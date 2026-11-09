Varga Barnabás reméli, visszatér a korábbi jó formájához

H. Á.H. Á.
2026.11.09. 13:26
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Varga idénybeli tizedik gólját ünnepelhette (Fotó: AFP)
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Mint arról beszámoltunk, a görög élvonalban vasárnap Varga Barnabás újabb gólt szerzett az AEK Athénban: ezúttal a Levadiakosz ellen volt eredményes, meg is választották a mérkőzés legjobbjának.

Varga Barnabással a kezdőcsapatban állt fel az AEK vasárnap a Levadiakosz elleni hazai meccsen, és bár az első félidőben hátrányba került, a második játékrészben Luka Jovics értékesített egy 11-est, majd Varga Barnabás megszerezte a végül győzelmet jelentő találatot. Varga a hetedik bajnoki meccsén a hatodik gólját szerezte, az idényben összesen pedig 15 tétmeccsen tíz gólt ért el. Még ha nem is feltétlenül ezért a „minijubileumért”, hanem a mérkőzésen egyébként nyújtott teljesítményért meg is választották a találkozó legjobbjának, így a lefújás után az MVP-trófeával a kezében értékelte a 90 percet.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt, vannak ilyenek. Az ellenfél az első félidőben vezetést szerzett, úgyhogy a szünet után úgy jöttünk ki, hogy meg kell fordítanunk a meccset, mert fontos volt a három pont és sikerült is ezt megvalósítani. Örülök a gólomnak, már csak azért is, mert győzelmet ért.Az előző meccseim nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, de bízom benne, hogy ezzel a góllal sikerül visszatérnem a jó formámhoz, és így tudom folytatni a továbbiakban” – fogalmazott a találkozó lefújását követően Varga Barnabás.

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