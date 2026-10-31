A Szolnok öt ponttal nyert Fóton a férfi kosárlabda NB I-ben

A találkozó három negyeden át teljesen nyílt volt, és döntően a házigazdák irányítottak, a vendégek a záró játékrészben vették át a kezdeményezést.

Megőrizte hibátlan mérlegét az Atomerőmű, miután csaknem 30 pontos különbséggel legyőzte vendéglátóját, a Szegedet.

Változatlanul nyeretlen viszont a Kecskemét, amely ezúttal otthon szenvedett szoros vereséget az Alba Fehérvártól.

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

Phoenix Fóti Tigrisek–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 63–68 (24–22, 14–18, 18–12, 7–16)

Fót, 650 néző. V: Cziffra, Popgyákunik, Jakab.

FÓT: Kinney 7/3, MITCHELL 17/3, Kazy 9/6, Armaghani 6, COULIBALY 5. Csere: Ellis 5/3, DANCSECS 14/12, Emelieze. Edző: Surmann Gábor

SZOLNOK: Krnjajszki 4, Brantley 9, BARNES 12/3, CSEH B. 14/3, MADSEN 20/6. Csere: Pallai 6/6, Rudner 3/3, Huszár, Dávid T. Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–8. 7. p.: 17–16. 13. p.: 26–26. 17. p.: 29–32. 19. p.: 32–40. 25. p.: 45–43. 28. p.: 52–50. 33. p.: 61–60. 37. p.: 63–64. Kipontozódott: Kinney (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Surmann Gábor: – Először is szeretnék gratulálni a Szolnoki Olajbányász együttesének. Azt gondolom, hogy fájó szívvel ugyan, de megérdemelték a győzelmet. Nagyon ambivalens érzéseim vannak a mérkőzést illetően, hiszen, ha kettéválasztjuk azt, hogy a hét nap alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk, ráadásul szerény véleményem szerint a magyarországi top 4-es gárdák közül hárommal mérkőztünk meg, és ennek ellenére ilyen nagy csatára kényszerítettük a vendéggárdát. Azt gondolom, hogy ez önmagában egy hatalmas dolog. Másfelől meg nyilván egyelőre még most lett vége a mérkőzésnek. Ennek a hevében vagyok, meg ez a csalódottság látszik rajtam. Nem is szeretnék nagyon hirtelen felindulásból bármit is kommentálni, de az biztos, hogy csak saját magunkban kereshetjük a hibát, hiszen szerintem így első blikkre olyan hibákat követtünk el a negyedik negyedben, amiket a Piros csoportban sem megengedett. Úgyhogy egyelőre még fáj a vereség, de hát ezekből is tanulni kell. Most nem a közhelyeket szeretném puffogtatni. Nyilván nekünk ez egy tanulóév. Még jelenleg az sem vigasztal, hogy elképesztő sok embernek okoztunk, azt gondolom, élményt. A fóti szurkolók nagyon kitettek magukért, az Olaj-tábor is nagyon szép számmal volt, és kiváló hangulatot teremtettek. Úgyhogy minden adott volt gyakorlatilag a sikerhez, az újbóli nagy sikerhez, de sajnos nem jött össze. Most nyilván ezekkel nem akarok előjönni, hogy alapból is kevesen vagyunk egy ilyen minőségi csapat ellen, mint az Olajbányász. Pláne, ha még abból egy nagyon fontos láncszem, egyik, ha nem a legfontosabb kiesik. De ehhez alkalmazkodnunk kell. Tehát nekem, mint edzőnek ezeket ki kell találnom, hogy mi van akkor, ha. Valószínűleg ez nem az utolsó, nem az első ilyen. Megnézzük, hogy mit tudunk kitalálni annak érdekében, hogy ha esetleg szűkösebb is a rotációnk, tudjunk akár egy ilyen minőségi csapat ellen is negyven percig koncentrálni. Végezetül szeretnék sok sikert kívánni a Szolnoknak. Hatalmas élmény volt ellenük játszani. Egy elképesztően komoly gárda, úgyhogy ilyen szempontból mi is nagy élménnyel gazdagodtunk. Nyilván egy hét alatt megpróbáljuk rendezni a sorokat, hogy jövő héten az Oroszlány ellen tudjunk újra győzedelmeskedni. Köszönöm.

Mikko Larkas: – A srácoknak nem volt könnyű. Sűrű mérkőzésprogram, nagy fáradtság és néhány sérülés is volt, de örülök, hogy sikerült kiharcolnunk a győzelmet.

Egis Körmend–Sopron KC 81–78 (14–27, 29–13, 19–11, 19–27)

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár 84–88 (19–25, 20–23, 19–12, 26–28)

Messzi István Sportcsarnok, 500 néző. V: Mészáros, Jankovics, Nagy.

KECSKEMÉT: Wittmann 8/6, DOSS 27/9, Ivkovics M. 3/3, DJURISICS 17/3, Karahodzsics 7. Csere: Zsivojinovics 9/3, Asztalos 7/3, Csátaljay 4, Szemerédi 2, Ladovszky. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

SZÉKESFEHÉRVÁR: SCOTT 15, Major 6/3, VOJVODA 21/6, SZUBOTICS 18/12, VUJICS 12. Csere: Maddox 10/6, Filipovic 4, Takács M. 2, Meleg -, Takács Zs. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4-13. 7. p.: 10–18. 9. p.: 19–19. 13. p.: 29-30. 17. p.: 32-38. 20. p.: 39–48. 23. p.: 41–54. 30. p.: 58–60. 33. p.: 68–66. 37. p.: 78-75. 40. p.: 84-88. Kipontozódott: Ivkovics M. (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Gratulálok az Albának a győzelemhez! Szenzációs meccs volt, olyan, amit valószínűleg minden szurkoló élvezetet. Ez volt sorozatban a harmadik olyan mérkőzésünk, amin szemmel látható volt a javulás. Büszke vagyok a csapatomra! A végső célunk a bennmaradás, én türelmes vagyok.

Zlatko Jovanovic: – Gratulálok a csapatomnak! A mérkőzés előtt azt mondtam, hogy a Kecskemét sokkal erősebb annál, mint amit a tabella mutat. Ez az állításom beigazolódott. Nagyot küzdött, a KTE, de ez ugyanúgy elmondható rólunk is. Pongó Marcell hiányzott a keretből, de volt olyan, aki előrelépett. Nagyon értékes számunkra ez a győzelem!

NKA Universitas Pécs–Endo Plus Service-Honvéd 110–120 (26–28, 24–26, 27–35, 33–31)

Délút-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE 69–98 (17–18, 11–27, 20–35, 21–18)

OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK 91–96 (15–31, 33–18, 18–17, 25–30)