Bolla Bendegúz: Az a célunk, hogy domináljunk, a saját játékunkat játsszuk, és nyerjünk kedden!

– Mit jelent, hogy az utolsó fordulóban még a saját kezükben van a csoportelsőség?

– Tudjuk, mi a célunk! Szeretnénk az első helyen végezni a csoportban, ehhez meg kell nyernünk az Észak-Írország elleni meccset. Ennek szellemében lépünk pályára, és mindent megteszünk a győzelemért.

– Belfastban gól nélküli döntetlen született. Miért számít más mérkőzésre Budapesten?

– Az északírek más stílust képviselnek, mint mi, ezt az előző meccsen is láttuk. Tudjuk, mire számíthatunk ellenük, direkt játékra, párharcokra, második labdákra. Ezekre fel kell készülnünk, közben szeretnénk a saját játékunkra összpontosítani. A hazai közönség előtt szerintem teljesen más képe lesz a meccsnek, mint Belfastban. Az a célunk, hogy mi irányítsuk a játékot, és behúzzuk a mérkőzést.

– Belfastban már az első félidőben le kellett cserélni, miután Isaac Price embereset rúgott a bokájára. Ha kedden este szembejön önnel a pályán az északír támadó, óvatosabb lesz, vagy épp ellenkezőleg, keményen odalép?

– Nincsenek ilyen gondolatok a fejemben… Az ilyesmi minden meccsen benne van, előfordul a pályán. Örülök, hogy nem szenvedtem komolyabb sérülést. Az ilyen dolgokat próbálom kizárni a fejemből.

– Willi Orbán eltiltás miatt hiányzik, márpedig ő az a játékos, aki már-már pótolhatatlan hátul. Mennyit számít a kiesése egy ilyen meccsen?

– Meghatározó, tapasztalt játékos, a csapat kulcsembere. De szerintem tart ott a válogatott, hogy bárki is játszik a helyén, készen áll rá, hogy megállja a helyét. Egyelőre nem tudjuk, ki kezd, de kedden este mindenki megtudja.

– Az Eb-selejtező sorsolását már biztosan a második kalapból várhatják. Mennyit beszéltek erről egymás között?

– A georgiai meccs előtt szóba került, milyen fontos, hogy a második kalapból várjuk a sorsolást. Ezt már bebiztosítottuk. Ahogy az elején is mondtam, egyértelmű célunk, hogy visszajussunk az A-ligába. Most minden esélyünk megvan rá, hogy az első helyen végezzünk.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

6. FORDULÓ

NOVEMBER 17., KEDD

20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Ukrajna–Grúzia