NL: a németeknek nyerniük kell a negyeddöntő eléréséhez

Nem egyedi jelenség, hogy a körbeverések miatt szorossá válik a végjáték egy-egy csoportban – ez a helyzet az A-liga 2. kvartettjében is! A záró fordulóban két regionális csúcstalálkozót rendeznek: Berlinbe a csoportot 11 ponttal vezető és már biztosan továbbjutó Hollandia érkezik a nyolcpontos Németországhoz, míg Athénban a szintén nyolcpontos Görögország fogadja a pont nélkül álló, fixen kieső Szerbiát. A legfőbb kérdés tehát az, hogy az „oranje” mellett a németek vagy a görögök jutnak-e be a negyeddöntőbe.

Lássuk a variációkat! A lehetséges kimenetelekből három esetben a németek nyerik meg a csoportot, ehhez annyit kell tenniük, hogy legyőzik az örök riválist, minden más esetben Hollandia végez az élen. Ebből már kiderül, hogy a görögök egyetlen esetben sem lehetnek csoportelsők, ám ha nem nyernek, a németek csak egy módon tudnának becsúszni a második helyre: döntetlen Berlinben, szerb győzelem Athénban. Jóllehet, Ivan Jovanovics válogatottja történelmi vereségbe szaladt bele legutóbb Hollandiában (0–7), de Szerbia olyan harmatos teljesítményt nyújt a sorozatban, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy Görögország kikapjon, tehát nagyon úgy fest, a német válogatott győzelmi kényszerben várja a záró kört.

„A hollandiai eredmény nagyon fáj, de olyan becsvágy dolgozik bennünk, ami ezekben a nehéz pillanatokban kihúz az agóniából. Megmutatjuk, hogy nem véletlenül állunk a továbbjutás küszöbén. A játékosaim alig várják, hogy ismét pályára léphessenek” – fogadkozott vasárnapi sajtótájékoztatóján Jovanovics, de a németek is érezhetően fel vannak már tüzelve a hétfői rangadóra.

„Két topcsapat találkozik, kiemelkedő játékosok mindkét oldalon. Kiélezett és kiemelkedően fontos mérkőzés lesz, amelyet mindenképpen meg akarunk nyerni” – fogalmazott Kai Havertz a ZDF-nek, míg Philipp Treu hozzátette: „Hollandia igazi erőmű, de hétfőn kiderül, hányadán állunk.”

A németeknél Jamal Musiala és Serge Gnabry izomsérülés miatt hiányzik, míg a Mönchengladbach 17 éves reménysége, Wael Mohya kikerült Jürgen Klopp meccskeretéből. Ami a hollandokat illeti, a Görögország elleni mérkőzés félidejében lecserélt Frenkie de Jong kimarad, mert fáj a háta, és a kisebb húzódással bajlódó Virgil van Dijk sem tér vissza a találkozóra.

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Németország–Hollandia, Berlin (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Görögország–Szerbia, Volosz (Tv: Spíler1)