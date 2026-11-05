Ötvenéves rekordot döntött meg a Como, Mbappé százados lett – szerdai BL-legek
A Lens otthonában 9–1-es mészárlást végrehajtó Como a negyedik európai kupameccsén már 19 gólt jegyez – ezzel beállította a Queens Park Rangers vonatkozó csúcsát, amelyet a skót klub még fél évszázaddal ezelőtt, 1976-ban ért el.
A BL-szezon szenzációjává előlépő olaszoknál maradva, a Como jelenleg a 2003–2004-es idénytől számítva a sorozat leghatékonyabb csapata, miután lövései 35 százalékát gólra váltotta (19 gól 54 próbálkozásból).
S ha már 9–1: legutóbb 55 éve, 1971-ben volt példa arra, hogy egy csapat kilenc gólt szerezzen idegenben európai kupameccsen, akkor a Feyenoord ütötte ki az Olympiakosz Nicosiát.
Mindezek tudatában nem meglepő, hogy a Como argentin karmestere, Nico Paz vezeti a BL idei kanadai táblázatát három góllal és öt gólpasszal (nyolc kanadai pont). Érdekesség még, hogy egy adott BL-idény első négy meccsén csak Raúl (2002–2003) és Neymar (2016–17) tudott ennél több asszisztot kiosztani, fejenként hatot.
S ezzel még mindig nincs vége a Comóhoz köthető statisztikaáradatnak: Anasztasziosz Duvikasz például a BL történetében a második, aki az első négy meccs mindegyikén gólt tudott szerezni – az első Alessandro Del Piero volt, aki az 1995–96-os évad első öt meccsén rendre eredményes volt a Juventus színeiben.
A Como az olasz labdarúgás terén is rekordokat döntött: Cesc Fabregas együttese első olasz csapatként szerzett legalább hét gólt BEK/BL-meccsen, s első olasz csapatként jutott el kilenc találatig egy európai kupameccsen.
A Liverpool a 69. percben szerezte meg a vezetést a Fenerbahce ellen (Isak góljával lett 2–1) – ez volt a legkésőbbi olyan vezetés a klub történelmében egy európai meccsen, amelyet végül elveszített a csapat.
S ha már Liverpool: a 19 éves és 127 napos Trey Nyoni a klub legfiatalabb játékosa lett, aki megszerezte első gólját egy európai kupameccsen.
Kylian Mbappé az AEK Athén elleni góljával a 100. kanadai pontját jegyezte a Bajnokok Ligájában. A francia játékosnak 102 mérkőzésre volt ehhez szüksége, akárcsak Robert Lewandowskinak – az abszolút csúcstartó így még mindig Lionel Messi, aki 101 BL-meccsen lett „százados”.
A királyi gárdánál maradva, Jude Bellingham a 10. gólját jegyezte a BL-ben a rekordbajnok színeiben (37 mérkőzésen), ezzel a klubtörténelem második középpályása lett, aki legalább tíz találatig jutott a sorozatban – a másik Guti, aki 97 meccs alatt 16 gólt jegyzett.
Az AEK Athén első gólját szerző Aboubakary Koita a BL történetének első mauritániai gólszerzője, egyben az afrikai ország második BL-résztvevő játékosa – korábban Jordan Lefort a Young Boys színeiben lépett pályára a sorozatban, még a 2021–22-es évadban.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Koita 12., Pilios 75., ill. Ju. Bellingham 32., K. Mbappé 78., Valverde 90+2.)
Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (Greenwood 29., A. Brown 73., Muriqi 79., ill. Nyoni 25., Isak 69.)
Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) 2–1 (F. Silva 49., Karecasz 72., ill. Ruibal 67.)
Porto (portugál)–Napoli (olasz) 4–1 (Bednarek 11., G. Veiga 71., Kiwior 80., Samu 90. – 11-esből, ill. McTominay 43.)
Kiállítva: Rafa Marin (89., Napoli)
PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 1–2 (Szano 54., ill. Tresoldi 25., Forbs 65.)
RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2–3 (R. Baku 49., Nusa 61., ill. Lukeba 37. – öngól, E. Fernández 58., Haaland 78.)
Lens (francia)–Como (olasz) 1–9 (Aguilar 65., ill. Duvikasz 7., 32., 57., N. Paz 40., Da Cunha 47., Kempf 53., Liberali 62., Baturina 69., Papaccioli 90+2.)
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 1–2 (Nowak 90., ill. Madueke 9., Gyökeres 38.)
Viking (norvég)–Sabah (azeri) 4–1 (Botheim 27., 90+4., Tripic 69., Falchener 81., ill. Mbina 11.)
Kiállítva: McCarthy (78., Sabah)