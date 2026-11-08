Varga Barnabás: A vereség ellenére a Real Madrid elleni meccs önbizalmat adhat nekünk

Két nagy meccset veszített el néhány napon belül az AEK: a bajnokságban a Panathinaikosztól, a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madridtól kapott ki. Az ötödik helyezett athéni csapat vasárnap az alsóházban tanyázó, 11. helyen álló Levadiakoszt fogadja, és a meccs előtt Varga Barnabás, az AEK magyar csatára nyilatkozott.

„Nagy élmény volt a Real Madrid ellen játszani, de többet is kihozhattunk volna abból a meccsből, akár pontokat is szerezhettünk volna. Sajnos az utolsó percekben egy kisebb koncentrációs hiba becsúszott, így kikaptunk. Mindazonáltal úgy gondolom, felnőttünk a feladathoz, nagyon jól játszottunk, remekül felkészültünk a mérkőzésre.”

Varga hozzátette, hogy ez a teljesítmény önbizalmat adhat a csapatnak.

„Mostanában voltak olyan meccseink, amelyek nem a várakozások szerint alakultak. Azonban a Real Madriddal felvettük a versenyt, és ez önbizalmat adhat a következő mérkőzéseken.”

Beszélt a kettős terhelés hatásairól is.

„Nem könnyű, de meglehetősen bő és erős keretünk van. Az edzőnek megvannak a lehetőségei a változtatásokra, de nekünk is reagálnunk kell a kettős terhelésre, ez a feladatunk. Úgy érzem, jó erőben vagyunk, menni fog.”

Varga azzal zárta az interjút, hogy hazai pályán nagyon erősek, de ezt minden héten bizonyítaniuk kell. A 16 órakor kezdődő Levadiakosz ellen csak a három pont lehet a cél, mivel minél hamarabb fel szeretnének ugrani a tabella élére.