Férfi kosár NB I: első vérbeli rangadója után is hibátlan maradt a Falco

A CÍMVÉDŐ Falco az első igazi rangadóját játszotta le szerdán a férfibajnokság 9., majdnem teljes (a Szolnok a FIBA Európa-kupában volt érintett) fordulójában: az Alba Fehérvárt fogadta. A meccset veretlenül kezdő sárga-feketék ellenfelét az idényrajt előtt mi magunk is az éremesélyesek közé soroltuk, ezt az állításunkat úgy is tartjuk, hogy Vojvoda Dávidék már két vereséget (a Honvédtól és nagy meglepetésre az újonc Fóttól) is elszenvedtek a szombathelyi kirándulást megelőzően.

A 4–2-es Alba vezetés után hat hazai pont következett és fordítás, majd 14–6-nál az 5. percben érkezett az első időkérés is a vendégkispadtól. Tizenhárom pontos Falco-vezetéssel zárult az első negyed, dinamikusabb volt a bajnok, amelynek játékosai 10-szer, azaz percenként állhattak a vonalhoz büntetőzni, Keller Ákos egymaga hatszor. A második negyed közepén már 16 ponttal járt előrébb a Falco, úgy tűnt, simán hozza a meccset, aztán Vojvoda megrázta magát, és 36–26-nál már Milos Konakov rendelte magához kissé kiengedő játékosait. A feltámadás folytatódott, két perccel a nagyszünet előtt négy pontra zárkóztak a vendégek.

A harmadik negyed végét ismét megnyomta a címvédő, jó triplákkal 18 pontra növelte előnyét a korábban még háromra felkapaszkodó fehérváriak ellen. Ám a hajrá így is váratlanul izgalmas lett, 81–76-ra felzárkózott az Alba, de a hazaiak győzelme nem forgott veszélyben.

Tartja a lépést a sárga-feketékkel a Paks, amely szintén megőrizte veretlenségét, bár a DEAC többször is ráijesztett. Az újonc Fót Pécsen is győzött, a Körmend meglepetésre kiütötte a Kaposvárt, a Honvéd pedig szintén kisebb szenzációt (negatív) okozott azzal, hogy kikapott Sopronban.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár 87–76 (27–14, 14–24, 23–11, 20–27)

Szombathely, 2910 néző. V: Földházi, Jankovics, Minár

SZOMBATHELY: Váradi 10/6, TANOH DEZ 18/6, Whelan 9/9, GRAY 14/6, PATTON 11. Csere: Perl 10, KELLER 10/3, Trammell, Bognár 5/3, Rosic. Edző: Milos Konakov

SZÉKESFEHÉRVÁR: Scott 6, PONGÓ 12/3, Vojvoda 12/3, SZUBOTICS 9, Vujics 9. Csere: Major 9/9, MELEG 12/6, Maddox 5/3, Filipovics 2, Takács M., Takács Z. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–4. 7. p.: 22–10. 12. p.: 31–14. 15. p.: 36–26. 18. p.: 38–34. 20. p.: 44–38. 22. p.: 47–44. 26. p.: 60–47. 30. p.: 67–49. 34. p.: 78–60. 38. p.: 81–74

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – A meccs nagy részében jól játszottunk, vezettünk – többször is húsz pont körüli előnyünk volt. De voltak szakaszai a meccsnek, amikor okosabban, higgadtabban kellett volna játszanunk. Nehéz sorozatban vagyunk, sok mérkőzés van a lábakban, többen is betegen, sérülten vállalták a játékot – Trammell szinte alig játszott, nélkül azért nehéz dolgunk volt. De nyertünk, és fontos győzelmet arattunk!

Zlatko Jovanovics: – Két fizikális csapat lépett pályára, amely jól felkészült az ellenfeléből, mindkét fél tudta, hogy mit akar játszani – a Falco talán jobban bírta fizikálisan a csatát. Nekünk elsősorban védekezésben kellet volna jobbnak lennünk. A Falco többször is vezetett nagyobb előnnyel, mit többször is visszajöttünk a meccs, ami nagy energiákat emésztett fel. Megyünk tovább, és felkészülünk egy hasonlóan intenzív meccsre a Paks ellen!

Sopron KC–EPS-Honvéd 74–72 (8–24, 17–17, 22–9, 27–22)

Sopron, 1000 néző. V: Csabai-Kaskötő, Söjtöry, Földesi Á.

SOPRON: FORD 27/18, Meszlényi 7/3, WERTZ 18/12, KUCSERA 6, Kelenföldi. Csere: Kovács B. 8/6, Ruják 3/3, Hajdu 5/3, Schöll. Edző: Baksa Szabolcs

HONVÉD: MOSS 12/3, Reizinger 2, Valerio-Bodon 12/6, Keller I. 2, BAKER 25/6. Csere: Bissainthe 4/3, Radó, Dócs, Simon K. 15/6. Edző: Lakits András

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–8. 6. p.: 6–16. 8. p.: 8–23. 12. p.: 13–26. 15. p.: 18–29. 19. p.: 20–35. 22. p.: 28–41. 28. p.: 41–48. 32. p.: 49–50. 35. p.: 57–63. 38. p.: 65–67

MESTERMÉRLEG

Baksa Szabolcs: – Még egyszer nem szabad úgy elkezdeni egy mérkőzést, ahogyan most tettük. Nem volt benne energia, nem versenyeztünk. Az érződött, hogy fejben nem vagyunk itt, nincs önbizalmunk, ez pedig nem fordulhat elő, hiszen mindig ezt szajkózom, hogy a mi csapatunknak ez az erőssége. Ezt követően már a második negyed is döntetlen volt, a második félidőt pedig mínusz tizenhatról sikerült megnyerni.

Lakits András: – Nagyon mérges vagyok, mert csak magunkat okolhatjuk azért, hogy ide jutottunk, és nem tanulunk mások hibájából. Azt gondolom, bebizonyítottuk mi is a múlt héten, hogy a két számjegyű előny már nem jelent semmit a mai kosárlabdában, és nem tanulunk abból, hogy a mi fordításaink velünk is megtörténhetnek, ha nem vagyunk elég fegyelmezettek.

Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK 110–91 (21–21, 33–15, 28–27, 28–28)

KÖRMEND: Iroegbu 19/3, WARRICK 23/9, Cohill 2, DURÁZI 17, IVOSEV 18. Csere: CSUTI 16, Takács, Ancrum 15/6, Kiss, Farkas, Nagy, Turcsányi. Edző: Kocsis Tamás

KAPOSVÁR: BULLOCK 25/3, WOOLRIDGE 10, Paár 17/3, Tarján 4, WALKER 23/12. Csere: Puska 4/3, Payton 8, Halmai, Gáspár, Bakai, Czeibert. Edző: Szőke Balázs

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–4. 7. p.: 15–14. 13. p.: 25–23. 16. p.: 48–32. 24. p.: 60–45 28. p.: 77–59. 32. p.: 88–66. 37. p.: 104–78

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, szépen építettük fel a játékunkat, mindenki nagyon koncentrált a feladatára, a védekezésre is jutott energiánk. A Honvéd elleni kudarc után ez nagyon fontos győzelem volt nekünk, remélem, ez egyben egy kezdődő győzelmi sorozatunk első mérkőzése volt.

Szőke Balázs: – Gratulálok a Körmendnek, megérdemelten nyerte meg a találkozót. Hiába dobunk sok pontot, ha a védekezésre nem fordítunk elegendő energiát. Hiányoltam az agresszivitást a játékunkból és a palánkok alatt is szerényen teljesítettünk. Fáradtabb csapat benyomását keltettük az ellenfelünknél.

NKA Universitas Pécs–Phoenix Fóti Tigrisek 76–90 (15–20, 15–19, 21–23, 25–28)

Pécs, 750 néző. V: Benczur, Major, Gombos

PÉCS: Lawrence 10/3, PUNTER 19/9, Bor 7, Buglyó 3, Moors 8. Csere: LUKÁCSI 12/3, Rátgéber T. 4, BRBAKLICS 11/3, Komma 2, Burony, Kiss K. Edző: Sebastjan Krasovec

FÓT: MITCHELL 20/9, DANCSECS 15/6, Kazy 1, Ellis 2, JUHOS 24/6. Csere: Inney 5/3, COULIBALY 16, Armaghani 4, Emelieze 3/3, Boinitzer, Kékesi. Edző: Surmann Gábor

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3–4. 8. p.: 15–16. 13. p.: 17–22. 18. p.: 24–32. 23. p.: 38–45. 28. p.: 47–56. 33. p.: 55–66. 39. p.: 73–85

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Ellenfelünk teljesen megérdemelten vert meg minket. Még ők a jobbik játékukat mutatták, ránk ez egyáltalán nem volt jellemző. Készülünk a szombati folytatásra.

Surmann Gábor: – Hatalmas munkát tettünk bele ebbe a sikerbe. A második félidőben a lepattanók megszerzésében, illetve a gólpasszokban is jelentősen feljavultunk. Egységesek voltunk, csapatként működtünk. Ez hozta meg a győzelmet.

Délút-SZTE-Szedeák–OSE Lions 81–65 (22–19, 14–17, 23–18, 22–21)

Szeged, 700 néző. V: Kapitány, Kovács N., Téczely

SZEGED: KERPEL-FRONIUS G. 15/6, Henderson 9, DRENOVAC 29/6, Antalics 4, GLISICS 15/3. Csere: Turner 7, Nagy S. 2, Szentkuti, Halasy. Edző: Andjelko Mandics

OROSZLÁNY: JOHNSSON 20/3, Harrison 10, Csendes 7/6, Bogdán 4, Reece 8/6. Csere: SZTOJISICS 14/6, Zsíros, Kupai, Simon B. 2, Kristyák, Debreczeny, Arnold. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–0. 5. p.: 10–7. 8. p.: 17–10. 12. p.: 24–24. 15. p.: 32–28. 18. p.: 36–35. 23. p.: 40–41. 26. p.: 49–44. 28. p.: 51–50. 33. p.: 67–58. 34. p.: 72–58. 38. p.: 81–63

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – Az első félidőben nem voltunk eléggé agresszívek. Könnyű kosarakat engedélyeztünk ellenfelünknek. Térfélcsere után jó energiával, fegyelmezetten játszva tettük egyértelművé sikerünket.

Forray Gábor: – Gyermekded hibákat követtünk el, ezenkívül lepattanózásban és a második labdák megszerzésében is felülmúlt bennünket a Szeged. Brusztolós mérkőzésen sokáig fej fej mellett haladtak a felek, összességében azonban megérdemelten nyert a Szeged.

Debreceni EAC–Atomerőmű SE 74–83 (14–23, 20–16, 23–22, 17–22)