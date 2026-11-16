NB II: eldőlt, ki irányítja a karcagaiakat az őszi szezonból hátralévő két meccsen

Az NB II-ben 15. helyen álló Karcagi SC a múlt héten jelentette be, hogy Varga Attila vezetőedzőt felmentették a munkavégzés alól. Ma a klub közleményt adott ki a szakember utódjáról.

„A Karcagi Sport Club vezetősége mérlegelte a kialakult helyzetet és a 2026-os naptári év hátralévő két bajnoki mérkőzésére, megbízott vezetőedzőként Belényesi Miklóst jelölte ki, aki a romániai Margittán született, ahonnan tizennyolc évesen került Debrecenbe. A 2002–2003-as szezonban bemutatkozott a magyar élvonalban, majd később többek között megfordult a Paks, a Nyíregyháza és a Balmazújváros csapataiban is. Utóbbit a 2016-2017-es NB II-es szezon végén története első élvonalbeli szerepléséhez segítette. Edzőként a Várda Labdarúgó Akadémián kezdte, Karcagra 2025 nyarán került, azóta a csapat másod-, valamint erőnléti edzői feladatait látta el” – fogalmaz a karcagsport.hu-n megjelent közlemény.

A karcagiak legközelebb jövő hétfőn Diósgyőrben lépnek pályára, majd november 29-én a Nagykanizsát fogadják.