Kosárlabda: harmadik a DEAC a Cívis-kupán

A nyolccsapatos Cívis-kupán a hazai klub a csoportmérkőzések során legyőzte a cseh Brnót, majd kikapott a finn Helsinki-BA Marskytól, végül pedig nyert az olasz Pallacanestro Forli ellen, így a második helyen végzett.

A bronzéremért játszott találkozón 88–69-re verte meg a cseh Get Better Academy együttesét.

A másik magyar csapat, a pécsi Rátgéber Akadémia a csoportban kikapott a Get Better Academytől, az olasz Orange1 Bassanótól, majd nyert a szlovák Inter Bratislava ellen. Az 5. helyért zajló meccsen 77–60-ra verte meg a Pallacanestro Forlit.

A döntőben a Helsinki BA-Marsky 84–65-re győzött a Orange 1 Bassanó ellen.

(Kiemelt képünk forrása: DEAC KA)