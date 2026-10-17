A Szolnok kikapott Sopronban a férfi kosárlabda NB I-ben

A Körmend otthon nyert az OSE Lions ellen, a Fót pedig a DEAC vendégeként bizonyult jobbnak.

Az Alba Fehérvár kilencpontos különbséggel győzte le a jól kezdő Kaposvárt, míg a paksiak lehengerlő első félidőt követően csak a harmadik negyedben torpantak meg, de az is belefért a fölényes győzelmükbe. Az Atomerőmű – a Falcóhoz hasonlóan – negyedik mérkőzését is megnyerte.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, szombati eredmények

ALBA FEHÉRVÁR–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 94–85 (21–29, 32–16, 23–22, 18–18)

Székesfehérvár, 1200 néző. V: Földházi, Popgyákunik, Németh P.

ALBA: PONGÓ MARCELL 12/6, SCOTT 10/3, MAJOR 18/15, Takács Zs., MELEG 18/6. Csere: SZUBOTICS 24/9, Vujics 7, Takács Martin 5. Edző: Zlatko Jovanovic

KAPOSVÁR: BULLOCK 16/12, Buzás 5/3, PAÁR 18/6, Maring 5, WALKER 16/9. Csere: Taiwo 7, Tarján 4, PUSKA 11/9, Halmai Zs. 3/3. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–11. 5. p.: 3–16. 8. p.: 13–25. 12. p.: 23–32. 15. p.: 32–34. 18. p.: 48–37. 22. p.: 56–47. 25. p.: 62–60. 28. p.: 65–67. 32. p.: 81–70. 35. p.: 83–81. 38. p.: 88–83. Kipontozódott: Walker (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: – Nagyon nehéz volt a csapatnak felállni a Honvédtól elszenvedett vereség után. A Kaposvár az egyik legnehezebb ellenfél, amellyel játszanunk kell! Természetesen nagyon nehéz úgy kezdeni, hogy tizenhat pontos hátrányban vagy, nem így akartuk indítani a meccset, bár számítottunk arra, hogy erősen kezd a somogyi csapat. Labdabirtoklásról labdabirtoklásra, védekezésről védekezésre, támadásról támadásra hajtották végre a srácok, amit terveztünk. Az egész csapat karaktert mutatott, és ezért nagyon büszke vagyok rájuk, mert ezt a meccset karakterek nyerték meg.

Dzunics Braniszlav: – Megérdemelte a győzelmet az Alba, de szeretnék gratulálni az én csapatomnak is, mert jól harcolt. Végig ellenfelünk nyakán voltunk, próbáljuk kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk, de egyáltalán nem kell szégyenkeznünk! Szeretném megköszönni a szurkolótáborunknak, hogy végig mellettünk állt és segített bennünket.

ATOMETŐMŰ SE–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 112–81 (30–14, 31–20, 24–27, 27–20)

Paks 800 néző V: Benczur T., Jankovics, Nagy B. L.

PAKS: CHANDLER 17/6, Young 8, Benke 11/3, EILINGSFELD 14/9, Joseph 13/12. Csere: DANIELS 21/12, Halmai 8/6, Krivacevic 4, GÉRINGER 12/6, Révész 4, Nagy, Merkl. Edző: Ivica Skelin

HONVÉD: MOSS 27/12, VALERIO 12/3, Dócs 2, BAKER 7/3, Rádó 4. Csere: BISSAINTHE 16/3, Reizinger 2, Nagy 3/3, KELLER 8/6, Papp, Simon, Koszti. Edző: Lakits András

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–2. 8. p.: 25–9. 14. p.: 45–24. 18. p.: 55–28. 24. p.: 73–47. 28. p.: 77–57. 34. p.: 96–67. 38. p.: 106–74. Kipontozódott: Göringer (38. p.)

DEAC–PHOENIX FÓTI TIGRISEK 81–88 (18–15, 20–28, 26–27, 17–18)

Debrecen, 1000 néző. V: Mészáros B., Csabai-Kaskötő, Jakab.

DEBRECEN: DUFFY 17/12, MÓCSÁN 23/18, Underwood 2, Horvath 7, Flasár B. 2. Csere: SIMMONS 18, Kovács Ákos 6, Hőgye Patrik 4/3, Gál, Varga F. 2. Edző: Pethő Ákos

FÓT: KINNEY 16/3, DANCSECS 15/9, MITCHELL 28/3, Armaghani 1, COULIBALY 9. Csere: JUHOS 11, Ellis 8, Kazy, Karda, Boinitzer. Edző: Surmann Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 7–3. 9. p.: 18–11. 13. p.: 27–19. 17. p.: 31–35. 23. p.: 41–49. 25. p.: 55–55. 29. p.: 62–70. 32. p.: 70–70. 37. p.: 75–78

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – A játékosaimnak mindig a felelősségvállalásról beszélek, most pedig eljött az ideje annak, hogy ezt én is megtegyem. Felajánlottam a lemondásom, a továbbiakat pedig majd a vezetőség eldönti.

Surmann Gábor: – A mérkőzés kulcsa a lepattanócsata megnyerése volt, illetve hogy a rivális egy-egy demoralizáló hárompontosa után sem estünk szét. Nagyon boldogok vagyunk, de továbbra is tudjuk, hol a helyünk. A célunk változatlanul az, hogy minden csapatnak kellemetlen ellenfele legyünk.

EGIS KÖRMEND–OSE LIONS 92–82 (29–16, 15–25, 21–23, 27–18)

Körmend, 1850 néző. V: Kapitány, Söjtöry, Kovács N.

KÖRMEND: IROEGBU 24/3, WARRICK 26/9, Cohil, DURÁZI 12, Cork 2. Csere: IVOSEV 12, Takács K. 7, Bartik 3/3, Csuti 6, Kiss M. Edző: Kocsis Tamás

OROSZLÁNY: Csendes, BOGDÁN 11, JOHNSON 22/9, HARRISON 16/6, Reece 10. Csere: Simon B., Sztojicsics 12, Zsíros 3/3, Kupai 8/6. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 14–4. 7. p.: 27–13. 13. p.: 35–21. 16. p.: 38–31. 23. p.: 51–48 27. p.: 57–59. 32. p.: 68–66. 37. p.: 80–75. Kipontozódott: Takács K. (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, jól felkészített csapatot sikerült legyőznünk. Büszke vagyok a játékosaimra, mert elszántan harcoltak, szurkolóink pedig átsegítették a holtpontokon őket. Ivosev Tamás példát mutatott: lázasan, betegen is vállalta a játékot, jó teljesítményt nyújtott, akárcsak a fiatal Bartik Zalán, aki jól szállt be a mérkőzésbe.

Forray Gábor: – Nagyszerű hangulatú, küzdelmes meccset játszottunk, a végjátékban a Körmend okosabban és főleg harcosabban kosárlabdázott. A szabad labdák zömét megszerezte, és szurkolói fergeteges támogatását élvezve, megérdemelten nyerte meg a találkozót. Nekünk még nagyobb energiákat kell mozgósítanunk ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk.

SOPRON KC–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 81–72 (26–16, 14–23, 30–21, 11–12)

Sopron, 2000 néző. V: Praksch, Major Á., Földesi Á.

SOPRON: FORD 22/9, Ruják 11/9, Meszlényi 2, KUCSERA 16/3, Kelenföldi. Csere: WERTZ 14/3, KOVÁCS B. 13/12, Hajdu 3/3. Edző: Baksa Szabolcs

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 7, Pierre-Louis 12, Cseh 7, BARNES 12/6, GOODWIN 12. Csere: Brantley 12/3, Pallai 8/3, Molnár M. 2. Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–2. 8. p.: 19–6. 12. p.: 26–16. 15. p.: 29–24. 18. p.: 35–35. 22. p.: 44–45. 25. p.: 53–49. 28. p.: 61–58. 32. p.: 74–60. 35. p.: 77–64. 38. p.: 80–68

MESTERMÉRLEG

Baksa Szabolcs: – Elképesztően büszke vagyok a csapatomra, és mindenkire, aki ennek a részese volt, hiszen egy klub nem csak a játékosokból és edzőkből áll, rengeteg ember munkája van abban, amit mi napról napra, hétről hétre próbálunk létrehozni. Ezt az estét sohasem fogom elfelejteni, bármi is legyen a folytatásban. Nagyon hálás vagyok ezért. Bár nem vagyok tősgyökeres soproni, de ezután az este után biztos, hogy a lelkem egy darabja örökre itt marad.

Mikko Larkas: – Az első negyedben tízpontos hátrányba kerültünk, és egy lepattanót sem tudtunk megszerezni, nem harcoltunk, míg a Sopron az életéért harcolt. Emelem kalapomat a küzdeni tudása előtt, de ez elfogadhatatlan. Akárhányszor visszajöttünk a meccsbe, elkövettünk egy buta hibát. Ha ennyi triplát és büntetőt hagyunk ki, nagyon nehéz nyerni. Meg kell találnunk a saját játékunkat és ki kell javítanunk a hibákat.

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