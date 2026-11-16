Sótonyi László a juniorválogatott évéről: Felemelő és megismételhetetlen

A magyar szövetség (MKSZ) hétfőn, Veszprémben díszebéddel köszöntötte az aranycsapatot. Sótonyi elmondta, a sikernek több összetevője volt, például a jó hangulat, illetve az, hogy a játékosok „egy idő után rájöttek, hogy jó és eredményes, ha elvégzik azt a munkát, amit kérünk”.

A szakvezető felidézte: a fiatalok elhitték, hogy bárkit le tudnak győzni, és azt kérte, hogy ez a mentalitás jellemezze őket pályafutásuk folytatásában is.

„Felemelő és megismételhetetlen év volt az idei. Azt kívánom, minél többen kopogtassatok a felnőtt-kézilabdázás ajtaján. Mindenkit figyelek, hiszen újabban nagyon sok meccset kell néznem” – mondta Sótonyi László, aki július óta a felnőttválogatottat irányítja.

A juniorok a júliusi, romániai torna csoportkörében Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot győzték le. A középdöntőben nyertek Románia ellen és 16 góllal kikaptak Svédországtól. A negyeddöntőben Németországot, az elődöntőben Szlovéniát verték meg, a fináléban pedig – hosszabbítás után – 34–32-es sikerrel vágtak vissza a svédeknek. Az egész mezőny legjobb irányítójának Eklemovic Márkót, a legjobb védekező játékosának pedig Mészáros Mátét választották.

A keret tagjai közül Mészáros, Fazekas Máté és Gáncs-Pető Máté azóta már bemutatkozott a felnőtt válogatottban is, utóbbi rendszeresen játszik a klubvilágbajnok Veszprémben, Horváth-Garaba Ádám pedig a német másodosztályba igazolt.

„Jó volt látni azt a tüzet, amivel kimentetek a döntőre. Hittetek magatokban, ezt meg is mutattátok, és fantasztikus eredményt értetek el” – fogalmazott Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke.

Mint mondta, sok szép eredményt értek el korábban a magyar utánpótlás-válogatottak a férfi szakágban is, de a juniorok között először nyertek aranyérmet világversenyen. A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő felidézte, hogy a 2023-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett juniorválogatott tagjai közül sokan már stabil alapemberek a felnőtt nemzeti csapatban.

„Rátok is ez a jövő vár. Rengeteg munkát kell beletenni, de az erő, a hit, az akarat megvan bennetek” – szögezte le.

Rosta István, az MKSZ férfi utánpótlás szakágvezetője a felkészülés és a kontinenstorna állomásait sorolva úgy fogalmazott: ez egy csodálatos utazás volt Dabastól kezdve Nagyatádon, Horvátországon, Inárcson és Tordán át Kolozsvárig.

„Hihetetlen fejlődésen mentetek keresztül abban a másfél hétben, amelynek végén a verhetetlennek tűnő svédeket is legyőztétek” – mondta a játékosoknak.

Hangsúlyozta, szinte felnőtt-világversenyeket idéző, nagyon komoly színvonal jellemezte az Európa-bajnokságot.

„A nagy cél az, hogy a felnőttválogatott sikeres legyen, ezért fontos, hogyan tudjuk megoldani az átmenetet. Hárman már részt vettek a közelmúltbeli Eb-selejtezőkön, ők példaképek lehetnek, és annak bizonyítékai, hogy szorgalmas, magas szintű munkával és szép eredményekkel igenis be lehet kerülni a felnőttválogatottba” – magyarázta Rosta.

Az idei volt a második magyar aranyérem a férfiszakág utánpótlásában. Az elsőt 1999-ben az ifjúsági válogatott nyerte meg az Európa-bajnokságon, olyan játékosokkal, mint Buday Dániel, Iváncsik Gergő, Laluska Balázs és Nagy László.

A juniorcsapat irányítását Sótonyi felnőttkapitányi kinevezését követően korábbi segítője, Tombor Csaba vette át.