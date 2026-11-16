NB II: eldőlt, ki irányítja a karcagaiakat az őszi szezonból hátralévő két meccsen
Az NB II-ben 15. helyen álló Karcagi SC a múlt héten jelentette be, hogy Varga Attila vezetőedzőt felmentették a munkavégzés alól. Ma a klub közleményt adott ki a szakember utódjáról.
„A Karcagi Sport Club vezetősége mérlegelte a kialakult helyzetet és a 2026-os naptári év hátralévő két bajnoki mérkőzésére, megbízott vezetőedzőként Belényesi Miklóst jelölte ki, aki a romániai Margittán született, ahonnan tizennyolc évesen került Debrecenbe. A 2002–2003-as szezonban bemutatkozott a magyar élvonalban, majd később többek között megfordult a Paks, a Nyíregyháza és a Balmazújváros csapataiban is. Utóbbit a 2016-2017-es NB II-es szezon végén története első élvonalbeli szerepléséhez segítette. Edzőként a Várda Labdarúgó Akadémián kezdte, Karcagra 2025 nyarán került, azóta a csapat másod-, valamint erőnléti edzői feladatait látta el” – fogalmaz a karcagsport.hu-n megjelent közlemény.
A karcagiak legközelebb jövő hétfőn Diósgyőrben lépnek pályára, majd november 29-én a Nagykanizsát fogadják.
NB II
AZ ŐSZI SZEZONBÓL HÁTRALÉVŐ KÉT FORDULÓ PROGRAMJA
14. FORDULÓ
November 21., szombat
13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr
13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC
15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny
15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC
17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár
November 22., vasárnap
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
November 23., hétfő
19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)
15. FORDULÓ
November 28., szombat
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC
13.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka
17.00: Gyirmót FC Győr–Videoton FC Fehérvár
November 29., vasárnap
13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa
15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK
November 30., hétfő
20.15: Kecskeméti TE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)