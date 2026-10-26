Kosárlabda: harmadik a DEAC a Cívis-kupán
A Debrecenben rendezett fiú U19-es nemzetközi tornán a házigazda együttes szerezte meg a bronzérmet, a másik magyar csapat, a Rátgéber Akadémia az ötödik lett.
A nyolccsapatos Cívis-kupán a hazai klub a csoportmérkőzések során legyőzte a cseh Brnót, majd kikapott a finn Helsinki-BA Marskytól, végül pedig nyert az olasz Pallacanestro Forli ellen, így a második helyen végzett.
A bronzéremért játszott találkozón 88–69-re verte meg a cseh Get Better Academy együttesét.
A másik magyar csapat, a pécsi Rátgéber Akadémia a csoportban kikapott a Get Better Academytől, az olasz Orange1 Bassanótól, majd nyert a szlovák Inter Bratislava ellen. Az 5. helyért zajló meccsen 77–60-ra verte meg a Pallacanestro Forlit.
A döntőben a Helsinki BA-Marsky 84–65-re győzött a Orange 1 Bassanó ellen.
(Kiemelt képünk forrása: DEAC KA)
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