 1 236–240 5

3. Dinamo 3 1 2 248–247 4

4. Zielona Góra 3 1 2 229–263 4

5. Levice 2 1 1 143–147 3

6. SZOLNOK 2 – 2 156–183 2