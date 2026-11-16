Golovin Vlagyimir kihirdette az Eb-felkészülési keretet

2026.11.16. 12:33
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Golovin Vlagyimir (Fotó: Kovács Péter)
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női kézilabda Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette 19 fős keretét az Európa-bajnoki felkészülésre.

Simon Petra vállsérülés miatt nem tagja a keretnek, helyét az Esztergom játékosa, Horváth Fanni vette át. Albek Anna, a Bajnokok Ligája-győztes francia Metz HB jobbátlövője sarok- és Achilles-ín-műtét miatt nem lesz ott a válogatottal a kontinensviadalon.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese egy hét múlva kezdi a közvetlen Eb-felkészülést, majd jövő hét pénteken Ausztriával, vasárnap Szlovákiával játszik felkészülési mérkőzést Tatabányán a JYSK-kupa keretében. Az eseményre bérletek és napi jegyek egyaránt vásárolhatók a jegy.mksz.hu oldalon.

Az Eb-re 18 fő nevezhető, a meccskeretben pedig 16 játékos szerepelhet. A nagyváradi csoportban december 3-án Montenegróval, 5-én Szlovéniával, 7-én Izlanddal találkozik a nemzeti csapat. A kolozsvári középdöntő-csoportba az első két helyezett jut tovább.

Az Európa-bajnokságnak Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország ad otthont. A magyar szövetség elnöksége keddi ülésén határozza meg a hivatalos célkitűzést.

A női válogatott 19 fős Eb-felkészülési kerete:
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győri ETO), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)

A felkészülési torna programja:
November 27., péntek
18.00: Magyarország–Ausztria
November 28., szombat
16.00: Ausztria–Szlovákia
November 29., vasárnap
16.00: Magyarország–Szlovákia

 

női kézilabda Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott
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