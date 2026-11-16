Nagy Zsolt gyomorproblémák miatt elhagyta a válogatott összetartását

L. M.L. M.
2026.11.16. 12:31
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Nagy Zsolt nem lép pályára kedden (Fotó: Árvai Károly)
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Nagy Zsolt gyomor- és bélrendszeri panaszok miatt elhagyja a férfi A-válogatott összetartását – írja hivatalos X-oldalán a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A Puskás Akadémia játékosa így nem lép pályára a válogatott keddi, Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-találkozóján. 

Nagy Zsolt szombaton a kezdőben kapott helyet Grúzia ellen, a 41. válogatott mérkőzésén Marco Rossi a 61. percben cserélte le. 

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A Puskás Akadémia támadójának sérülése nem gyógyul megfelelően.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC)
Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
6. FORDULÓ
NOVEMBER 17., KEDD
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

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