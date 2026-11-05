Ötvenéves rekordot döntött meg a Como, Mbappé százados lett – szerdai BL-legek

A Lens otthonában 9–1-es mészárlást végrehajtó Como a negyedik európai kupameccsén már 19 gólt jegyez – ezzel beállította a Queens Park Rangers vonatkozó csúcsát, amelyet a skót klub még fél évszázaddal ezelőtt, 1976-ban ért el.

19 - Como have equalled the most goals scored by any club in their first four major European matches (19), matching Queens Park Rangers in 1976. History. https://t.co/DBu1XwsuWO — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2026

A BL-szezon szenzációjává előlépő olaszoknál maradva, a Como jelenleg a 2003–2004-es idénytől számítva a sorozat leghatékonyabb csapata, miután lövései 35 százalékát gólra váltotta (19 gól 54 próbálkozásból).

35% - Como have scored with 35% of their shots in the UEFA Champions League this season (19/54), 11% higher than any other team in a season on record since 2003-04. Punishing. https://t.co/i1mA7j3ZnO — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2026

S ha már 9–1: legutóbb 55 éve, 1971-ben volt példa arra, hogy egy csapat kilenc gólt szerezzen idegenben európai kupameccsen, akkor a Feyenoord ütötte ki az Olympiakosz Nicosiát.

9 - Como are the first team to score nine goals in an away European Cup match since Feyenoord won 9-0 at Olympiakos Nicosia in September 1971. Crazy. — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2026

Mindezek tudatában nem meglepő, hogy a Como argentin karmestere, Nico Paz vezeti a BL idei kanadai táblázatát három góllal és öt gólpasszal (nyolc kanadai pont). Érdekesség még, hogy egy adott BL-idény első négy meccsén csak Raúl (2002–2003) és Neymar (2016–17) tudott ennél több asszisztot kiosztani, fejenként hatot.

8 - Nico Paz leads all players for goal involvements in the @ChampionsLeague this season (3 goals, 5 assists). Only Raúl in 2002-03 and Neymar in 2016-17 have ever had more assists in their first four appearances of a single edition (6 each). Magic. https://t.co/SpSk28QrwH — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2026

S ezzel még mindig nincs vége a Comóhoz köthető statisztikaáradatnak: Anasztasziosz Duvikasz például a BL történetében a második, aki az első négy meccs mindegyikén gólt tudott szerezni – az első Alessandro Del Piero volt, aki az 1995–96-os évad első öt meccsén rendre eredményes volt a Juventus színeiben.

2 - Tasos #Douvikas (quattro con il #Como) è il 2° giocatore a segnare in ciascuna delle prime quattro partite di una squadra nella storia della UEFA #ChampionsLeague dopo Alessandro Del Piero (a segno nelle prime cinque della Juventus nell'edizione 1995/96). Perpetuo. #LensComo — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 4, 2026

A Como az olasz labdarúgás terén is rekordokat döntött: Cesc Fabregas együttese első olasz csapatként szerzett legalább hét gólt BEK/BL-meccsen, s első olasz csapatként jutott el kilenc találatig egy európai kupameccsen.

1 - Il #Como, oltre ad essere la 1ª squadra italiana a segnare almeno 7 gol in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA #ChampionsLeague, è anche in generale la 1ª italiana a realizzare 9 reti in una gara nelle principali competizioni europee. Insaziabile. #LensComo https://t.co/CUXKKqcIs0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 4, 2026

A Liverpool a 69. percben szerezte meg a vezetést a Fenerbahce ellen (Isak góljával lett 2–1) – ez volt a legkésőbbi olyan vezetés a klub történelmében egy európai meccsen, amelyet végül elveszített a csapat.

69 - Tonight was the latest Liverpool have ever taken the lead (69th minute - Alexander Isak to make it 2-1) in a major European match and then lost. Scuppered. https://t.co/OUAm9vxoyE — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2026

S ha már Liverpool: a 19 éves és 127 napos Trey Nyoni a klub legfiatalabb játékosa lett, aki megszerezte első gólját egy európai kupameccsen.

19 - Trey Nyoni is the youngest player in Liverpool's history to score his first goal for the club in a European Cup match (19 years, 127 days). Kicks. https://t.co/9Hb4p0SnBx — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2026

Kylian Mbappé az AEK Athén elleni góljával a 100. kanadai pontját jegyezte a Bajnokok Ligájában. A francia játékosnak 102 mérkőzésre volt ehhez szüksége, akárcsak Robert Lewandowskinak – az abszolút csúcstartó így még mindig Lionel Messi, aki 101 BL-meccsen lett „százados”.

100 - Kylian Mbappé ha alcanzado las 100 participaciones de gol en la UEFA Champions League (74 goles y 26 asistencias). Iguala a Robert Lewandowski como el segundo jugador que menos partidos necesitó para llegar a esta cifra en la competición (102 partidos), tras Lionel Messi (101). Protagonista. — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2026

A királyi gárdánál maradva, Jude Bellingham a 10. gólját jegyezte a BL-ben a rekordbajnok színeiben (37 mérkőzésen), ezzel a klubtörténelem második középpályása lett, aki legalább tíz találatig jutott a sorozatban – a másik Guti, aki 97 meccs alatt 16 gólt jegyzett.

10 - Jude Bellingham ha marcado 10 goles en 37 partidos con el @realmadrid en la @ChampionsLeague. 🎩 Es el segundo centrocampista que alcanza esta cifra con el conjunto blanco en la competición, tras José María Gutiérrez, Guti (16 en 97). ✨ Magia. https://t.co/j6tV95pRe1 — OptaJose (@OptaJose) November 4, 2026

Az AEK Athén első gólját szerző Aboubakary Koita a BL történetének első mauritániai gólszerzője, egyben az afrikai ország második BL-résztvevő játékosa – korábban Jordan Lefort a Young Boys színeiben lépett pályára a sorozatban, még a 2021–22-es évadban.

1 - Aboubakary Koïta se convierte en el primer jugador de Mauritania que marca en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA. 🇲🇷 Es el segundo que juega en el torneo tras Jordan Lefort con el Young Boys en la 2021/22. ⚽ Estreno. https://t.co/HQbRWLkAD8 — OptaJose (@OptaJose) November 4, 2026

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Koita 12., Pilios 75., ill. Ju. Bellingham 32., K. Mbappé 78., Valverde 90+2.)

Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (Greenwood 29., A. Brown 73., Muriqi 79., ill. Nyoni 25., Isak 69.)

Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) 2–1 (F. Silva 49., Karecasz 72., ill. Ruibal 67.)

Porto (portugál)–Napoli (olasz) 4–1 (Bednarek 11., G. Veiga 71., Kiwior 80., Samu 90. – 11-esből, ill. McTominay 43.)

Kiállítva: Rafa Marin (89., Napoli)

PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 1–2 (Szano 54., ill. Tresoldi 25., Forbs 65.)

RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2–3 (R. Baku 49., Nusa 61., ill. Lukeba 37. – öngól, E. Fernández 58., Haaland 78.)

Lens (francia)–Como (olasz) 1–9 (Aguilar 65., ill. Duvikasz 7., 32., 57., N. Paz 40., Da Cunha 47., Kempf 53., Liberali 62., Baturina 69., Papaccioli 90+2.)

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 1–2 (Nowak 90., ill. Madueke 9., Gyökeres 38.)

Viking (norvég)–Sabah (azeri) 4–1 (Botheim 27., 90+4., Tripic 69., Falchener 81., ill. Mbina 11.)

Kiállítva: McCarthy (78., Sabah)