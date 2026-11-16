Nagy Zsolt gyomorproblémák miatt elhagyta a válogatott összetartását

A Puskás Akadémia játékosa így nem lép pályára a válogatott keddi, Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-találkozóján.

Nagy Zsolt szombaton a kezdőben kapott helyet Grúzia ellen, a 41. válogatott mérkőzésén Marco Rossi a 61. percben cserélte le.